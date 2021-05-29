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СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ. ФОТОрепортаж

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает фиксировать факты нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей.

Так, российские оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и систематически отказывают патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Постоянно фиксируются нарушения существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК, обнародованное штабом ООС.

"Очередное преступление российско-оккупационных войск было зафиксировано в 18.25 28 мая. Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная". Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в агрессии и совершении преступлений против Украины", - следует из сообщения.

СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 01
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 02
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 03
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 04
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 05
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 06
СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ 07

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма проинформировала СММ ОБСЕ.

Читайте также: За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС

"Российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - подчеркивают в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК также подчеркивает, что подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Що й кому ви там підтверджуєте? Скільки буде продовжуватися отой цирк з підтвердженнями?
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29.05.2021 13:05
+9
кто может сомневаться, что все, что летит в нашу сторону родом из Мордора.
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29.05.2021 13:10
+6
Неужели еще есть что кто-то сомневается?
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29.05.2021 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Що й кому ви там підтверджуєте? Скільки буде продовжуватися отой цирк з підтвердженнями?
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29.05.2021 13:05 Ответить
СЦКЕ потрібно ліквідувати, з росією не може бути ніяких спільних центрів контролю!
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29.05.2021 17:04 Ответить
Неужели еще есть что кто-то сомневается?
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29.05.2021 13:07 Ответить
марсіяни
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29.05.2021 13:10 Ответить
Даже у язЕлоха, были сомнения "Та сторона", которые передал Западу...
Услужливый зЕлох, опаснее *****!
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29.05.2021 15:28 Ответить
кто может сомневаться, что все, что летит в нашу сторону родом из Мордора.
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29.05.2021 13:10 Ответить
Як неочікувано...
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29.05.2021 13:14 Ответить
Чим підтверджує?
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29.05.2021 13:14 Ответить
наследница совковой Орды... с преумноженными возможностями...
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29.05.2021 13:50 Ответить
Ракка і Мосул? Ти про ці міста, фактично зрівняні з землею, пишеш?
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30.05.2021 00:19 Ответить
"в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в агрессии" Источник: https://censor.net/ru/p3268233

А що, є ще дурні, які вважають, що зброю та набої до неї сєпари до цих пір з шахт викопують?
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29.05.2021 13:21 Ответить
Є дурні, які щиро вірять про розіп,того "мальчіка"...
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29.05.2021 13:51 Ответить
А некоторые особенно охотно верят, если этого мальчика "розіп'яли ЗС РФ".
То что ракета была спору нет, то что те боеприпасы которые может и оставались из украинских запасов закончились еще в году 15-ом, тоже сомнений не вызывает.
Вот только ОБЕ стороны, для вышибания слезы, не гнушаются пропагандонить, это тоже имеет место быть ...

Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная".Источник: https://censor.net/ru/p3268233

1. Шахта "Северная", судя по состоянию двора на фото, такая же обитаемая, как и шахта "Гагарина".
2. Откуда там взяться жителям, если она расположена на линии фронта в полосе боевых действий?

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 3131

СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 5465

Между терриконом ш-ты Гагарина и админ.зданием Северной примерно 2,5 км.

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29.05.2021 16:09 Ответить
назвавсь ********** - порушуй мінські домовленості!
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29.05.2021 13:25 Ответить
Озаботились или обеспокоились?
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29.05.2021 13:25 Ответить
що в лоб, що поміж рог... є різниця?
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29.05.2021 13:53 Ответить
Таке відчуття , що Господь собирає все те Смертоносне залізяча Щоб висипати окупантам за Пазуху і буде він корчитись до кінця свого Віку.
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29.05.2021 13:29 Ответить
"СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ"
_Внезапно! В условиях когда на нас напала и ведёт войну расия, внезапно оказалось что вооружение тоже расийское. Эташнада, ктобымохпадумадь?!
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29.05.2021 13:37 Ответить
Та ще й справа в тому, що кожне таке "підтвердження" як би ставить під сумнів, що там лаптєногі по факту воюють. Задовбали уже.
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29.05.2021 13:41 Ответить
Отош
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29.05.2021 13:42 Ответить
ну...у писькова и ***** все равно одна мантра :
СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ - Цензор.НЕТ 6047

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29.05.2021 13:43 Ответить
 
 