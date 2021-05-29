СЦКК об обстреле российскими оккупантами Пивничного: Маркировка на остатках ракеты подтверждает непосредственное участие РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает фиксировать факты нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей.
Так, российские оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и систематически отказывают патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Постоянно фиксируются нарушения существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК, обнародованное штабом ООС.
"Очередное преступление российско-оккупационных войск было зафиксировано в 18.25 28 мая. Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная". Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в агрессии и совершении преступлений против Украины", - следует из сообщения.
Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма проинформировала СММ ОБСЕ.
"Российские захватчики продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - подчеркивают в СЦКК.
Украинская сторона СЦКК также подчеркивает, что подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей.
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Услужливый зЕлох, опаснее *****!
А що, є ще дурні, які вважають, що зброю та набої до неї сєпари до цих пір з шахт викопують?
То что ракета была спору нет, то что те боеприпасы которые может и оставались из украинских запасов закончились еще в году 15-ом, тоже сомнений не вызывает.
Вот только ОБЕ стороны, для вышибания слезы, не гнушаются пропагандонить, это тоже имеет место быть ...
Со стороны шахты Гагарина, которая находится в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал. Ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная".Источник: https://censor.net/ru/p3268233
1. Шахта "Северная", судя по состоянию двора на фото, такая же обитаемая, как и шахта "Гагарина".
2. Откуда там взяться жителям, если она расположена на линии фронта в полосе боевых действий?
Между терриконом ш-ты Гагарина и админ.зданием Северной примерно 2,5 км.
_Внезапно! В условиях когда на нас напала и ведёт войну расия, внезапно оказалось что вооружение тоже расийское. Эташнада, ктобымохпадумадь?!
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