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ДТП (7441) Киевская область (3537) патрульная полиция (1790)

Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области сегодня утром, 31 мая, произошло серьезное ДТП. В результате аварии на 34 км автодороги "Киев-Одесса" погиб мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Белой церкви в Facebook.

Отмечается, что патрульные быстро прибыли на место происшествия, где на дороге обнаружили поврежденное транспортное средство марки Volkswagen, а в кювете тело мужчины.

"По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков", - сказано в сообщении.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения, что пренебрежение средствами пассивной безопасности и ПДД в целом может привести к фатальным последствиям.

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Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП 01

Фото: патрульная полиция/Facebook

Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП 02
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Топ комментарии
+19
я однажды, свою знакомую назвал "дебилкой", когда увидел как она свою дочку-первоклашку возит на переднем сиденье не пристегнутую..
она мне объяснила, что "Онажемать! и ей лучше знать что со своим ребенком делать!"..
с тех пор нет у меня этой знакомой..
обхожу дебилов "третьей дорогой"..
девочку жаль, когда мать дебилка!
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31.05.2021 14:12
+6
Ремни безопасности не для красоты в автомобиле придумали
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31.05.2021 14:21
+5
Немає шо коментувати. Нещасний випадок... Буває шо непристебнутий басок рятує життя, а буває і навпаки...
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31.05.2021 14:11
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Бред какой то...
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31.05.2021 14:08 Ответить
Звучить як епізод з боллівудського фільму - там теж плюють на закони кінетики.
Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП - Цензор.НЕТ 5520
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31.05.2021 14:13 Ответить
Лайк за гіфку, але уточню: плюють на закони кінетики динаміки.
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31.05.2021 15:31 Ответить
Кива, ты?!
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31.05.2021 16:35 Ответить
Ти науковий керівник науКІВця? Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП - Цензор.НЕТ 6903
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01.06.2021 01:34 Ответить
Немає шо коментувати. Нещасний випадок... Буває шо непристебнутий басок рятує життя, а буває і навпаки...
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31.05.2021 14:11 Ответить
пасок
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31.05.2021 14:11 Ответить
Дуже рідко, я б сказав виключення з правил коли не пристебнутий пасок безпеки рятує життя.
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31.05.2021 14:38 Ответить
Не спорю, рідко, але ж буває...
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31.05.2021 14:49 Ответить
я однажды, свою знакомую назвал "дебилкой", когда увидел как она свою дочку-первоклашку возит на переднем сиденье не пристегнутую..
она мне объяснила, что "Онажемать! и ей лучше знать что со своим ребенком делать!"..
с тех пор нет у меня этой знакомой..
обхожу дебилов "третьей дорогой"..
девочку жаль, когда мать дебилка!
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31.05.2021 14:12 Ответить
Ви в автобусах теж з пристібнутим паском їздите? З собою приносите?
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31.05.2021 14:20 Ответить
я лише з пристібнутим паском їзжу і в автобусах. а це що, не правильно по вашому?
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31.05.2021 14:29 Ответить
Автобус в населених пунктах не повинен їхати зі швидкістю більше за 50 км. А якщо їде то порушує правила...
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31.05.2021 14:36 Ответить
все должны в населенных пунктах ехать не более 50 км.а не только автобусы.
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31.05.2021 18:41 Ответить
Ну так 100%)))
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01.06.2021 08:58 Ответить
да я раз видел как пасажир в моём автобусе от задних дверей летел через весь салон до кабины! весь автобус хохотал
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31.05.2021 14:38 Ответить
В міжміських автобусах вже є паски.
А по друге порівняй момент інерції автобуса і автомобіля і де будуть діяти більші сили на пасажирів при ДТП
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31.05.2021 16:50 Ответить
не пристегнутый ремень, зимняя резина..... совокупность факторов и смертельный исход...... хорошо хоть отбойник, не встречка......
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31.05.2021 14:12 Ответить
то не зимня, по малюнку схожа на всесезонку. у мене приблизно з таким самим малюнком всесезонна мішлен. правда у нього якась трошки лисувата вже
мішлен кроссклімат
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31.05.2021 14:34 Ответить
эм... всем кто считает системы безопасности бредом, посвящяецца:
https://www.youtube.com/watch?v=cnJ2GKQN-28

прослеживаем развитие инженерных решений, включаем мозги и пристегиваемся
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31.05.2021 14:15 Ответить
Фігня якась. Не такої сили удар шоб у вікно вилетіти. Може водій втратив свідомість чи спав. Ну не відірвати здорову людину від керма навіть при лобовому удару.
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31.05.2021 14:16 Ответить
А никто и не обещал, что будет легко.
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31.05.2021 14:24 Ответить
это ж с какой боковой силой надо было в отбойник вписаться,шоб через пассажирское стекло вылететь? Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП - Цензор.НЕТ 4099
шото нереальное...
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31.05.2021 14:17 Ответить
щось мене дуже беруть сумніви, що в цому випадку, коли водія кидає вправо, пасок може зіграти якусь значну роль..
людину шкода.. прикра смерть.. але новина ні про що..
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31.05.2021 14:21 Ответить
Ремни безопасности не для красоты в автомобиле придумали
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31.05.2021 14:21 Ответить
На Украине в западло пристегиватся, тоесть каждый кузнец своей жизни.
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31.05.2021 14:31 Ответить
В Украине в городе не пристегивались, скорость не та, а за городом - это святое, если конечно не считаешь себя бессмертным.
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31.05.2021 14:45 Ответить
катапультировал Водитель Volkswagen не пристегнулся и вылетел через пассажирское окно: на Киевщине произошло смертельное ДТП - Цензор.НЕТ 1983
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31.05.2021 14:22 Ответить
Швидше за все діло було так: Мусора зупинили безпідставно, після запитання водія про причину зупинки та докази, аваківці зрозуміли, що капусти не буде, й почали витягати водія з авто, як це ******** київськи поліцюцюрники, а в водія слабе сердечко виявилось, і він "віддав богу душу", ну от поліцюцюри й інсценували ДТП, бо відмаз від вбивства буде дорого коштувати.
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31.05.2021 14:24 Ответить
у моего кума машина перевернулась и треснулась в дерево, он вылетел через стекло и обошёлся сломанным носом и ушибом рёбер. Машина в хлам...вот что значит повезло!... мужику на фольце не повезло.. увы...
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31.05.2021 14:40 Ответить
Т.н "ошибка выжившего". На миллион смертей не пристегнутых один случай "брата знакомой соседки по даче" о котором все рассказывают, может это один случай на всех, кто знает? И главный вопрос- ваш кум теперь пристегивается, или думает в другой раз так же "вылететь"?
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01.06.2021 01:02 Ответить
так и не пристёгивается)) камикадзе..)
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01.06.2021 06:35 Ответить
Учаться на своих ошибках и для "избранных" они последние.
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31.05.2021 14:48 Ответить
Я что то даже не могу представить себе, как это через пассажирское окно вылетел? Боком шлепнуло что ли?
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31.05.2021 15:42 Ответить
Ага, об відбійник
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31.05.2021 16:05 Ответить
А пристібнувся б - сидів би як живий.
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31.05.2021 16:07 Ответить
І зачєм еті рємні, какой трус їх прідумал Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП - Цензор.НЕТ 3181
Трагикомедія.
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31.05.2021 16:20 Ответить
 
 