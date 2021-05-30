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В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

В Киеве возле Международного выставочного центра, где действует центр массовой вакцинации выходного дня, образовалась большая очередь из желающих сделать прививку от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Киевляне рассказывают, что очередь движется достаточно быстро, но, по свидетельствам очевидцев, даже когда утром была в три раза короче, то ждать пришлось около часа.

Те, кто выходит после вакцинации, говорят, что врачи не слишком обращают внимание, зарегистрированы ли люди на вакцинацию через "Дію", главное иметь с собой паспорт.

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Некоторые отмечает, что иногда спрашивают фамилию врача, с которым заключена декларация, но не обязательно.

Врачи уверяют людей, что вакцины достаточно и вакцинация будет проходить здесь и на следующей неделе.

В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 01
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 02
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 03
В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь 04

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Как сообщалось, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работу пилотные центры массовой вакцинации от COVID-19, которые будут функционировать в выходные дни.
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Топ комментарии
+11
Умственно далекие люди как раз отказываются от вакцинации!
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30.05.2021 16:49
+10
Оце так черга..
Як в совкові часи за ковбасою В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь - Цензор.НЕТ 5605
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30.05.2021 16:39
+6
німці так само стоять на астразенеку, ну може не годину, а до півгодини точно! головне, що є бажаючі і то все враки, що їх немає.
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30.05.2021 16:56
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До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 7475 Не бузім "украинец"...не бузім....
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30.05.2021 18:24 Ответить
а ти бузіш, ущькомозглий, ой як бузіш і тармазіш как руский.
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30.05.2021 18:25 Ответить
Поступаюся чергою для молодих!
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30.05.2021 16:34 Ответить
Оце так черга..
Як в совкові часи за ковбасою В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь - Цензор.НЕТ 5605
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30.05.2021 16:39 Ответить
В совкові часи- бачиш чергу , займаєш, а потім питаєш- а що "викинули??"
😁
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30.05.2021 16:43 Ответить
Що дають!
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30.05.2021 17:23 Ответить
помнится, в совковi часи, у нас в Николаеве женщину задавили насмерть в очереди за индийскими джинсами.
а моя мать занимала очередь в ЦУМ с вечера, и стояла всю ночь до утра, чтоб купить ковры! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 5521
а за колбасой надо было простоять 1 час в очереди, и давали лишь по 1 кг в руки, а хочешь еще-занимай очередь по-новой!
поетому будь он проклят ,ссср! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 6055
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30.05.2021 21:30 Ответить
німці так само стоять на астразенеку, ну може не годину, а до півгодини точно! головне, що є бажаючі і то все враки, що їх немає.
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30.05.2021 16:56 Ответить
я уже вакцинировался Астрозенекой из южной Кореи 20 дней назад,
полет нормальный До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 4847
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30.05.2021 21:31 Ответить
так у німців є на другу дозу у холодильнику, а в українців нЄма.
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30.05.2021 21:39 Ответить
надеюсь что и у нас в Украине будет на другу дозу
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30.05.2021 21:42 Ответить
Я взагалі не стояв у черзі бо в мене був термін , через онлайн сервіс у Імпфцентрумі , приіхав вколовсв Пфайзером почекав 15 хвлн. , все ок поіхав далі
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23.06.2021 10:40 Ответить
На жодних виборах( з 2000-х, Я повернувся в Україну)
таких черг не БАЧИВ!!
🤣
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30.05.2021 16:47 Ответить
повернувся с ********?
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30.05.2021 21:43 Ответить
А Степашка врал, что никто не хочет прививаться...
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30.05.2021 16:48 Ответить
наступает лето, все хотят поехать за границу, устали сидеть дома. Посмотрите - одна молодежь...
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30.05.2021 20:32 Ответить
молодежь-более прогрессивная и не смотрит на роспомойке как обсирают все вакцины, кроме спутник-V
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30.05.2021 21:33 Ответить
Значить все-таки тягли з вакцинацією і БАЖАЮЧІ Є!!!
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30.05.2021 16:54 Ответить
Хлопці та дівчатка! Не робіть цього! Ось що про вакцинацію каже лікар з світовим ім'ям , який відкрив вірус ВІЛ (ВИЧ) Люк Монтаньє: він попередив про смертельну загрозу для тих, хто буде вакцінуватися. Через 2-3 роки почнуться жаливі летальні випадки.
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30.05.2021 21:30 Ответить
ти уліз не із тією темою. окрім того антищепленики в іншому форумі, ти заблукав?
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30.05.2021 21:33 Ответить
ЇМ же про це не скажуть , бо від прививок ліки ще ніхто не думав зробити
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30.05.2021 21:59 Ответить
Буду ждать пфайзер. Лучше заплатить, чем прививаться стрёмной вакциной.
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30.05.2021 16:59 Ответить
Це ж через пів року знов треба , і щоб в цему прміжку ніхто з них не захворів на КОВІ.
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30.05.2021 17:02 Ответить
даже после первой дозы, Астразенека защитит на 86%
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30.05.2021 21:36 Ответить
зробіть талончикову систему. вона у українців добре працює.
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30.05.2021 17:34 Ответить
Це Янелох створив черги як в Радянському Союзі за ковбасою та і багато чим іншим!! Молодь в Союзі такі черги були кожного дня і майже за всіми товарами чи продуктами!! Дожились!! До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 55
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30.05.2021 17:42 Ответить
А тут как почитаешь ольгинских, так накто не хочет вакцинироваться😁😁😁😁
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30.05.2021 17:45 Ответить
Ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Британский профессор онкологии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Исследование опубликовала Daily Mail вчера, 29 мая.
По информации Далглиша и Соренсена, после этого китайцы попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы выглядело так, будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.
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Авторы разоблачительной статьи утверждают, что в течение года у них были «доказательства prima facie (доказательство, достаточное при отсутствии опровержения) ретроинженерии в Китае», но ученые и ведущие журналы проигнорировали их. Согласно исследованию, ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Далглиш и Соренсен утверждают, что китайские ученые(***але все-таки рівноцінна версія,що Ковід створено "Вектором" і китайцям було підкинуто для "замітання слідів)


взяли естественный «хребет» коронавируса, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и прикрепили к нему новый «шип», превратив его в смертельный и очень заразный SARS-Cov-2.

Ученые сообщают, что пытались опубликовать свои выводы, но крупные научные журналы не стали их печатать - в то время они были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.
При этом когда экс-глава британской спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена как «фальшивая новость», пишет издание.
Исследователи также отмечают замалчивание и исчезновение высказавшихся ученых в КНР.
26 мая президент США Джозеф Байден потребовал от разведки страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса.
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30.05.2021 20:16 Ответить
О, ппц, глянул и тут их набежало процентов 80, это сладкая тема, в кацапстане с вакцинацией полная жопа, уже чем только не заманивают, Димас грозился принудительно делать😁😁😁😁😁😁
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30.05.2021 21:03 Ответить
Вакцина на пол года и снова колоть?Есть мнение,что вакцина полная херня,как и вакцина от гриппа
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30.05.2021 18:41 Ответить
О ..шикарно заодно перепись идиотов можно сразу сделать..Это ж надо привица всяким стрёмным гавном .когда в мире столько сообщение о смерти после этих недопрививок..и это я ещё представляю как пытаюца это всё скрывать, реальные цифры умерших от этих уколов смерт намного больше...детей ещё притащите идиоты..
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30.05.2021 19:25 Ответить
красиво стоят алени
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30.05.2021 20:10 Ответить
Мовчи вже, дятел.
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30.05.2021 20:24 Ответить
дудра? До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 7460
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30.05.2021 20:56 Ответить
в Польщі провакциновано вже 20 млн..
в Україні-лише 1..(
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30.05.2021 20:19 Ответить
скільки країн яку вакцину використовують
До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 2086
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30.05.2021 20:23 Ответить
«ЭпиВак» (российская вакцина) в Ярославскую область может поступить где-то через две недели. «КовиВак» (российская вакцина) будут единицы - ее вообще не планируется в Ярославской области. До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга - Цензор.НЕТ 9713
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30.05.2021 20:29 Ответить
China CanSino: Ad5-nCoV
Vaccine Type: Non Replicating Viral Vector

Chile
China
Hungary
Mexico
Pakistan
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30.05.2021 20:33 Ответить
китайська CanSino .

росіяни відмовились.
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30.05.2021 20:35 Ответить
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