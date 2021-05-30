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Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинский вертолетный отряд миротворцев остался единственным, который выполняет полеты для эвакуации местного населения в районе извержения вулканов в Конго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

В опасности оказались жители районов, расположенных рядом с вулканом Ньирагонго, который начал извергаться вечером 22 мая. 29 мая началось извержение еще одного вулкана, который меньше по размерам и находится в 13 км севернее от первого.

За один день украинскому вертолетному отряду удалось перевезти в убежища две сотни людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных. ФОТО

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 01
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 02
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 03
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 04
Фото: facebook.com/yurakulpa

Также читайте: "Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном обществе", - Зеленский поздравил украинских миротворцев ООН с праздником

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 05
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 06
Фото: facebook.com/yurakulpa

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго 07
Фото: facebook.com/yurakulpa

Конго и Косово - республики, в которых сейчас дислоцируются украинские миротворцы. Они участвуют в 42 миссиях Организации Объединенных Наций. Первый батальон украинских миротворцев заступил на службу 29 мая 1948 года, и с тех пор именно в этот день в Украине отмечают их профессиональный праздник.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
супер новость!!!..
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 201
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30.05.2021 20:44
+3
Если построят, будет отлично.
Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
В том числе военных.
А канал не попадает под Монтре...
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30.05.2021 20:57
+3
оказывается, в Африке тоже носят шубы Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 3178
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30.05.2021 21:03
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Грёбаные вулканы! Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 8684 Враждебная природа.
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30.05.2021 20:33 Ответить
Конго Наш!!
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30.05.2021 20:36 Ответить
***** щас тоже эвакуируют. но парашники
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30.05.2021 20:38 Ответить
Да это кто то палкой по каструле тарабанит, и видео дерганое на телефон снимает, а все думают что уж ружья палят
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30.05.2021 20:53 Ответить
щас цензоровские проснутся соопчат. может итоги тарабанивания по каструле с концу их сна уже будут больше известны чем сейчас ))))
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30.05.2021 21:05 Ответить
Демократическая республика Конго...
Как сказал один литературный персонаж, если бы у Ада было представительство на Земле, то оно располагалось бы в Конго.
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30.05.2021 20:39 Ответить
По мнению Толкиена, Мордор был на Балканах.
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30.05.2021 20:52 Ответить
Украинские миротворцы в Конго.
спасли Крым,спасли "народы Дамбасса" что осталось делать?
спасем Конгу !!! Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 4549
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30.05.2021 20:43 Ответить
забыл еще один пункт: насадили тебя на бутылку! Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 121 Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 3174
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04.06.2021 11:32 Ответить
супер новость!!!..
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 201
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30.05.2021 20:44 Ответить
Если построят, будет отлично.
Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
В том числе военных.
А канал не попадает под Монтре...
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30.05.2021 20:57 Ответить
баланс военно-политических сил изменится против Рашки.. и идея американской или британской или НАТОвской базы в Украине под боком у Рашки, обрастает мясом и становится всё ближе..
Недавно даже Унылый КОнь Лаврова звонил турецкому главе МИДа и говорил, типа "Не надо трогать конвенцию Монтре", а то что-то будет..
"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана... на дипломатическом языке это значит "Нам пофиг на фаше кацапское мнение!"
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30.05.2021 21:09 Ответить
А никто не будет трогать конвенцию Монтре.
Канал, чисто коммерческий проект, что бы разгрузить Босфор.
А возможное закрытие Босфора, это просто забота о экологии Города двух континентов: разливы нефти, прочие загрязнения...
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30.05.2021 21:13 Ответить
Рашка сможет вывозить ещё больше нефти и зерна.
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30.05.2021 21:10 Ответить
Рашку должно беспокоить то, что Черное море может стать закрытым водоемом.
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30.05.2021 21:16 Ответить
Конечно должно. В рашке много дебилов, которые наверняка подумают, что с двумя проливами море станет вдвое закрытей.
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30.05.2021 21:18 Ответить
Полистай на досуге, что такое Конвенция Монтре.
А потом будешь блистать остроумием.
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30.05.2021 21:20 Ответить
Я её читал. Ближе к телу, как говаривал Остя Бендер.
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30.05.2021 21:21 Ответить
Ну тогда ты по идее знаешь, что конвенция предполагает беспрепятственный проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
На военные корабли, налагается ограничение по срокам пребывания в акватории Черного моря - 21 день.
Кроме того, Турция по соображениям безопастности, может прекратить судоходство в Босфоре: такая идея уже озвучивалась, в связи с существенным уровнем загрязнения пролива и в связи с большим количеством аварий.
Фактически, канал предоставляет доступ в Черное море военных кораблей (к примеру, США) на длительный период, а закрытие Босфора, изолирует ЧФ рашки.
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30.05.2021 21:33 Ответить
А в какой статье написано о закрытии пролива в связи с загрязнением?
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30.05.2021 21:36 Ответить
Бедные люди, сколько горя и страданий приносят эти вулканы...
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30.05.2021 20:52 Ответить
А так же прекрасный урожай за что из вулкана делают бога...типа Везувия ...
Но иногда бабахает типа Санторин (библейские кары на египет) Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 6345
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30.05.2021 20:57 Ответить
оказывается, в Африке тоже носят шубы Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 3178
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30.05.2021 21:03 Ответить
Також здивувало Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 5293
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31.05.2021 11:16 Ответить
Правильно!
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30.05.2021 21:05 Ответить
миротворчество - чистой воды коммерция от власти . взять хотя бы компанию *Вертолеты Украины* , колбясящую бабло на ООН...
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30.05.2021 21:06 Ответить
Эту новость с фото надо показать населению ДНР/ЛНР - пусть позавидуют, как спасают и как одеты жители Конго !
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30.05.2021 21:08 Ответить
А гора очень и очень маленькая....не такая как все представляют....почти как вулканы океана
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30.05.2021 21:10 Ответить
Смотрю я на фото и вспоминаю Гадю и Сенцова после голодовки, єти тоже голодают, что такие опухшие все ?
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30.05.2021 22:38 Ответить
 
 