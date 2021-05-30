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Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

Работники Одесского центра первичной медико-санитарной помощи №3 начали массовую вакцинацию от COVID-19 на стадионе по ул. Фонтанская дорога, 23а. Планируется сделать прививки 250-300 жителям города.

Как сообщила журналистам директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, в течение первых двух часов медики сделали прививки препаратом CoronaVac более полусотни одесситов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение первых двух часов медики вкололи первую дозу препарата CoronaVac более полусотни одесситов, которые проживают в Приморском районе и зарегистрировались на вакцинацию через приложение "Дія". По нашим подсчетам, доставленной партии этого препарата хватит и для второй прививки тем жителям области, которые уже зарегистрировались на вакцинацию", - отметила Одарий-Захарьева.

Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе 01
Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе 02
Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе 03

По ее словам, в ближайшие дни будет организована массовая вакцинация жителей Одессы, проживающих в Суворовском районе, в центре города и на Таировском жилмассиве. Каждому из зарегистрированных с помощью "Дії" заранее позвонят из центров первичной медико-санитарной помощи и пригласят на прививку в конкретное время препаратом CoronaVaс компании Sinovac.

Одарий-Захарьева добавила, что в ближайшее время ожидается доставка в Одесскую область партии препарата Pfizer.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Там же прикол, что можно по второму-третьему разу. "Эта музыка будет вечной..." (с)
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30.05.2021 16:08
+1
Уже все переболели или умерли, спасибо не надо
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30.05.2021 16:07
+1
Уже давно слушаю британские радиотанции. Там постоянно объясняли в социальных роликах, в лайф программах, о вакцинации, как это будет происходить, почему это важно и тд. У меня даже не возникало сомнений зачем это делать.
А что в стране, где обдолбленный наркоман президент? Правильно: открыли от фонаря стадионы и думают, что люди ломонутся колоть китайскую керню. Чисто вакцинация ради видосиков. По факту очередной пук в лужу от квартальных тварей.
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30.05.2021 16:23
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Уже все переболели или умерли, спасибо не надо
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30.05.2021 16:07 Ответить
Там же прикол, что можно по второму-третьему разу. "Эта музыка будет вечной..." (с)
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30.05.2021 16:08 Ответить
знакомий 3 раза болел каждий раз тяжело
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30.05.2021 16:38 Ответить
А після вакцини прям перестане хворіти? )))
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30.05.2021 17:21 Ответить
А массовость то где?? Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе - Цензор.НЕТ 3503
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30.05.2021 16:08 Ответить
В отчётности на списание средств.
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30.05.2021 16:09 Ответить
Утром про Киев читал, там 170 человек было, а тут и не столица и раза в полтора народа больше.
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30.05.2021 16:18 Ответить
Масовість сховалась в заголовку Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі - Цензор.НЕТ 3819
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30.05.2021 17:22 Ответить
Это больше пиар чем необходимость. В Европе это имеет хоть какой-то смысл, потому что мигрантов и всякий нищий сброд в больницы и на танке не затащишь.
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30.05.2021 16:11 Ответить
Уже давно слушаю британские радиотанции. Там постоянно объясняли в социальных роликах, в лайф программах, о вакцинации, как это будет происходить, почему это важно и тд. У меня даже не возникало сомнений зачем это делать.
А что в стране, где обдолбленный наркоман президент? Правильно: открыли от фонаря стадионы и думают, что люди ломонутся колоть китайскую керню. Чисто вакцинация ради видосиков. По факту очередной пук в лужу от квартальных тварей.
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30.05.2021 16:23 Ответить
Шота малувато будєт бажаючих....
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30.05.2021 17:08 Ответить
Центр масової вакцинації дебілів...
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30.05.2021 17:19 Ответить
"Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в Одессе."
И сколько он заработал? Тема не раскрыта)))
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31.05.2021 08:17 Ответить
 
 