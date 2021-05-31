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Чиновники агропредприятия присвоили более 3 млн грн на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе. С помощью схемы должностные лица завладели более 3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица государственного предприятия Национальная академия аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако фактически работы по реконструкции не осуществлялись, или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, подтверждающие схему.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

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Чиновники агропредприятия присвоили более 3 млн грн на Донетчине, - СБУ 01
Чиновники агропредприятия присвоили более 3 млн грн на Донетчине, - СБУ 02
Чиновники агропредприятия присвоили более 3 млн грн на Донетчине, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Молодець! А як ще можна запанувати у своїй сторонці?!
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31.05.2021 10:43 Ответить
Это опять Порошенко виноват, к бабке не ходи. Чиновники агропредприятия присвоили более 3 млн грн на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 203
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31.05.2021 10:46 Ответить
Воно звичайно не погано,але СБУ і аграрний бізнес! Шпійони аднака!
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31.05.2021 11:40 Ответить
 
 