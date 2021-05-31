Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Днепропетровской таможни Государственной фискальной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В ходе следствия установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом бывших в употреблении. Злоумышленники подделывали товаросопроводительные документы с целью минимизации таможенных платежей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО

Им помогал один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС. Он умышленно "закрывал глаза" на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи. Своими действиями чиновник нанес ущерб государственному бюджету Украины более чем на 460 тыс. гривен.











Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

С целью обеспечения возмещения ущерба государству наложен арест на изъятые во время обысков средства и недвижимое имущество обвиняемого.

Также читайте: Зеленский мне сказал прямо: "Таможенник должен быть официально богатым человеком", - Рябикин

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и внутренняя безопасность ГУ ГФС в Днепропетровской области.