Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Киевщине полицейские разоблачили 54-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале своего дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района. С целью недопущения своего разоблачения нарколабораторию по выращиванию конопли он организовал в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки.
Во время обыска дома правоохранители обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.
Стоимость изъятого наркосырья по ценам "черного рынка" составляет около восьми миллионов гривен.
После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
(так кстати и не дали нам статистику ответов на тот лохоопорос "5 вопросов от светлейшего" ))))
мож он помидоры садил ))))
разве он виноват шо вылезло не то? ))))
Сію-вію, сію-вію зеленесеньку.
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но вот кот... никогда не покажет полиции, где марихуана.
Ээх, жалко(
В чем преступление?
И вообще забавно.
В оружейных пабликах тоже часто читаю - по чьему то стуку провели обыск, изъяли арсенал.
Траву не выращиваю, банки не граблю, оружие легальное.
Но не представляю, как это - в дом ломятся менты с обыском.
Случится бой с кучей двухсотых.
Иначе никак.
значіт, кто-то хочєт, чтоби єйо виращівалі?
Одразу зрозуміло хто продає, бо собівартості продукції не знають як і витрат на обладнання, а скільки отримають- калькулятора не потрібно, кукушка підсумовує автоматично...
Все громкие дела просраны....
А с пафосом докладываем, что нашли "почти легальную" марихуану......
Ищите лучше химию, героин и кокаин..... Тяж наркоту...
Вимагаю присвоєння відповідного народного звання
Если воруешь всё, что "плохо лежит - это хорошо.
Выращивать - преступление.
Те саме стосується зброї та проституції
в барах будут открыто стреляться и ширяться героином
хотя уже так и есть, но всё таки...
ну а если узаконить на бумаге то ваще ппц будет такой, шо не токо менты, а и дикий запад зарыдает