В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей почти месяц назад. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пропавшую в Турции украинскую альпинистку Яну Кривошею нашли мертвой недалеко от вершины горы Геиксивриси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинский портал Турции в Facebook.
42-летняя украинка приехала в Анталию 1 мая и поднялась на гору Геиксивриси – на высоте 1715 метров, уточняет издание Antalya Hakkinda.
Уже на следующий день альпинистка отправила матери сообщение с текстом: "Я наверху". Последние телефонные сигналы поступили в 14:00 4 мая, после чего связь с гражданкой Украинки прервалась.
Поисково-спасательные операции продолжались почти месяц – 23 дня.
К ним присоединились отряды жандармерии, а также специальная группа JAK из 25 человек. В общем, в течение нескольких недель ее искали различные команды спасателей как местных, так и украинских.
Тело погибшей удалось найти лишь с помощью аэрофотосъемки жандармерией и командой спасателей 28 мая.
Погибшую украинку спасатели сняли со скал и доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.
По предварительной информации, женщина погибла, упав с отвесных скал.
Пожалуйста, подождите...
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил..."
Кипелов - Я свободен https://youtu.be/QXDRPtufEbA
Альпіністи повинні ходити в гори, і не тільки заради балів, а й просто щоби не втратити кваліфікацію. Нажаль, і тут Ковід втрутився, бо різко зменьшив можливості подорожувати. Це, а також відносно невелика складність маршруту, напевно і сприяла її рішенню іти одною.
Нажаль, це рішення виявилось хибним, і це вже не повернеш назад.
Спи спокійно, Яно! Хай твої улюблені гори завжди будут с тобою.
І земля тобі пухом!
Ну звісно ж, Висоцькій:
"Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! -
Рассмеялась ты и взяла с собой..."