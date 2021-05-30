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Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

30 мая 2021 в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области проводили в последний путь защитника Украины, храброго воина - заместителя командира 15 отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины майора Полевого Максима Николаевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Он воевал за Украину с 2014 года, участвовал в боях за Дебальцево. У майора Максима Полевого остались родители, жена и двое детей. Ему навсегда 36 лет", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Максим Полевой погиб на Донбассе 27 мая. ФОТО

27 мая 2021, на Донбассе в районе ответственности 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, вооруженные оккупационные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела из стрелкового оружия майор Максим Полевой получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

В сообщении подчеркивается: "Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким погибшего защитника, братьям и сестрам по оружию, всем кто знал и чувствовал несгибаемый дух Максима Полевого.

В прощании с Воином 128 отдельной горно-штурмовой бригады майором Максимом Полевым приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Виктор Бокий, заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Александр Голоднюк, Герой Украины, командующий войсками оперативного командования "Захід" генерал-майор Сергей Шаптала, командование и военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, представители органов государственной власти и местного самоуправления Хмельницкой области".

Читайте также: Украинского воина, майора Максима Полевого, который погиб от пули российского снайпера, похоронят 30 мая на Хмельнитчине

Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 01
Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 02
Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 03
Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 04
Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 05
Майора Полевого, погибшего на Донбассе, похоронили в Хмельницкой области 06
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Топ комментарии
+30
Смерть майора кличе до помсти патріотів і товаришів по зброї і закликає до тверезого погляду на справжній стан речей на Донбасі у зачарованого пуцинськими очима зеленого керівництва. Герої не вмирають - вмирають вороги! Смерть ворогам!
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30.05.2021 18:35
+26
Вічна пам'ять офіцеру України !
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30.05.2021 18:41
+20
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 5125
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30.05.2021 18:43
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Смерть майора кличе до помсти патріотів і товаришів по зброї і закликає до тверезого погляду на справжній стан речей на Донбасі у зачарованого пуцинськими очима зеленого керівництва. Герої не вмирають - вмирають вороги! Смерть ворогам!
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30.05.2021 18:35 Ответить
Вічна пам'ять офіцеру України !
показать весь комментарий
30.05.2021 18:41 Ответить
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 5125
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30.05.2021 18:43 Ответить
а чі можно стрелити кацапу? треба зпершу спитати зільону ваву...
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30.05.2021 18:48 Ответить
Земля тобі пухом , герою ! І вічна пам"ять! Сини наші дорогі, ви зробили все, що могли. Пам"ять про вас буде жити в віках. Колись Украіна збудує величний пам"ятник всім полеглим своім захисникам і буде там написано :"Нема більшоі честі, ніж покласти життя своє за друзів своіх!".
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30.05.2021 18:54 Ответить
R.I.P.
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30.05.2021 18:55 Ответить
И так 7 лет на минской платформе растет уже новое поколение донбасенков, патриотов Украины
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30.05.2021 19:05 Ответить
ГЕРОЇ не вмирають ! (допоки ми їх пам"ятаємо )
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 3458

..
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30.05.2021 19:07 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 7069
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30.05.2021 19:19 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

Майора Польового, який загинув на Донбасі, поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 2593
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30.05.2021 20:09 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
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30.05.2021 20:26 Ответить
Слава и вечная память герою!
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31.05.2021 08:55 Ответить
 
 