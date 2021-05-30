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Абхазия (371) бизнес (1588) Саакашвили (3303)

Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Владелец клубов в Киеве Александр Орлов приехал в оккупированный Сухуми, планируя развивать там бизнес.

Об этом сообщил в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

К посту он приложил скрин из сторис Орлова.

Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии 01

"В том парке, где ходит этот субъект, пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб. Господину Орлову это, видимо, безразлично, потому что совесть и мораль его особенно не беспокоят. Но то, что он там сделал, - это не только враждебный акт по отношению к Грузии, но и враждебный акт по отношению к Украине", - отметил Саакашвили.

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Он призвал СБУ и СНБО "заняться этим персонажем".

"Как житель одновременно городов Киева и Одессы Михаил Саакашвили бойкотирую все его клубы Queens, а также все заведения, где господин Орлов имеет свою долю:

Queen Kyiv

Queen Country club Kiyv

Queen Odessa

Not Only Fish

Tanuki

"Жёлтое море"

"Рыба пила"

Eshak

Fish Fetish

Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!", - подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.

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Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии 02

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+57
Это все хорошо....я согласен что нужно байкотировать....но есть у меня один вопрос к товаришЧу саакашвили...
Почему от него нет призывов байкотировать к примеру канал квартал 95?? Ведь продукция этого канала транслируется в паРаше...более того...продукция этого квартала продается в паРашу....
Почему молчим как рыба об лед?? Или 36 погибших украинских добровольцев в абхазии глаз муляе...а 15 тысяч погибших в Украине нет..??
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30.05.2021 19:47
+43
Мишико призывает вкладывать не в оккупированную парашей Абхазию, а в оккупированный парашей Крым, как сделал его патрон (или пистон).
Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 3306
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30.05.2021 19:44
+38
И Стерненко о нём сегодня рассказывал. Этот крендель возит в Украину кацапский музыкальный мусор.
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30.05.2021 19:45
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Правила форума Совет форумчан
А шо делать если платят?!
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30.05.2021 19:42 Ответить
Сааку?
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30.05.2021 19:53 Ответить
Міхо дискредитує конкурента. )))
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30.05.2021 20:46 Ответить
Мишико призывает вкладывать не в оккупированную парашей Абхазию, а в оккупированный парашей Крым, как сделал его патрон (или пистон).
Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 3306
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30.05.2021 19:44 Ответить
А де він це призывает? Дай пруф, бо я щось пропустив, або не *****.
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30.05.2021 20:47 Ответить
Він же не лох якийсь. Лохи ті хто його обирав.
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30.05.2021 23:02 Ответить
Якщо Зе-лупа купила нерухомість в Криму до його окупації паРашею, то це зовсім не те, що робить зкацаплена гівно-барига орлов, якщо воно розвиває бізнес в окупованій Абхазії саме зараз, фактично скупрвує крадене.

Не потрібно рівняти, це зовсім різне - купувати нерухомість в українському Криму до його окупації підаРашками і вкладати гроші зараз в окупованій Абхазії, фактично працюючи на економіку окупанта.
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31.05.2021 12:26 Ответить
Он продолжает платить квартплату оккупанту, так что разницы нет. Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 4913
Я бы на его месте эту недвигу сразу после оккупации Крыма продал, но я бы на его месте в таком говённом месте, как Крым и не покупал. Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 5437
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31.05.2021 13:51 Ответить
Це не дуже єфективно, стіки всього у нього в списку. От якби депутати законом заборонили бувати на окупованих територіях
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30.05.2021 19:45 Ответить
И Стерненко о нём сегодня рассказывал. Этот крендель возит в Украину кацапский музыкальный мусор.
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30.05.2021 19:45 Ответить
И запрещает персоналу говорить на украинском языке.
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30.05.2021 20:06 Ответить
*запрещал, пока не приняли закон
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30.05.2021 20:07 Ответить
Кто возит, Саакашвили ? Не много ли Стерненко на себя берет? Есть доказательства, или просто бла бла бла ?
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31.05.2021 00:54 Ответить
Узбагойся. Саака будет кацапов возить? Думай иногда
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31.05.2021 11:21 Ответить
А ты зайди к Стерненко на канал и посмотри ролик по теме этого Орлова - он один из самых последних. Там и доказательство есть.
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31.05.2021 11:47 Ответить
Это все хорошо....я согласен что нужно байкотировать....но есть у меня один вопрос к товаришЧу саакашвили...
Почему от него нет призывов байкотировать к примеру канал квартал 95?? Ведь продукция этого канала транслируется в паРаше...более того...продукция этого квартала продается в паРашу....
Почему молчим как рыба об лед?? Или 36 погибших украинских добровольцев в абхазии глаз муляе...а 15 тысяч погибших в Украине нет..??
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30.05.2021 19:47 Ответить
риторичне запитання до лайна, яке наклавши на українське законодавство та державний кордон "проривалося" в Україну.
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30.05.2021 19:53 Ответить
Где же он тогда харчеваться будет?
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30.05.2021 20:17 Ответить
А хто тобі заважає бойкотувати? Я наприклад вже 2 роки не дивлюсь 95-й квартал і 7 років не їм продкукцію рошен.
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30.05.2021 20:50 Ответить
Ротфронтом давишься ?
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30.05.2021 21:17 Ответить
На відміну від тебе я навіть не знаю що це, тому, що паРашинскім лайном не харчуюсь.
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30.05.2021 21:33 Ответить
пртивсіхі страшні люди! Особливо, коли серуть! Оченята так страшно вилупляються!
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31.05.2021 07:33 Ответить
ви помиляєтесь, він наш агент під прикриттям... Подивіться як "спалив" контору та показав нам лайкуючих... Основне, що воно перестає щось споживати- рівно в день виборів... Прийде (тьху х 3) ТЮлька- перестане носити "Луі Вітон" та укладати зачіску бубликом... чи користуватись ломбардами??? Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 4220
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31.05.2021 11:36 Ответить
Я его не смотрю с момента его появления..
Но речь не том смотрю его я или нет...речь о мишке карлсоне...и его избирательных призывов к бойкоту...
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30.05.2021 21:24 Ответить
Заслаб Миша-бід носом вже не бачить ...
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30.05.2021 19:55 Ответить
..під носом..))
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30.05.2021 19:56 Ответить
щас борец "с торговлей черной икры мимо рта" Семенченко подтянется.. блокировать это его тема!
Саакашвили призвал к блокаде ресторанов и клубов Александра Орлова, который делает бизнес в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 481
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30.05.2021 19:55 Ответить
А шо! Уже выпустили?!
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30.05.2021 20:01 Ответить
не!.. сейчас лежит в больничке, изображает сердечно больного.. строчит с планшетика на Цензоре статейки. .
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30.05.2021 20:17 Ответить
Го газ байкотрировать транзитный. Даем агрессору наживаться. Абхазы нам ничего не сделали , а параша убивает наших граждан.
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30.05.2021 19:55 Ответить
Абхазы активно воюют за сепаров в Донбассе
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30.05.2021 20:02 Ответить
Почему вообще гражданин страны-агрессора имеет клубы и рестораны в Украине?
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30.05.2021 19:58 Ответить
Мыши-братья.
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30.05.2021 20:06 Ответить
Офіс простих рішень вийшов на міжнародну арену.
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30.05.2021 19:59 Ответить
простих рішень та примітивних висновків...
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31.05.2021 11:37 Ответить
А вот к "величайшему государственному деятелю", который (через подставных лиц) ведёт свой кино-телебизнес с государством-агрессором, оккупировавшем часть его родной Грузии (не говоря уже об Украине) у сракашвили претензий нет, напротив, идёт взаимовыгодная командная работа на полный развал...
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30.05.2021 20:00 Ответить
карлсон скатился до уровня проплаченного рейдера.
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30.05.2021 20:01 Ответить
В чем рейдерство?
Где в призывах бойкотировать бизнес прорашистского подонка вы нашли "рейдерство"?
Этот мерзавец Орлов, кстати, в 2013м запрещал персоналу своих заведений разговаривать на украинском языке - и это - в Киеве!
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30.05.2021 20:05 Ответить
я лишь о том, что Миша - известный флюгер и ему глубоко пох на то, кому все это принадлежит здесь, если не ему собственно. 6 лет молчал же..... а про *ишаки*и прочие гендели давно всем известно - не ходите туда, не несите деньги и они сами закроются. Съездите в Грузию и поговорите с людьми разного достатка (особенно не в Тбилисо) - за витриной, которую он построил много сломанных судеб совсем простых людей.
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30.05.2021 20:24 Ответить
Я маю друзів у Грузії, вони визнають недоліки Саакашвілі, але водночас кажуть, що це єдиний президент, який дійсно для Грузії щось робив! Бо Шеварнадзе корупцію розвів страшенну, а при наступниках Саакашвілі реформи тупо зупинилися - грузини ніби і не вважають їх поганими, але і хорошо ті нічого так і не зробили. Так, сидять, мордою торгують на посаді і все!
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30.05.2021 21:53 Ответить
стільки часу минуло та стільки разів наголошували, що основним локомотивом реформ в Грузії був Каха Бендукидзе, але телевізійні мантри не переломити у мізках?
Сракашвілі- це непотріб, стільки разів куплений та перепроданий, що бірки ніде ліпити. Хряк, що живе, щоб жрати.
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31.05.2021 11:46 Ответить
Ніхто не сперечається, що саме Бендукідзе проводив реформи, але посадками корупціонерів займався саме Саакашвілі... Так, не завжди законно, але грузинам це подобалося!
Я ні разу не фанат того, що Міша зараз робить, але у Грузії він досить адекватну політику проводив. І, до речі, Аджарію він повернув - з неї тоді майже другу Абхазію кацапи зробили.
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31.05.2021 13:36 Ответить
я вважаю, що ви зрозуміли, що я хотів сказати? Саака, вже давно не той, що нам показували по телевізору у час його президенства... А судячи з того як цю тварину приручили та використовують- це в найкращому випадку пристосуванець.
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31.05.2021 14:15 Ответить
В каком месте он флюгер? В том, что отвернулся от Порошенки?
А что - Порошенка - это у нас вид убеждений? Или верование?
А в голову вам не приходило, что Саака разочаровался в Порошенке, а не "флюгернул", или мешает слепая вера в непогрешимость "святого сывочолого хетьмана"?

"за витриной, которую он построил много сломанных судеб совсем простых людей."

Простых людей? Которых? Которые с преступного мира харчевались?
Саака (не сам, конечно = с командой) нехило поднял уровень жизни в Грузии за время своего руководства страной - это факт. И он реально единственный президент-реформатор в истории Грузии.
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31.05.2021 11:51 Ответить
та й Ви, між нами, не дуже відповідаєте рідною мовою. так що все відносно...
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30.05.2021 20:26 Ответить
Найчастіше я відповідаю тою мовою, якою написаний пост, на який я відповідаю.
І я ніколи не забороняю комусь розмовляти його рідною мовою. Тим більше - українською в Україні - це нонсенс. Тому геть нічого спільного між нами немає.
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31.05.2021 06:09 Ответить
Ойц!
Мертвому припарки!!
А водичку та каналізацію відключити слабо??
🤣
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30.05.2021 20:05 Ответить
пусть налоги причитающиеся уплотит - сам закроется....
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30.05.2021 20:22 Ответить
Єнто бєспрєдєл!!
ЕСПЧ !!
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30.05.2021 20:25 Ответить
Вибірковий зір - це, мабуть, найголовніша риса тих, кого "узєлєнскі" беруть в команду: тут бачу, а тут зовсім ні...
Ну, може, ще й лояльність до "старшєго брата"... А ще відсутність зубів у питаннях України на міжнародній арені... А ще "какая разніца" у внутрішній політиці (головне, щоб на "велике крадівництво" гроші виділялися, а ковід сам пройде)... А ще патріотів в Україні занадто багато і "клятого баригу" засудити не можуть (хоча самі вже не тільки на довічне, але й на смертну кару "напрацювали")... А ще кабмін вже більше року без затвердженої програми працює, але винні "папєрєднікі"... А ще...
І такого можна написати не на одну сторінку, на жаль. Але "цар хороший, бояри - пагані"...
Зате у цієї влади є єдина стабільна риса: коли вони обсираються, то в медіапросторі спливають усіляки нафталінові "експерти" (на кшталт і цього Міхо). От тільки де саме вони обісралися покаже тільки час.
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30.05.2021 20:05 Ответить
Кого ПРизивати??
Пастоянних клієнтов не приходити в кубло??
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30.05.2021 20:16 Ответить
слышь Михо...., наши люди на мЭринах по ночникам не шастают....- зЭлени нет ..., на среднюю ЗП в 13 0000 грн там ловить нечего ... Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 8419
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30.05.2021 20:21 Ответить
Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 2155
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30.05.2021 20:21 Ответить
Имхо парень с яйцами, но направлены не всегда куда надо...
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30.05.2021 20:27 Ответить
цей кастрований кнур із яйцями? Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 6374
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31.05.2021 11:49 Ответить
Господин пресловутый Колесников, Вице-премьер и депутат при Януковиче ,Имеющий в Украине кондитерку Конти активно производит во многих городах кремлёвского улуса более 100 000 тонн кондитерских изделий,финансирует армию и ФСБ агрессора и никому нет дела.Хочет в Украине создать свою партию.И таких в Украине -сотни,а может и больше.Призываем других к бойкоту улуса,а сами торгуем напропалую.Колесников под санкции не попал .Бабло побеждает добро.Патриоты -ЛГБТ репу чешут.Колесниковы и ахметовы на корню скупят всех.ЛегендуСемена Семенченко некому защитить.Коллаборация правит бал в Украине.Её не пригласили на саммит НАТО,потому что он конфидециальный,а на Украину надежи нету.Шайтановы ,медведчуки и другие кроты везде!
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30.05.2021 20:29 Ответить
цю гниду орлова треба давно було вигнати з України та закрити вїзд бо він нам завозить різних московських півунів які підтримують агресивну політику путіна так і в його закладах в 2013 році забороняли розмовляти українською в Україні це взагалі якиїсь треш
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30.05.2021 20:31 Ответить
А давайте саака в Беларусь депортируем...
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30.05.2021 20:32 Ответить
Шота ізмельчал Мікаєл..на жаль...
Свин його кинув.. ойц.. викинув з України...
Клован йде по слідам впопуредника...
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30.05.2021 20:32 Ответить
А може він завжди був дрібним...
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31.05.2021 16:37 Ответить
Карлсон,ты не должен ходить по клубам! ты же легенда! ты должен бегать по крышам и жевать галстуки !
Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 9474
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30.05.2021 20:34 Ответить
Что ни делает дурак- все он делает не так.
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30.05.2021 20:35 Ответить
Кацап Орлов, все зрозуміло.
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30.05.2021 20:48 Ответить
Саакашвили только внимание от Зели отвлекает. Боярин в Абхазии строителством занимаются. Потому боярин плохой. А Зеля -мечта украинского народа.
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30.05.2021 20:49 Ответить
Может он там мимоходом спонсирует террористов воюющих на Донбассе против Украины?
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30.05.2021 20:54 Ответить
Бій з тінью...
Відволікання уваги Лохів та неЛохів від
тарифів та зубожіння...
Інтернет зламався- щось з кабелем у всіх в будинку...подивився новини по ТБ -перший раз за 7(!!) років- фсьо харашо, пррекррасная маркиза!!
🤣
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30.05.2021 21:05 Ответить
Не згоден!)
По новинних каналах, які по ТБ, якраз у нас все дуже погано!
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30.05.2021 22:11 Ответить
ШО тама казав профессор Прєображєнскій в "Сабачєм Сердці"-
нє сматрітє ТБ пєрєд обєдом??
😁
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30.05.2021 22:22 Ответить
Вотета я панімаю реформа! Мальдівський марадьор забороняв так ріфарміравать
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30.05.2021 21:11 Ответить
а чем занимается этот великий реформатор, кроме как получает зп из бюджета на занятие всякой фигней
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30.05.2021 21:21 Ответить
свою справу він зробив, використаний виріб №2 та двічі... Побудував таку правову державу Грузію, що сам боїться туди носа запхати...
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31.05.2021 11:54 Ответить
це, мабуть, дуже важливо
обговорювати на Цензорі бойкот закладів, у яких ніколи не був і не будеш
у неділю увечері більш робити нічого...
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30.05.2021 21:34 Ответить
ой Михо Михо... от больше нам байкотровать некого и нечего ))))
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30.05.2021 21:45 Ответить
а что делать...?) - а то все про него забыли...!
нужно и о себе любимом напомнить...!
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30.05.2021 22:03 Ответить
Я не ходжу по кабаках - не маю на то часу. Якщо й буваю, то скоріш на чиєсь свято, або під час подорожі, у відпусці. Мені не потрібні карлсонові завивання, щоби туди не ходити.
Але цікаво, що ця говорлива голова тепер закликає інших до боротьби з тим, що сам і створив, пішовши на уговори Саркозі та умови путєна і визнавший ту Абхазію. До речі - якраз того, що Порох відмовився від такого шляху і став на шлях боротьби з фєдєрастами, він і не може простити...
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30.05.2021 23:03 Ответить
а 17 облэнерго с долями кацапского капитала когда бойкотировать будет ??
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30.05.2021 23:06 Ответить
Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 2142
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31.05.2021 00:08 Ответить
Это ещё профсоюзец.
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31.05.2021 13:03 Ответить
Абхазия признала днр и лнр, среди террористов на Донбасе против нас воевали много абхазев.
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31.05.2021 08:25 Ответить
Іще одна позиція, за яку парашники і сєпари ненавидять Міхо.
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31.05.2021 09:55 Ответить
Та кому тепер треба той Сракошпіллі...
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31.05.2021 16:36 Ответить
 
 