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Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Из Киева в Дели отправился самолет с гуманитарной помощью от Украины для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным ведомства, первый рейс доставит в Индию 184 кислородных концентратора, второй - еще 216.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 01
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 02
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 03

Также читайте: В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС 04

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский выступил за предоставление гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+71
Это просто писец: волонтеры деньги собирали для покупки концентраторов, люди умирали из-за того, что зелёные бюджет разворовывали, а эти твари отправляют концентраторы в Индию, которые были куплены за бюджетные деньги.
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30.05.2021 20:58
+37
желаю всем, кто причастен к отправке концентраторов в Индию, оказаться в ковидной реанимации БЕЗ концентратора.... для доброжелателей от чиновников - я там уже побывал.
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30.05.2021 21:04
+34
Вот жеж зебильная гнида! Порох за свои их покупал!
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30.05.2021 20:59
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поршенко покупает концентраторы украинцам, а зеленский их итдаёт в индию.ой,***..стяще!
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31.05.2021 05:43 Ответить
Гниды охеревшие..и довольные такие рожи
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31.05.2021 06:57 Ответить
кому завгодно, аби українцям не дісталося, гидота .
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31.05.2021 07:11 Ответить
какой то сюрр....
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31.05.2021 08:28 Ответить
Каждый день по 10 трешовых новостей про решения зебилов. И за все их можно вешать. При Порохе за 5 лет столько не было сколько при зебиле за месяц
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31.05.2021 18:29 Ответить
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