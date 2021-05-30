В Центр массовой вакцинации от COVID-19 в Киеве образовалась очередь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье
В Киеве возле Международного выставочного центра, где действует центр массовой вакцинации выходного дня, образовалась большая очередь из желающих сделать прививку от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Киевляне рассказывают, что очередь движется достаточно быстро, но, по свидетельствам очевидцев, даже когда утром была в три раза короче, то ждать пришлось около часа.
Те, кто выходит после вакцинации, говорят, что врачи не слишком обращают внимание, зарегистрированы ли люди на вакцинацию через "Дію", главное иметь с собой паспорт.
Некоторые отмечает, что иногда спрашивают фамилию врача, с которым заключена декларация, но не обязательно.
Врачи уверяют людей, что вакцины достаточно и вакцинация будет проходить здесь и на следующей неделе.
Как сообщалось, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работу пилотные центры массовой вакцинации от COVID-19, которые будут функционировать в выходные дни.
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Як в совкові часи за ковбасою
😁
а моя мать занимала очередь в ЦУМ с вечера, и стояла всю ночь до утра, чтоб купить ковры!
а за колбасой надо было простоять 1 час в очереди, и давали лишь по 1 кг в руки, а хочешь еще-занимай очередь по-новой!
поетому будь он проклят ,ссср!
полет нормальный
таких черг не БАЧИВ!!
🤣
Британский профессор онкологии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане. Исследование опубликовала Daily Mail вчера, 29 мая.
По информации Далглиша и Соренсена, после этого китайцы попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы выглядело так, будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.
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Авторы разоблачительной статьи утверждают, что в течение года у них были «доказательства prima facie (доказательство, достаточное при отсутствии опровержения) ретроинженерии в Китае», но ученые и ведущие журналы проигнорировали их. Согласно исследованию, ученые обнаружили в образцах коронавируса «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.
Далглиш и Соренсен утверждают, что китайские ученые(***але все-таки рівноцінна версія,що Ковід створено "Вектором" і китайцям було підкинуто для "замітання слідів)
взяли естественный «хребет» коронавируса, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и прикрепили к нему новый «шип», превратив его в смертельный и очень заразный SARS-Cov-2.
Ученые сообщают, что пытались опубликовать свои выводы, но крупные научные журналы не стали их печатать - в то время они были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.
При этом когда экс-глава британской спецслужбы МИ-6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена как «фальшивая новость», пишет издание.
Исследователи также отмечают замалчивание и исчезновение высказавшихся ученых в КНР.
26 мая президент США Джозеф Байден потребовал от разведки страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса.
в Україні-лише 1..(
Vaccine Type: Non Replicating Viral Vector
Chile
China
Hungary
Mexico
Pakistan
росіяни відмовились.