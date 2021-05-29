В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад. ФОТО

Пропавшую в Турции украинскую альпинистку Яну Кривошею нашли мертвой недалеко от вершины горы Геиксивриси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинский портал Турции в Facebook.

42-летняя украинка приехала в Анталию 1 мая и поднялась на гору Геиксивриси – на высоте 1715 метров, уточняет издание Antalya Hakkinda.

Уже на следующий день альпинистка отправила матери сообщение с текстом: "Я наверху". Последние телефонные сигналы поступили в 14:00 4 мая, после чего связь с гражданкой Украинки прервалась.

Поисково-спасательные операции продолжались почти месяц – 23 дня.

К ним присоединились отряды жандармерии, а также специальная группа JAK из 25 человек. В общем, в течение нескольких недель ее искали различные команды спасателей как местных, так и украинских.

Тело погибшей удалось найти лишь с помощью аэрофотосъемки жандармерией и командой спасателей 28 мая.

Погибшую украинку спасатели сняли со скал и доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

По предварительной информации, женщина погибла, упав с отвесных скал.

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