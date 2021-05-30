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Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Украинские спортсмены завоевали еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

"Есть еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии. Илья Ковтун побеждает в упражнениях на параллельных брусьях. Назар Чепурной становится лучшим в опорном прыжке. Диана Варинская занимает второе место на брусьях! Поздравление спортсменам и всем тренерскому штабу сборной Украины", - говорится в сообщении.

Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 01

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Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 02
Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 03
Украинец Ковтун завоевал еще одно золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 04

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Автор: Анна Судак
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Ну, всё! Можно спать спокойно!
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30.05.2021 22:44 Ответить
даже путін спать лажицца - чьтоби ночью нам прісніцца...
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30.05.2021 22:48 Ответить
В гробу и белых тапочках.
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31.05.2021 00:31 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики - Цензор.НЕТ 2375

...
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30.05.2021 22:54 Ответить
Гимнасточка наша красуня
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30.05.2021 23:01 Ответить
 
 