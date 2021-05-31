Парень и девушка погибли в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Рано утром 30 мая на автодороге Т-1508 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое вблизи села Белозерка произошла авария: погибли два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
24-летний водитель на мотоцикле Днепр-11 не справился с управлением и вместе с двумя пассажирами съехал с дороги, где столкнулся с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 18-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя доставили в больницу, где впоследствии он скончался.
17-летний пассажир не травмировался.
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