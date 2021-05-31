Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Полтавщине в сотрудников полиции, которые приехали на вызов, начал стрелять житель соседней многоэтажки. Злоумышленника задержали с помощью спецназа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодян ночью работники правоохранители получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые прибыли на вызов из-за в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении.
Сотрудники полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.
При физической поддержке бойцов полиции особого назначения и процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.
В настоящее время следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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к Савченко с Рубаном с арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов на полноценный взвод и их куратору и спонсору терроризма Мертвечуку у пещерного правосудия и СБУ вопросов в общем-то и нет, а к зебилу с никаким пневматом (любимой пушкой всех киллеров)))) - есть.. да, он - дебил, но вы, Ылита, сами своим беспределом и решаловом открыли двери этого дурдома..
https://www.youtube.com/watch?v=nD7_FILsXnE&t=36s
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