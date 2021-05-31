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Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сразу в нескольких расположенных в Одессе коммерческих учебных центрах для моряков проходят следственные действия.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители обыскивают Черноморский тренажерный центр на Базарной, 3а, офисы морских агентств на Большой Арнаутской, 2 и 61, а также помещение компании Marine Іnspector на площади 10 Апреля.

"По нашим данным, действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена", - пишет "Думская".

В полиции Одесской области эту информацию пока не комментировали.

Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ 01
Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ 02
Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ 03
Частные учебные центры для моряков массово обыскивают в Одессе, - СМИ 04

Автор: Ольга Лузан
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не прошло и трех лет. там жесть. по 5к баксов ни за что требуют
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28.05.2021 19:40 Ответить
Года полтора назад узнавал, паспорт моряка, рабочий диплом шдп, все сертификаты - $1400. Правда у меня с плавцензом полный порядок
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28.05.2021 19:49 Ответить
не стану настаивать, но у меня инфа, что там чистый шантаж. обучение+доки(аргументируют договорняками и невозможностью решить иначе) 100-120 к грн
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28.05.2021 19:51 Ответить
Возможно. Но у меня все однокашники ходят капитанами, дали номер, мне так озвучили. А на сайте Морские новости тоже разное пишут, особенно про чудеса от главы морской администрации
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28.05.2021 20:01 Ответить
с капитанами отдельная история, мне кажется
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28.05.2021 20:02 Ответить
Пишут, что как раз с новым главой МорАд все подорожало, он чей то кореш, воткнули в качестве и.о. Тут последние цены, очень не дёшево:

https://www.seafarersjournal.com/marine-news/vsyo-o-klubnyh-neklubnyh-morskih-tsentrah-i-kakie-summy-moryaki-tam-ostavlyayut/
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28.05.2021 20:04 Ответить
Какой "пААспорт"??
"Посвідчення моряка"!! З 90-х років!!
Паспорт був при совкі!!))
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28.05.2021 21:05 Ответить
Кто здеся постит - салаги!!
Навіть в 90-х такогоГОГО не Було!!
Зараз, з 2000- х якийсь звиздець почався!!
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28.05.2021 21:11 Ответить
 
 