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Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Киевщине полицейские разоблачили 54-летнего мужчину, который выращивал коноплю в подвале своего дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что незаконное выращивание растений конопли организовал 54-летний житель села Петрушки Бучанского района. С целью недопущения своего разоблачения нарколабораторию по выращиванию конопли он организовал в подвале дома, оборудовав ее специальными принадлежностями: датчиками температуры и влажности, освещением, лампами обогрева и вентиляторами для сушки.

Во время обыска дома правоохранители обнаружили подвешенные растения конопли, которые уже сушились (40 кг) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания.

Стоимость изъятого наркосырья по ценам "черного рынка" составляет около восьми миллионов гривен.

После получения результатов исследования будет решаться вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

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Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 01
Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 02
Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли продукта на 8 млн грн, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
не любят конкурентов
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31.05.2021 09:57
+17
Стократ обидно, если учесть, что каннабис вообще не наркотик. Весь Восток курит траву пять тысяч лет и ни единого наркомана. За наркоманию у них смертная казнь.
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31.05.2021 10:04
+15
А що залишається робити таким талановитим людям, коли вони не потрібні власній державі у якості легальних аграріїв?
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31.05.2021 10:00
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не любят конкурентов
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31.05.2021 09:57 Ответить
факт
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31.05.2021 10:00 Ответить
Эх как 37-м годом завоняло....институт стукачества восстанавливает свою работу Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 748
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31.05.2021 10:44 Ответить
А они просто вломились к нему в жилье или у них было постановление суда? Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, "продукта" изъяли на 8 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8734
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31.05.2021 09:58 Ответить
обжалуйте в суде(с) аваковские мсра
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31.05.2021 09:59 Ответить
Аваков: сначала подчинись полицейскому - потом обжалуй Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9576
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31.05.2021 10:00 Ответить
а судья на коротком поводке, мы его пять раз от дтп со смертельным исходом отмазали
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31.05.2021 10:01 Ответить
ніхто зараз просто так не вламується. Є поодинокі випадки, рятування життя і т.п., і те, потім має суд "узаконити" такий обшук
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31.05.2021 10:05 Ответить
Успішна нація , нікуди стукачество не дівалося, а менти самі торгують
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31.05.2021 10:58 Ответить
а нафиг оно надо ? можно потом его сделать на следующий день Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7297
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31.05.2021 13:56 Ответить
та його в міністри мін економіки - інфраструктури чи агрополітика потрібно висувати - реально ... Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1717
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31.05.2021 10:00 Ответить
А що залишається робити таким талановитим людям, коли вони не потрібні власній державі у якості легальних аграріїв?
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31.05.2021 10:00 Ответить
теплицу начальнику колонии построит, туда мсра не придут. кадры нужны
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31.05.2021 10:02 Ответить
хто-то сдал, перешол дядя кому-то дорогу
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31.05.2021 10:03 Ответить
просто стучат друг на друга в криминальном мире, кто то не смог свое реализовать из-за него
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31.05.2021 10:13 Ответить
Стократ обидно, если учесть, что каннабис вообще не наркотик. Весь Восток курит траву пять тысяч лет и ни единого наркомана. За наркоманию у них смертная казнь.
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31.05.2021 10:04 Ответить
Надивився фільмів...
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31.05.2021 10:04 Ответить
Та легализируйте вы ту марихуану-пусть выращивает,налоги платит...
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31.05.2021 10:04 Ответить
так зенелох жеж опрашивал народец...))))
(так кстати и не дали нам статистику ответов на тот лохоопорос "5 вопросов от светлейшего" ))))
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31.05.2021 10:23 Ответить
Нада была мусарам в морду тыкнуть результаты наридного голосования за легализацию конопель Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7216
Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6263
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31.05.2021 10:24 Ответить
у нас каждый президент и имеет право на марихуану
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31.05.2021 10:23 Ответить
конкуренты слили информацию, в криминальном мире все же любят стучать друг на друга, в любом случае ни кто об этом не знал бы.
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31.05.2021 10:11 Ответить
бывают и случайности, но редко
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31.05.2021 10:19 Ответить
Від 6 до 10 з конфіскацією по статті 307 ч.2 Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6393 Чось забагато
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31.05.2021 10:15 Ответить
Людина підіймала аграрну промисловість України, але не вийшло - конкуренти задушили Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7908
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31.05.2021 10:15 Ответить
а во всем виноваты семена...
мож он помидоры садил ))))
разве он виноват шо вылезло не то? ))))
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31.05.2021 10:21 Ответить
Сію-вію, сію-вію конопелечку.
Сію-вію, сію-вію зеленесеньку.
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31.05.2021 10:16 Ответить
там где давнооо легалайз, не не слышал
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31.05.2021 10:18 Ответить
Сока конопли ёпта...богатый мужик был зажыточный. а терше наверно всё отберуть и садить не надо пойдёт помиру с сумой
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31.05.2021 10:18 Ответить
Мичуринец Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9516
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31.05.2021 10:19 Ответить
***
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но вот кот... никогда не покажет полиции, где марихуана.

Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1194
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31.05.2021 10:20 Ответить
Конопельки насіяла мати...)
Ээх, жалко(
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31.05.2021 10:20 Ответить
Человек у себя дома выращивал для собственного употребления коноплю.
В чем преступление?
И вообще забавно.
В оружейных пабликах тоже часто читаю - по чьему то стуку провели обыск, изъяли арсенал.
Траву не выращиваю, банки не граблю, оружие легальное.
Но не представляю, как это - в дом ломятся менты с обыском.
Случится бой с кучей двухсотых.
Иначе никак.
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31.05.2021 10:22 Ответить
херасе тебя колбасит
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31.05.2021 10:30 Ответить
Мальчик, живи долго.
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31.05.2021 11:17 Ответить
не ну что там-всё правильно сказал
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31.05.2021 13:16 Ответить
мабуть не тільки для себе раз його знайшли Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9437
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01.06.2021 00:41 Ответить
фоп не зарегистрировал ?
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31.05.2021 10:22 Ответить
от був би чиновником, "заробляв" би без страху конфіскації...
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31.05.2021 10:22 Ответить
Не дочекався трохи поки зелень узаконить наркоту. Ех...
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31.05.2021 10:22 Ответить
скажитє, єслі коноплю виращівают, значит, ето кому-нібудь нужно?
значіт, кто-то хочєт, чтоби єйо виращівалі?
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31.05.2021 10:23 Ответить
єслі кто-то захватіл Крим, то ето кому-небудь нужно? значіт, кто-то хотєл, шоб єго захватілі, а Закон похєру?
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31.05.2021 10:32 Ответить
що це було?
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31.05.2021 10:37 Ответить
Україна, як ми знаємо це край видатних економістів, юристів та агрономів...... Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2228
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31.05.2021 10:23 Ответить
все понятно, то у него инвест-няни не было Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 617
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31.05.2021 10:23 Ответить
такую ферму запороли... чистейший продукт
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31.05.2021 10:29 Ответить
Мусорам нечем заняться
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31.05.2021 10:31 Ответить
у таких статтях, єдине, що привертає мою увагу- це обізнаність "рукзакяновичів" у ціні на "чорному ринку"... Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8157
Одразу зрозуміло хто продає, бо собівартості продукції не знають як і витрат на обладнання, а скільки отримають- калькулятора не потрібно, кукушка підсумовує автоматично... Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 169
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31.05.2021 10:59 Ответить
Нашли чем хвастаться!!!!
Все громкие дела просраны....
А с пафосом докладываем, что нашли "почти легальную" марихуану......
Ищите лучше химию, героин и кокаин..... Тяж наркоту...
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31.05.2021 11:13 Ответить
Теща,******,"здала"!
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31.05.2021 11:22 Ответить
Усе так акуратно , продумано - майстер свого діла !
Вимагаю присвоєння відповідного народного звання Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1545
Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3789
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31.05.2021 11:37 Ответить
Писец. А почему водяру и кухонные ножи не запретили? От них гибнет больше людей в разы. - Потому что так аваковцы крышуют трафик а если легклизировать то бизнес прекратится
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31.05.2021 11:53 Ответить
Если воруешь из бюджета - это чуть ли не подвиг.
Если воруешь всё, что "плохо лежит - это хорошо.
Выращивать - преступление.
Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5775
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31.05.2021 12:51 Ответить
Закон о легализации рекреационной конопли назрел как никогда. В Нью-Йорке легализовали ибо слишком много людей курило и выращивало и не было смысла дальше под криминальной ответственностью держать коноплю. В Украине тоже самое нужно сделать и декриминализовать, как в Нью-Йорке. За год это налогов еще принесло 350 миллионов долларов вроде. Дало много легальных рабочих мест. В Украине нужно вывести коноплю из черного рынка. Курят по всюду все и делать вид, что этого нет и удерживать это на черном рынке и арестовывать людей каждый день за это и загружать суды и полицию делами про курению конопли - это идиотизм власти! Возьмите пример с Нью-Йорка, в котором люди курят травку прямо в центре города и полиция никого не трогает. Да и по всему миру легализовывают коноплю. Она стоит по воздействию ниже алкоголя. Конопля должна быть легальная! Украина должна быть полностью свободной и либеральной страной! Карать за коноплю нельзя, а нужно карать тех тиранов, которые такие законы устанавливают анти народные.
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31.05.2021 12:52 Ответить
цццц ты шо агэнт крымля? хочешь украину изнутри развалить? не видел рекламные видео где люди с этого начинали а потом на тяжелые переходили?
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31.05.2021 13:20 Ответить
тут за такое банят ! шо вы пишете ??! Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4277 Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4277 Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8576
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31.05.2021 13:59 Ответить
А мені його шкода, людина постраждає через наше недолуге законодавство. А скільки сьогодні в Україні загине людей, після вживання алкоголю та від хвороб пов'язаних з ним?
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31.05.2021 13:29 Ответить
советским людям курить не положено! Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8637
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31.05.2021 13:58 Ответить
за фитоматрицу сколько лет дают ?
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31.05.2021 13:59 Ответить
Молодец мужик, марихуанна - не наркотик. Плохая привычка - да, но алкоголь в несколько раз хуже!
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31.05.2021 14:06 Ответить
А легализовали бы эту срань - мужик бы оформил ЧП, продал бы и заплатил налоги. И всем было бы хорошо (кроме пилиции, которая не смогла бы его крышевать).
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31.05.2021 15:48 Ответить
во-во.
Те саме стосується зброї та проституції
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31.05.2021 22:14 Ответить
Майнил траву. Многие доказывают, что спиртное это наркотик. А трава дело благородное
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31.05.2021 16:53 Ответить
Ви довбні, промаскалькі, "снотворное" буде снодійне українською
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31.05.2021 17:52 Ответить
представляю тот ад, шо будет твориться на дорогах, если нашему быдлу официально разрешить покупать огнестрел, носить оружие и курить коноплю...
в барах будут открыто стреляться и ширяться героином
хотя уже так и есть, но всё таки...
ну а если узаконить на бумаге то ваще ппц будет такой, шо не токо менты, а и дикий запад зарыдает
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31.05.2021 20:34 Ответить
Ну не всюди ж можна дозволяти, а в спеціально відведенних місцях (це про коноплю та проституцію про яку ви забули згадати)
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31.05.2021 22:13 Ответить
А те що воно само виросло вже не розглядається? Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 789
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31.05.2021 22:11 Ответить
 
 