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Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Сегодня, 30 мая, в Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

По его словам, на территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция. Сегодня правонарушитель задержан. Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.

Сразу же на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. В настоящее время правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - уточнил Крищенко.

Читайте также: Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области. ФОТО

Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Зайдите на любой рынок в Киеве.Там через одного-Мамедов. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5249
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30.05.2021 16:23
+3
не долго музыка играла ...
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30.05.2021 15:03
+3
а подробностей не сообщают...может встал и ушел ))) а мож договорился с кем-то )))
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30.05.2021 15:42
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не долго музыка играла ...
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30.05.2021 15:03 Ответить
А що так можна було? Він просто встав і пішов а поліція дивилася у стелю в той час??
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30.05.2021 15:38 Ответить
а подробностей не сообщают...может встал и ушел ))) а мож договорился с кем-то )))
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30.05.2021 15:42 Ответить
Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве

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он очень хотел отпраздновать День Киева! Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 640 Це пздц яка супернадважлива новина! Життєвонеобхідна я б сказав! Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3387 Більше нічого важливого та цікавого в Україні не відбулося-лишень затримали маммєдова! Я вже три ночі не сплю та не їм -все переживаю.....Куди ж утік мамєдов та коли його знову зловлять? Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 640
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30.05.2021 17:30 Ответить
У Римській Імперії за втечу підсудного охоронців притягували до страти.
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30.05.2021 15:39 Ответить
А ще в Римській Імперії не було інтернету .
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30.05.2021 18:23 Ответить
к положеному термину получит еще и довесок... плюс менты поупражняются в нанесении невидимых(видимых тоже) травм... для разбойника это нормально, поддерживаю ментов.
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30.05.2021 15:09 Ответить
Я приехал сюда, захотел миллион,
Очень быстро его заработал.
Я закона не знал, я нарушил закон
И меня повязали в субботу.

Но родные, друзья не забыли меня
И охрану они подкупили.
Просидел за решёткой я только три дня,
А потом за свободу мы пили.

Интерпол сбился с ног всё шукает меня
Уверяю, напрасны старанья.
Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня
Я водою запасся заранее.

Я живу без друзей, а они без меня -
Обстоятельства нас разлучили.
Я держусь, как могу, никого не виня
Я держусь, как в законе учили.

Я в бегах от властей, я не вижу семью,
Без меня моя дочь подрастает.
В одиночестве ем, в одиночестве пью
Не заснуть, хоть уже рассветает.

Прокурор и судья не дождутся меня
Не понять им, что я невиновен.
Но компьютеры в памяти прочно хранят
Обо мне много всяких хреновин.

Мне лицо поменять предлагали врачи,
Имя, паспорт, узоры ладоней.
И тогда лишь о прошлом своём замолчи
Навсегда ты уйдёшь от погони.

Не хочу, не хочу, не могу быть другим
Лучше буду скитаться по свету,
Чтоб остаться для той навсегда дорогим
С кем встречал я когда-то рассветы.

Я по свету кручусь, заметая следы,
Третий день проживаю я в Чили.
Мне, пока что, везёт - ухожу от беды
Я не дам, чтоб меня "замочили".

Улетают года в никуда навсегда,
Но со мной остаётся надежда,
Что закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
Как закончится эта большая беда
Заживу я красиво, как прежде.
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30.05.2021 15:14 Ответить
Задержал, конечно - это хорошо. А вдруг это был бы не преступник??

Идешь себе в выходной по городу - красота, птички чирикают, цветы и все такое. И вдруг к тебе подваливает мужик и говорит - я спецназовец на выходном, ты смахиваешь на преступника и я тебя задерживаю. И задерживает - ибо все-таки спецназовец. Приезжают менты, выясняют все, ласково улыбаются, отпускают и дают на прощание пенделя, чтобы впредь не был похож на преступника.
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30.05.2021 15:17 Ответить
а кто это ? судя по фамилии скорей всего торговец помидорами ,что помидоры тухлые продал кому то ?
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30.05.2021 15:26 Ответить
обвиняется в разбое
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30.05.2021 16:02 Ответить
лакосте
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30.05.2021 15:31 Ответить
Ну не падлюки ж ці журналюги - Свинячого Кендюха Крищенку відірвали від корита, відволікли від надважливої справи - підтримання належної фізичної форми, яку він набрав, коли відібрав у Тосіка Геращенки першість у кваліфікаційній категорії "Самий Вгодований Пупс МВС". Всілякими другорядними дрібницями, типу злочинність, категорично не можна відволікати Сракатого Товстуна Крищенку від наполегливої підготовки до здолання нових сяючих вершин - перевершити за розмірами товстелезні дупи Жирного Ублюдка з кіносаги про Остіна Пауерса та Шермана Клампа з "Пришелепкуватого професора".
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30.05.2021 15:42 Ответить
Мамедова в Днепре застрелили. Он что воскрес?
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30.05.2021 15:44 Ответить
может, то другой был Мамедов. Мамедовых много.
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30.05.2021 15:57 Ответить
мамедовых шо собак нерезаных
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07.07.2021 01:35 Ответить
а чему он радуется? Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8773уколоться успел?
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30.05.2021 15:56 Ответить
Зайдите на любой рынок в Киеве.Там через одного-Мамедов. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5249
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30.05.2021 16:23 Ответить
Єт разбойник, а не торговец. Есть разница.
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07.07.2021 09:53 Ответить
так он сам видно сдался ибо кушать захотел.. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3458
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30.05.2021 17:06 Ответить
Погуляв і досить, треба і на зоні посидіти Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8689
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30.05.2021 18:09 Ответить
 
 