Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Из Киева в Дели отправился самолет с гуманитарной помощью от Украины для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным ведомства, первый рейс доставит в Индию 184 кислородных концентратора, второй - еще 216.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

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Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский выступил за предоставление гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.