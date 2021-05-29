Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 29 мая, на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, где похоронены Герой Украины Сергей Кульчицкий и Герой Украины Андрей Соколенко, замначальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Михалец вместе с присутствующими возложили цветы к могилам и минутой молчания почтили память Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Герой Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года в зоне АТО - вблизи города Славянск Донецкой области. В районе горы Карачун вертолет Ми-8, в котором находился генерал-майор с бойцами, подбили террористы. Сам генерал-майор и находящиеся на борту украинские воины - погибли.

20 июня 2014 года генерал-майор Сергей Кульчицкий посмертно получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Герой Украины полковник Андрей Соколенко, заместитель командира второй отдельной Галицкой бригады Национальной гвардии Украины, погиб 17 мая 2015 года в зоне АТО в результате подрыва на фугасе автомобиля УАЗ, который двигался по грунтовой дороге в село Троицкое Попаснянского района. Военнослужащие и волонтеры развозили гуманитарную помощь на передовую линию.

9 мая 2019 года полковник Андрей Соколенко посмертно получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".





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