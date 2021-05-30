Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Владелец клубов в Киеве Александр Орлов приехал в оккупированный Сухуми, планируя развивать там бизнес.
Об этом сообщил в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
К посту он приложил скрин из сторис Орлова.
"В том парке, где ходит этот субъект, пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб. Господину Орлову это, видимо, безразлично, потому что совесть и мораль его особенно не беспокоят. Но то, что он там сделал, - это не только враждебный акт по отношению к Грузии, но и враждебный акт по отношению к Украине", - отметил Саакашвили.
Он призвал СБУ и СНБО "заняться этим персонажем".
"Как житель одновременно городов Киева и Одессы Михаил Саакашвили бойкотирую все его клубы Queens, а также все заведения, где господин Орлов имеет свою долю:
Queen Kyiv
Queen Country club Kiyv
Queen Odessa
Not Only Fish
Tanuki
"Жёлтое море"
"Рыба пила"
Eshak
Fish Fetish
Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!", - подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.
Пожалуйста, подождите...
Не потрібно рівняти, це зовсім різне - купувати нерухомість в українському Криму до його окупації підаРашками і вкладати гроші зараз в окупованій Абхазії, фактично працюючи на економіку окупанта.
Я бы на его месте эту недвигу сразу после оккупации Крыма продал, но я бы на его месте в таком говённом месте, как Крым и не покупал.
Почему от него нет призывов байкотировать к примеру канал квартал 95?? Ведь продукция этого канала транслируется в паРаше...более того...продукция этого квартала продается в паРашу....
Почему молчим как рыба об лед?? Или 36 погибших украинских добровольцев в абхазии глаз муляе...а 15 тысяч погибших в Украине нет..??
Но речь не том смотрю его я или нет...речь о мишке карлсоне...и его избирательных призывов к бойкоту...
Где в призывах бойкотировать бизнес прорашистского подонка вы нашли "рейдерство"?
Этот мерзавец Орлов, кстати, в 2013м запрещал персоналу своих заведений разговаривать на украинском языке - и это - в Киеве!
Сракашвілі- це непотріб, стільки разів куплений та перепроданий, що бірки ніде ліпити. Хряк, що живе, щоб жрати.
Я ні разу не фанат того, що Міша зараз робить, але у Грузії він досить адекватну політику проводив. І, до речі, Аджарію він повернув - з неї тоді майже другу Абхазію кацапи зробили.
А что - Порошенка - это у нас вид убеждений? Или верование?
А в голову вам не приходило, что Саака разочаровался в Порошенке, а не "флюгернул", или мешает слепая вера в непогрешимость "святого сывочолого хетьмана"?
"за витриной, которую он построил много сломанных судеб совсем простых людей."
Простых людей? Которых? Которые с преступного мира харчевались?
Саака (не сам, конечно = с командой) нехило поднял уровень жизни в Грузии за время своего руководства страной - это факт. И он реально единственный президент-реформатор в истории Грузии.
І я ніколи не забороняю комусь розмовляти його рідною мовою. Тим більше - українською в Україні - це нонсенс. Тому геть нічого спільного між нами немає.
Мертвому припарки!!
А водичку та каналізацію відключити слабо??
🤣
ЕСПЧ !!
Ну, може, ще й лояльність до "старшєго брата"... А ще відсутність зубів у питаннях України на міжнародній арені... А ще "какая разніца" у внутрішній політиці (головне, щоб на "велике крадівництво" гроші виділялися, а ковід сам пройде)... А ще патріотів в Україні занадто багато і "клятого баригу" засудити не можуть (хоча самі вже не тільки на довічне, але й на смертну кару "напрацювали")... А ще кабмін вже більше року без затвердженої програми працює, але винні "папєрєднікі"... А ще...
І такого можна написати не на одну сторінку, на жаль. Але "цар хороший, бояри - пагані"...
Зате у цієї влади є єдина стабільна риса: коли вони обсираються, то в медіапросторі спливають усіляки нафталінові "експерти" (на кшталт і цього Міхо). От тільки де саме вони обісралися покаже тільки час.
Пастоянних клієнтов не приходити в кубло??
Свин його кинув.. ойц.. викинув з України...
Клован йде по слідам впопуредника...
Відволікання уваги Лохів та неЛохів від
тарифів та зубожіння...
Інтернет зламався- щось з кабелем у всіх в будинку...подивився новини по ТБ -перший раз за 7(!!) років- фсьо харашо, пррекррасная маркиза!!
🤣
По новинних каналах, які по ТБ, якраз у нас все дуже погано!
нє сматрітє ТБ пєрєд обєдом??
😁
обговорювати на Цензорі бойкот закладів, у яких ніколи не був і не будеш
у неділю увечері більш робити нічого...
нужно и о себе любимом напомнить...!
Але цікаво, що ця говорлива голова тепер закликає інших до боротьби з тим, що сам і створив, пішовши на уговори Саркозі та умови путєна і визнавший ту Абхазію. До речі - якраз того, що Порох відмовився від такого шляху і став на шлях боротьби з фєдєрастами, він і не може простити...