Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Днепропетровской таможни Государственной фискальной службы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
В ходе следствия установлена группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом бывших в употреблении. Злоумышленники подделывали товаросопроводительные документы с целью минимизации таможенных платежей.
Им помогал один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС. Он умышленно "закрывал глаза" на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи. Своими действиями чиновник нанес ущерб государственному бюджету Украины более чем на 460 тыс. гривен.
Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
С целью обеспечения возмещения ущерба государству наложен арест на изъятые во время обысков средства и недвижимое имущество обвиняемого.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и внутренняя безопасность ГУ ГФС в Днепропетровской области.
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Старый таможенный анекдот:
В Украину на гастроли едет Коперфильд. Сам приехал, а вагоны с реквизитом застряли на таможне. День, другой, третий барахлишка нету, маэстро запсиховал: репетиции сорваны, трюки не готовятся. Собирается и лично едет на таможню. Заходит и с порога такой:
- Здравствуйте! Я Коперфильд!
Никто даже головы не поднял.
- Здравствуйте! Я Коперфильд,, иллюзионист мирового уровня, приехал к вам на гастроли, а вагоны с реквизитом застряли у вас. - Пара человек равнодушно взглянули на горемыку.
- Я Коперфильд! Помните, в Нью-Йорке пропал вагон метро, статую Свободы исчезла, это все моя работа!
Один инспектор из молодых лениво посмотрел на артиста и выдает:
- И ты называешь себя иллюзтонистом? Дилетант ты, вася! Смотри, как фокусы делаются! Берет из стопки на столе первый попавшийся пакет документов, читает: икра черная осетровая...
- Гляди, как делаются чудеса! - Херачит свою печать на документах
- Оп-ля, млять! Зеленый горошек!!!
...и не перестает жеж обещать ))))))))