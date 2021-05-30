Завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Криворожской больницы №17 Сопрун умер от осложнений COVID-19. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В пятницу, 28 мая, в реанимационном отделении больницы имени Мечникова, от осложнений острого инфекционного заболевания COVID-19 умер заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Криворожской городской больницы №17 Станислав Викторович Сопрун.
В реанимации он находился в очень тяжелом состоянии: у него были обнаружены закупорки кровеносных сосудов в альвеолах и рубцевание легочной ткани, информирует Цензор.НЕТ.
Самостоятельно не дышал, был подключен к аппарату ИВЛ.
Врачи-реаниматологи установили диагнозы: постковидний фиброз обоих легких, впервые выявленный сахарный диабет II типа (как последствие коронавируса), гипергликемия, гипертермия.
Прощание с умершим врачом состоится сегодня в Кривом Роге.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...