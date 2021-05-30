Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Сегодня, 30 мая, в Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
По его словам, на территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция. Сегодня правонарушитель задержан. Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.
Сразу же на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области.
"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. В настоящее время правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - уточнил Крищенко.
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он очень хотел отпраздновать День Киева! Це пздц яка супернадважлива новина! Життєвонеобхідна я б сказав! Більше нічого важливого та цікавого в Україні не відбулося-лишень затримали маммєдова! Я вже три ночі не сплю та не їм -все переживаю.....Куди ж утік мамєдов та коли його знову зловлять?
Очень быстро его заработал.
Я закона не знал, я нарушил закон
И меня повязали в субботу.
Но родные, друзья не забыли меня
И охрану они подкупили.
Просидел за решёткой я только три дня,
А потом за свободу мы пили.
Интерпол сбился с ног всё шукает меня
Уверяю, напрасны старанья.
Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня
Я водою запасся заранее.
Я живу без друзей, а они без меня -
Обстоятельства нас разлучили.
Я держусь, как могу, никого не виня
Я держусь, как в законе учили.
Я в бегах от властей, я не вижу семью,
Без меня моя дочь подрастает.
В одиночестве ем, в одиночестве пью
Не заснуть, хоть уже рассветает.
Прокурор и судья не дождутся меня
Не понять им, что я невиновен.
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких хреновин.
Мне лицо поменять предлагали врачи,
Имя, паспорт, узоры ладоней.
И тогда лишь о прошлом своём замолчи
Навсегда ты уйдёшь от погони.
Не хочу, не хочу, не могу быть другим
Лучше буду скитаться по свету,
Чтоб остаться для той навсегда дорогим
С кем встречал я когда-то рассветы.
Я по свету кручусь, заметая следы,
Третий день проживаю я в Чили.
Мне, пока что, везёт - ухожу от беды
Я не дам, чтоб меня "замочили".
Улетают года в никуда навсегда,
Но со мной остаётся надежда,
Что закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Как закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Идешь себе в выходной по городу - красота, птички чирикают, цветы и все такое. И вдруг к тебе подваливает мужик и говорит - я спецназовец на выходном, ты смахиваешь на преступника и я тебя задерживаю. И задерживает - ибо все-таки спецназовец. Приезжают менты, выясняют все, ласково улыбаются, отпускают и дают на прощание пенделя, чтобы впредь не был похож на преступника.