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земля (1919) коррупция (8383) Львовщина (2679) СБУ (18659)

Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда. Одним из организаторов сделки был местный госрегистратор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что местные коммерсанты разработали механизм для противоправного завладения землями государственного лесосеменного центра. Он находится на территории Брюховичского поселкового совета. Дельцы подделали пакет документов на почти 2 га государственных земель, а также сфальсифицировали решение сельсовета.

Затем злоумышленники оформили через сообщника госрегистратора 6 участков на подставных лиц и несколько раз перепродали их. По предварительной оценке, рыночная стоимость земли составляет почти 20 млн. грн.

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Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли:

- документацию;
- электронные носители информации;
- черновые записи;
- другие доказательства противоправной деятельности.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

Двум участникам и организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) и по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Одному из злоумышленников уже избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

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Мошенники распродали госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ 01
Мошенники распродали госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ 02

Продолжаются следственные действия для установления должностных лиц Госгеокадастра и ряда других должностных лиц и частных лиц, которые, возможно, причастны к коррупционной схеме.

Разоблачение сделки проводили оперативники УСБУ во Львовской области совместно со следователями ГУ Нацполиции Львовщины по процессуальному руководству Львовской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+4
А шо буде твориться коли ринок землі почне працювати? Там же жЮлькині подєльники таке вже натворили шо розгрібати та розгрібати...
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31.05.2021 13:57
+1
скотиняки ...- не ділились...., відібрати - та перепродати ...
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31.05.2021 14:03
+1
ещё рынка нет а лохи уже ведутся Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480 Лёня космос себе (купил) участок на Луне, а потом другие лохотронщики ту бедную Луну продали ещё три раза Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480
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31.05.2021 14:18
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А шо буде твориться коли ринок землі почне працювати? Там же жЮлькині подєльники таке вже натворили шо розгрібати та розгрібати...
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31.05.2021 13:57 Ответить
Подивись список найбільших власників землі України, балабол.
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31.05.2021 18:33 Ответить
Сам ти балабол. Ти розумієш про яку землю йде мова? Мова йде про землю яка не врахована. А я думаю дима без огню не буває. Навіть сам Зеленський сказав, що такої землі в Україні за площею як два Крима. Ось про що йде мова. Цією землею користуються жЮлькіни подЄльники не сплачуючи за неї ані подадту, ані орендної плати. Зрозумів? А те що офіційно її мають так вони за неї сплачують податки. Нехай вирощують продукцію та торгують. Хто ж проти?
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31.05.2021 19:36 Ответить
скотиняки ...- не ділились...., відібрати - та перепродати ...
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31.05.2021 14:03 Ответить
ця ж уся банда є ставлениками кривавого ката України агента фсб пєтьки вальцмана - порошенка
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31.05.2021 14:06 Ответить
тебе второй год срёт в штаны Порошенко? или ты сам апсираешся?
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31.05.2021 14:33 Ответить
ещё рынка нет а лохи уже ведутся Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480 Лёня космос себе (купил) участок на Луне, а потом другие лохотронщики ту бедную Луну продали ещё три раза Мошенники "распродали" госземли на Львовщине почти на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3480
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31.05.2021 14:18 Ответить
видно не бідного киданули , і ми тепер про це читаємо
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31.05.2021 15:46 Ответить
так это еще "рынок земли" не открыли....))) а как откроют 1 июля, будут какие чудеса что мама дорогая))
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31.05.2021 19:13 Ответить
говорите - ще ринку земельки немаэ ? Шахраї "розпродали" держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2388
Знайдений 30 оголошень ХОЧЕТЕ ПРОДАВАТИ ШВИДШЕ? ДIЗНАЙТЕСЬ, ЯК
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31.05.2021 20:17 Ответить
 
 