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Группа, занимавшаяся сбытом наркотиков, задержана в Новой Каховке, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 30 мая, на территории Новой Каховки на Херсонщине работники полиции задержали группу преступников, которые занимались сбытом наркотиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.
"Сейчас на территории г. Новая Каховка работники полиции задержали группу наркосбытчиков. Подробности - позже", - подчеркивают правоохранители.
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или наряды полиции,чтоб на улицах вели проверку документов, выявляли сепарьё или ловили закладчиков ибо при зе всем всё пох