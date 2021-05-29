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Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 29 мая, на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, где похоронены Герой Украины Сергей Кульчицкий и Герой Украины Андрей Соколенко, замначальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Михалец вместе с присутствующими возложили цветы к могилам и минутой молчания почтили память Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Герой Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года в зоне АТО - вблизи города Славянск Донецкой области. В районе горы Карачун вертолет Ми-8, в котором находился генерал-майор с бойцами, подбили террористы. Сам генерал-майор и находящиеся на борту украинские воины - погибли.

20 июня 2014 года генерал-майор Сергей Кульчицкий посмертно получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Герой Украины полковник Андрей Соколенко, заместитель командира второй отдельной Галицкой бригады Национальной гвардии Украины, погиб 17 мая 2015 года в зоне АТО в результате подрыва на фугасе автомобиля УАЗ, который двигался по грунтовой дороге в село Троицкое Попаснянского района. Военнослужащие и волонтеры развозили гуманитарную помощь на передовую линию.

9 мая 2019 года полковник Андрей Соколенко посмертно получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция 01
Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6474
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29.05.2021 12:11 Ответить
Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3686
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29.05.2021 12:19 Ответить
Вічна пам'ять Героям!
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29.05.2021 12:32 Ответить
Полиция кровью смывает грехи своих коллег выродков
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29.05.2021 12:42 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
Поліцейські вшанували пам'ять Героїв України Кульчицького та Соколенка на Личаківському кладовищі у Львові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 110
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29.05.2021 13:01 Ответить
Поліцейські вшанували пам'ять Героїв України Кульчицького та Соколенка на Личаківському кладовищі у Львові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6506
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29.05.2021 13:07 Ответить
 
 