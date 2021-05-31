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Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Днепропетровской таможни Государственной фискальной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В ходе следствия установлена ​​группа лиц, которая осуществляла импорт новых автомобилей под видом бывших в употреблении. Злоумышленники подделывали товаросопроводительные документы с целью минимизации таможенных платежей.

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Им помогал один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС. Он умышленно "закрывал глаза" на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи. Своими действиями чиновник нанес ущерб государственному бюджету Украины более чем на 460 тыс. гривен.

Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 01
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 02
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 03
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 04
Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые автомобили под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР 05

Должностному лицу предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

С целью обеспечения возмещения ущерба государству наложен арест на изъятые во время обысков средства и недвижимое имущество обвиняемого.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и внутренняя безопасность ГУ ГФС в Днепропетровской области.
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Топ комментарии
+5
У долларового миллионера изымут барахла на 16 000$. Если дойдет до суда (ЕСЛИ!), то порешает "условно" и благополучно погасит судимость.
Это все что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине.
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31.05.2021 15:18
+2
Ексзаступник начальника Дніпропетровської митниці допомагав ввозити нові авто під виглядом б/в: йому загрожує 6 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 5422

...и не перестает жеж обещать ))))))))
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31.05.2021 15:58
+1
Да одного ДВОРЦА, на фоне которого сделано фото, достаточно для "изгнания с позором" с любой госслужбы!!!! Но это в Германии, Дании и "прочих Швециях"... А у нас - ДЕШЕВОЕ ШОУ, для "картинки" перед Западом, типа " и мы ж боремся с коррупцией"! Задобала эта показуха!!!
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31.05.2021 16:31
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У долларового миллионера изымут барахла на 16 000$. Если дойдет до суда (ЕСЛИ!), то порешает "условно" и благополучно погасит судимость.
Это все что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине.
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31.05.2021 15:18 Ответить
Деятельность клоуна наносит аналогичный ущерб за одну минуту. И ничего. А тут какой-то экс-замначальника...
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31.05.2021 15:22 Ответить
Вредное ремесло ? Экс-замначальника Днепропетровской таможни будут судить за нанесение ущерба государству почти на полмиллиона гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 1966
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31.05.2021 15:23 Ответить
"нові" рішили що у того екса е ще що віджати Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые авто под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР, - ГБР - Цензор.НЕТ 8255 - а тепер наживуться всі по класичній схемі ( слідака-прокурори , адвокати-рішали , і лже-мантійці...) ....- і на цьому вся "боротьба" і закінчиться.... - класика жанра...
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31.05.2021 15:28 Ответить
ему грозит Экс-замначальника Днепропетровской таможни помогал ввозить новые авто под видом б/у: ему грозит 6 лет тюрьмы, - ГБР, - ГБР - Цензор.НЕТ 454
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31.05.2021 15:29 Ответить
Ой боюсь боюсь боюсь....
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31.05.2021 15:30 Ответить
День , два , месяц , год , два года ? ...
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31.05.2021 15:31 Ответить
Я, возможно, всех расстрою, когда скажу, что только один инспектор в день наносит государству ущерб в полмиллиона в день. Это грузовые отделы, платежи и тарифы.. А такой серьезный специалист Днепропетровской таможни способен на большее. Ну, допустим, 10 миллионов ущерба в день.
Старый таможенный анекдот:
В Украину на гастроли едет Коперфильд. Сам приехал, а вагоны с реквизитом застряли на таможне. День, другой, третий барахлишка нету, маэстро запсиховал: репетиции сорваны, трюки не готовятся. Собирается и лично едет на таможню. Заходит и с порога такой:
- Здравствуйте! Я Коперфильд!
Никто даже головы не поднял.
- Здравствуйте! Я Коперфильд,, иллюзионист мирового уровня, приехал к вам на гастроли, а вагоны с реквизитом застряли у вас. - Пара человек равнодушно взглянули на горемыку.
- Я Коперфильд! Помните, в Нью-Йорке пропал вагон метро, статую Свободы исчезла, это все моя работа!
Один инспектор из молодых лениво посмотрел на артиста и выдает:
- И ты называешь себя иллюзтонистом? Дилетант ты, вася! Смотри, как фокусы делаются! Берет из стопки на столе первый попавшийся пакет документов, читает: икра черная осетровая...
- Гляди, как делаются чудеса! - Херачит свою печать на документах
- Оп-ля, млять! Зеленый горошек!!!
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31.05.2021 15:33 Ответить
Людям доброе дело делал,автомобили были дешевле,казнокрадам меньше досталось,теперь они мстят.
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31.05.2021 15:36 Ответить
Ексзаступник начальника Дніпропетровської митниці допомагав ввозити нові авто під виглядом б/в: йому загрожує 6 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 5422

...и не перестает жеж обещать ))))))))
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31.05.2021 15:58 Ответить
Да одного ДВОРЦА, на фоне которого сделано фото, достаточно для "изгнания с позором" с любой госслужбы!!!! Но это в Германии, Дании и "прочих Швециях"... А у нас - ДЕШЕВОЕ ШОУ, для "картинки" перед Западом, типа " и мы ж боремся с коррупцией"! Задобала эта показуха!!!
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31.05.2021 16:31 Ответить
а по итогу вернется на повышение или на свою должность, плюс по суду еще получит компенсацию
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31.05.2021 18:31 Ответить
 
 