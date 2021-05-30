Умер посол Украины в Таиланде Бешта, - МИД

Министерство иностранных дел Украины Украины выражает глубокие соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины с глубоким прискорбием извещает, что 30 мая на 46-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта", - следует из сообщения.

Отмечается также, что Андрей Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные командировки в постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и посольства Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С ноября 2015 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

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