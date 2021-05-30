Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Украинский вертолетный отряд миротворцев остался единственным, который выполняет полеты для эвакуации местного населения в районе извержения вулканов в Конго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
В опасности оказались жители районов, расположенных рядом с вулканом Ньирагонго, который начал извергаться вечером 22 мая. 29 мая началось извержение еще одного вулкана, который меньше по размерам и находится в 13 км севернее от первого.
За один день украинскому вертолетному отряду удалось перевезти в убежища две сотни людей.
Конго и Косово - республики, в которых сейчас дислоцируются украинские миротворцы. Они участвуют в 42 миссиях Организации Объединенных Наций. Первый батальон украинских миротворцев заступил на службу 29 мая 1948 года, и с тех пор именно в этот день в Украине отмечают их профессиональный праздник.
Пожалуйста, подождите...
Как сказал один литературный персонаж, если бы у Ада было представительство на Земле, то оно располагалось бы в Конго.
спасли Крым,спасли "народы Дамбасса" что осталось делать?
спасем Конгу !!!
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
В том числе военных.
А канал не попадает под Монтре...
Недавно даже Унылый КОнь Лаврова звонил турецкому главе МИДа и говорил, типа "Не надо трогать конвенцию Монтре", а то что-то будет..
"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана... на дипломатическом языке это значит "Нам пофиг на фаше кацапское мнение!"
Канал, чисто коммерческий проект, что бы разгрузить Босфор.
А возможное закрытие Босфора, это просто забота о экологии Города двух континентов: разливы нефти, прочие загрязнения...
А потом будешь блистать остроумием.
На военные корабли, налагается ограничение по срокам пребывания в акватории Черного моря - 21 день.
Кроме того, Турция по соображениям безопастности, может прекратить судоходство в Босфоре: такая идея уже озвучивалась, в связи с существенным уровнем загрязнения пролива и в связи с большим количеством аварий.
Фактически, канал предоставляет доступ в Черное море военных кораблей (к примеру, США) на длительный период, а закрытие Босфора, изолирует ЧФ рашки.
Но иногда бабахает типа Санторин (библейские кары на египет)