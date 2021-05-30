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наркотики (2104) Новая Каховка (147) Нацполиция (15725) Херсонщина (3475) борьба с наркотиками (122)

Группа, занимавшаяся сбытом наркотиков, задержана в Новой Каховке, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 30 мая, на территории Новой Каховки на Херсонщине работники полиции задержали группу преступников, которые занимались сбытом наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

"Сейчас на территории г. Новая Каховка работники полиции задержали группу наркосбытчиков. Подробности - позже", - подчеркивают правоохранители.

Группа, занимавшаяся сбытом наркотиков, задержана в Новой Каховке, - Нацполиция 01
Группа, занимавшаяся сбытом наркотиков, задержана в Новой Каховке, - Нацполиция 02

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Автор: Ірина Дашківська
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Залётных конкурентов щиманули...
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30.05.2021 15:54 Ответить
От Украины кодлану Коломойского. Зеленский подписал закон о продаже земли.От кодлана Коломойского Украине.В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса".
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30.05.2021 16:42 Ответить
Не один директор на предприятии дежать наркомана не будет. Ему проблемы не нужны.
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30.05.2021 17:45 Ответить
Этапы большого пути по местам боевой славы и вот те на - купите бублички гарячи бублички гоните рублички да поскорей и в ночь ненастную меня несчастную торговку дурью ты мент пожалей.
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30.05.2021 18:51 Ответить
Они ,чо ,охамели,этот же чистый кокс "самому"же шел.Сопля без него же скиснет.
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30.05.2021 20:16 Ответить
давно не видел чтоб улицы городов патрулировала новая полиция,
или наряды полиции,чтоб на улицах вели проверку документов, выявляли сепарьё или ловили закладчиков ибо при зе всем всё пох
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30.05.2021 23:18 Ответить
полицаи задержали полицаев...
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31.05.2021 06:38 Ответить
Затримали ?, бо захотіли вийти з під контролю, й заникали бабло. Що буде далі? - Відіжмуть бабульки, покажуть хто тут господарь, й все піде далі.
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31.05.2021 07:35 Ответить
 
 