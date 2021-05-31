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Кременчуг (332) Нацполиция (15725) Полтавщина (905) стрельба (3160)

Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Полтавщине в сотрудников полиции, которые приехали на вызов, начал стрелять житель соседней многоэтажки. Злоумышленника задержали с помощью спецназа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодян ночью работники правоохранители получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые прибыли на вызов из-за в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении.

Сотрудники полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

При физической поддержке бойцов полиции особого назначения и процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

В настоящее время следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция 01
Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция 02
Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Коноплю тоже он выращивал? Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8537 Видео в самом начале)
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31.05.2021 11:23 Ответить
И часовню 16 века тоже он разрушил...
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31.05.2021 11:36 Ответить
То він плантацію захищав від мєнтів Мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4762
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31.05.2021 11:40 Ответить
нормальная реакция на мусоров-узурпаторов
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31.05.2021 12:01 Ответить
Херои! А если бы там была не детская пневматическая игрушка, а огнестрел?
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31.05.2021 12:02 Ответить
запой...
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31.05.2021 12:05 Ответить
в удивительной стране живём:
к Савченко с Рубаном с арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов на полноценный взвод и их куратору и спонсору терроризма Мертвечуку у пещерного правосудия и СБУ вопросов в общем-то и нет, а к зебилу с никаким пневматом (любимой пушкой всех киллеров)))) - есть.. да, он - дебил, но вы, Ылита, сами своим беспределом и решаловом открыли двери этого дурдома..
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31.05.2021 12:20 Ответить
Як для наркомана, то точність стільби із пневмопістоля просто потрясна.
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31.05.2021 12:23 Ответить
Спецоперация по стрелку с пневмата ))))))
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31.05.2021 17:42 Ответить
видео с заглавием нестыкуется
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31.05.2021 18:18 Ответить
модер Цензора вот вам видео нормальное под заглавие ..
https://www.youtube.com/watch?v=nD7_FILsXnE&t=36s
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31.05.2021 18:20 Ответить
Интернет ресурс номер один в Украине говорите ..
31.05.21 09:55 Мужчина на Киевщине выращивал в подвале дома коноплю, изъяли "продукта" на 8 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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31.05.2021 18:24 Ответить
 
 