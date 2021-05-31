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Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Рано утром 30 мая на автодороге Т-1508 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое вблизи села Белозерка произошла авария: погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

24-летний водитель на мотоцикле Днепр-11 не справился с управлением и вместе с двумя пассажирами съехал с дороги, где столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 18-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя доставили в больницу, где впоследствии он скончался.

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17-летний пассажир не травмировался.

Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 01
Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 02

Также смотрите: 4 человека погибли в результате лобового ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
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31.05.2021 03:18
+4
Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
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31.05.2021 07:32
+3
Он успел катапультироваться.
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31.05.2021 05:50
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бедное село, на каких же дровах ездят люди, на автомобиль накопить не могут, бедность.
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31.05.2021 02:13 Ответить
Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
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31.05.2021 03:18 Ответить
Судя по всему вы говорите о духовном благосостоянии? В Библии сказано: «Счастливы осознающие свои духовные потребности» (Матфея 5:3).
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31.05.2021 03:49 Ответить
В Америке реднеки ездят на мерседесах?
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31.05.2021 07:25 Ответить
бери вьіше, мерседесьі отстой
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31.05.2021 08:13 Ответить
Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
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31.05.2021 07:32 Ответить
"17-летний пассажир не травмировался" - вероятно тот, что в деревянной повозке был...
Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 9117 Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8642
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31.05.2021 05:39 Ответить
Он успел катапультироваться.
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31.05.2021 05:50 Ответить
Штакет! У тебя опять эти вьетнамские глюки?

Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8392
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31.05.2021 07:18 Ответить
Наверное просто улетел в кусты, а те в дерево. Еще и молодые. Трагично.
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31.05.2021 07:40 Ответить
 
 