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В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад. ФОТО

Пропавшую в Турции украинскую альпинистку Яну Кривошею нашли мертвой недалеко от вершины горы Геиксивриси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинский портал Турции в Facebook.

42-летняя украинка приехала в Анталию 1 мая и поднялась на гору Геиксивриси – на высоте 1715 метров, уточняет издание Antalya Hakkinda.

Уже на следующий день альпинистка отправила матери сообщение с текстом: "Я наверху". Последние телефонные сигналы поступили в 14:00 4 мая, после чего связь с гражданкой Украинки прервалась.

Поисково-спасательные операции продолжались почти месяц – 23 дня.

К ним присоединились отряды жандармерии, а также специальная группа JAK из 25 человек. В общем, в течение нескольких недель ее искали различные команды спасателей как местных, так и украинских.

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад 01

Тело погибшей удалось найти лишь с помощью аэрофотосъемки жандармерией и командой спасателей 28 мая.

Погибшую украинку спасатели сняли со скал и доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

По предварительной информации, женщина погибла, упав с отвесных скал.

Читайте также: В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Земля пухом молодой отважной женщине .
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29.05.2021 09:17
+16
Какие милые комментарии от "мужчин" покоряющих диванные вершины
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29.05.2021 09:14
+15
"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил..."
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29.05.2021 08:54
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Знайшла пригоду на свою сраку.
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29.05.2021 08:52 Ответить
Наверно есть люди которые без сильных ощущений не могут. Чтошь, вероятность такого исхода была и это таки случилось.
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29.05.2021 10:12 Ответить
У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 499
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29.05.2021 11:08 Ответить
"Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил..."
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29.05.2021 08:54 Ответить
получается...она ОДНА покоряла вершину ?
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29.05.2021 09:00 Ответить
"сольнік" це нормальне явище як в альпінізмі так і в скелелазанні.
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29.05.2021 09:27 Ответить
не только. одиночка всюду самая удобная. но пара лучше. больше реализуемых возможностей и не такая нагрузка.
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29.05.2021 10:51 Ответить
Однозначно. На собственном опыте проверил. Но не всегда получается найти напарника, потому приходится ходить соло.
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29.05.2021 11:40 Ответить
та 100 пудов! думаю, к этому выводу приходят со временем все одиночки. одиночка - просто вынужденная мера при отсутствии схоженного напарника или, когда вначале такой ещё не найден.
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29.05.2021 11:49 Ответить
Горы ошибок не прощают.Она ошиблась.Теперь ты свободна.
Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA
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29.05.2021 09:07 Ответить
а че не "бивни черных скал"? чего "свободна" сразу, от чего - а вдруг верила в реинкарнацию и уже с неделю живет в пещере вместе с матерью-медведицей?
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29.05.2021 10:31 Ответить
Какие милые комментарии от "мужчин" покоряющих диванные вершины
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29.05.2021 09:14 Ответить
да просто мне было лет 10--11 и ходили в школу клуб альпинизма в Одессе.. азбука главная ищи себе всегда верного товарища в связке.. страховке и походе... не ходи даже на горочку 50 метров один и без страховки...
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29.05.2021 09:28 Ответить
Наверное для 11-12 летних)
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29.05.2021 09:58 Ответить
Земля пухом молодой отважной женщине .
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29.05.2021 09:17 Ответить
Девочка Рая ******** с сарая какой *** тебя послал моя дорогая
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29.05.2021 09:37 Ответить
Що за манія лазити по скелям ?
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29.05.2021 09:42 Ответить
многое многим не понять....- каждому свое.....
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29.05.2021 09:50 Ответить
Не то, чтобы в этом есть какой-то глубокий смысл. Просто искала сильных ощущения ну и случилось то, что рано или поздно могло случиться. Чтошь.
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29.05.2021 10:15 Ответить
В даному випадку вона спочатку повзала по скелі, а потім полетіла з неї вниз ...
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29.05.2021 10:43 Ответить
Видать хобби такое у неё было, да вот и жаль, что оно её и погубило.
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08.08.2021 22:15 Ответить
Таки спуск сложнее чем подьем.
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29.05.2021 09:56 Ответить
спуск мона значительно ускорить, в отличии от второго У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 6919
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29.05.2021 10:35 Ответить
"Подъем труден, а спуск опасен" - немецкая альпинистская поговорка.
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29.05.2021 11:44 Ответить
Глупая, бессмысленная смерть, как результат глупого, бессмысленного риска... И в результате "достижение" - убитая горем мать.... Уважения, восторга и почтения достойны медики,рискующие для спасения чужих жизней, пожарные, спасающие людей, воины, защищающие страну....
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29.05.2021 10:18 Ответить
Ты наверное живешь между домашним диваном и офисным креслом, ни не принадлежишь ни к кому из тех кого перечислил. Потому что это склад ума, характер, жизнь, которую серой массе не понять.
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29.05.2021 10:41 Ответить
серая масса прекрасно понимает её родителей... хотя ... такое "геройство" результат и их воспитания.
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29.05.2021 10:51 Ответить
Серая масса должна спасать человека, ум и характер которого нарушил писаные и неписаные правила горного туризма, не говоря уже об альпинизме.
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29.05.2021 10:58 Ответить
Не понимаю людей, которые ищут смерть, называя это "спортом"... И доставляют массу проблем своим близким , спасателям, рискующим своими жизнями... Я называю это - глупым эгоизмом, неадекватным самоутверждением и летальной самореализацией идиотов....
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29.05.2021 11:05 Ответить
Ух ты ж,херой безбашенный...
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29.05.2021 11:33 Ответить
Не геройствуй тут, рембо, це ніхто не оцінить... Ви ж знаєте - ВОНА ніколи не спить і може чекати будь-де...Ти гічим не відрізняєшся від "сірої маси" - теплий, поки що... Але це тимчасово, ні?
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29.05.2021 13:01 Ответить
Кстати, многих этих тобою названных людей обучают альпинистской технике. Кому-то всегда нужно идти первым. Жизнь на диване по кошачьему сценарию не менее бессмысленна, чем бессмысленная смерть.
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29.05.2021 11:49 Ответить
Многие люди ищут приключения на свой зад. Не всем везет.
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29.05.2021 10:40 Ответить
У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 2627 Масса народа должна спасать человека, ум и характер которого нарушил писаные и неписаные правила горного туризма, не говоря уже об альпинизме. У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 6131
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29.05.2021 10:59 Ответить
У меня был знакомый, который занимался дайвингом, серфингом, дельтапланеризмом и вообще любил острые ощущения... объездил полмира.. погиб, неудачно в темноте поставив ногу на ступеньку в своём подъезде, в возрасте 38 лет... Такова судьба...
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29.05.2021 11:06 Ответить
Да ладно, на ступеньке убился У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому - Цензор.НЕТ 3972
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29.05.2021 11:35 Ответить
У меня товарищ, с которым ходили вместе на восхождения, "снежный барс", кмс по альпинизму, погиб споткнувшись и упав не очень высоко с тропы, спускаясь с яйлы в Крыму, на глазах у жены и маленькой дочки. Будучи абсолютно трезвым и здоровым.
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29.05.2021 11:54 Ответить
Так должно было быть...к сожалению...
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29.05.2021 15:24 Ответить
єстєствєний отбор
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29.05.2021 11:09 Ответить
що, вона сама йшла? подвійна відвага, але нерозумна.
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29.05.2021 14:05 Ответить
Вона була досвідченою альпіністкою, а траса була відносно легка - її навіть підлітки можуть здолати, звісно ж якщо разом з дорослими.
Альпіністи повинні ходити в гори, і не тільки заради балів, а й просто щоби не втратити кваліфікацію. Нажаль, і тут Ковід втрутився, бо різко зменьшив можливості подорожувати. Це, а також відносно невелика складність маршруту, напевно і сприяла її рішенню іти одною.
Нажаль, це рішення виявилось хибним, і це вже не повернеш назад.

Спи спокійно, Яно! Хай твої улюблені гори завжди будут с тобою.
І земля тобі пухом!

Ну звісно ж, Висоцькій:

"Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -
Рассмеялась ты и взяла с собой..."
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29.05.2021 20:13 Ответить
 
 