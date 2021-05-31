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мост (1002) Черниговщина (1342) Большая стройка (722)

Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Черниговщине капитально отремонтируют аварийный мост через реку Снов. Летом река становится одним из популярных мест отдыха, поэтому мост играет важную роль для туризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная государственная администрация.

Ожидается, что в рамках президентской программы "Большая стройка" работы выполнят до конца года.

"На этой неделе у Сновская на трассе Р-83 Славутич - Любеч - Репки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновск - Корюковка - Семеновка - Костобобров - Чайкино - /Н-27/ стартовали демонтажные работы на аварийном мосту через реку Снов. Он обновится капитально", - отметили в ОГА.

Для транспорта открыли временную объездную дорогу.

Сам 270-метровый мост был построен еще в 1976 году. Он связывает административные центры области. По мосту движется транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы.

Кроме того, летом река Снов становится одним из популярных мест отдыха, поэтому строительство моста становится одним из популярных мест отдыха.

Специальная комиссия зафиксировала трещины на несущих конструкциях и разрушения бетонных частей моста. Поэтому в ходе ремонта восстановят промежуточные и крайние опоры, смонтируют заново пролетное строение, положат гидроизоляцию и систему водоотвода, новое дорожное покрытие, установят освещение и обустроят тротуары с подходами к мосту.

За 2021 год в Черниговской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют 182 км дорог государственного значения и 14 мостов. Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках президентской программы в этом году восстановят 6 500 км дорог и 245 искусственных конструкций, включая мосты.

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Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА 01
Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА 02
Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА 03
Аварийный 45-летний мост капитально отремонтируют на Черниговщине, - ОГА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
в том то и проблемма что "положительное" у нас существует только в видосиках.
Собираются собраться отремонтировать - еще одна хорошая новость)
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31.05.2021 17:32
+1
Когда отремонтируете тогда и рапортуйте.
Я сейчас свой забор ремонтирую но не ору об этом на всю страну.
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31.05.2021 17:24
+1
шепотом, под кроватью
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31.05.2021 17:29
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Интересно куда больше денег уходит - на крадивництво , на говнопиар про крадивництво или на собственно кстройку.
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31.05.2021 17:19 Ответить
На оплату бросания говном во все положительное, что происходит в Украине- например в реконструкцию этого практически умершего моста.
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31.05.2021 17:25 Ответить
в том то и проблемма что "положительное" у нас существует только в видосиках.
Собираются собраться отремонтировать - еще одна хорошая новость)
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31.05.2021 17:32 Ответить
Я кожного дня по 1500-200 км за кермом, так що свою локшину вішайте на вуха самому собі.
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31.05.2021 17:34 Ответить
150*
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31.05.2021 17:35 Ответить
В своем подобострастном желании "вылизать" Черниговская ОГА даже не понимает насколько маразматически выглядят 2 экскаватора на кап.ремонте моста в 270 метров. В Европе такой мост отремонтируют за пару месяцев. В Китае - за месяц. А в Черниговской ОГА будут ремонтировать год. Т.к. подрядчик прямо сказал: "С таким откатом буду ремонтировать столько сколько посчитаю нужным." Вот и видим: 2 экскаватора, 0 - самосвалов, 0 - спецтехники, 0 - рабочих. "Большая стройка" говорите ... Ню, ню ...
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31.05.2021 17:21 Ответить
Видно, что вы специалист мостостроитель- какой вуз заканчивали и что построили в своей жизни?
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31.05.2021 17:26 Ответить
А в чем он не прав? Действительно, на фото кроме крана и экскаватора - пусто.
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31.05.2021 17:40 Ответить
Кто я и что я - отчитываться перед вами не собираюсь. Скромность не позволяет. Замечу только, что в век информационных технологий, достаточно открыть ю тьюб и как говорится, картина маслом: у них и у нас. А гугле можно найти много интересной статистики, по срокам, по ресурсам, по стоимости. Понимаю, что все недоступно для понимания "ВУЗовских специалистов-мостостроителей", но ... как есть.
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31.05.2021 17:49 Ответить
Тобто і собачої будки не побудував.
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31.05.2021 18:59 Ответить
По себе людей не судят
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01.06.2021 09:41 Ответить
То й не суди- чимчикуй собі в ютуб, там твоє місце.
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01.06.2021 10:14 Ответить
Я даю свой комментарий статье и фото в ней. Форумы для этого и предназначены. А вот таким как ты, которые не зная человека, фантазируют кто что построил или не построил, на форумах не место. Это называется "флуд", а авторов такого флуда называют "клаводрочерами". Так что, Саша, иди коровники строй, а не флуди на форумах.
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01.06.2021 10:31 Ответить
- Степан! Степан, тут у гостя карета сломалась.
- Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
- За сколько сделаешь?
- За день сделаю.
- А за два?
- Ну... за два... Сделаем и за два.
- А за пять дней?
- Ну... ежели постараться, то можно и за пять.
- А за десять?
- Ну, барин, ты задачи ставишь. За десять дён одному не справиться! Тут помощник нужен - homo sapiens.
- Бери помощников, но чтоб не раньше!

- Чудные господа! Долго гостить собираются?
- От мене зависить.

https://www.youtube.com/watch?v=nb22LqlGapo
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31.05.2021 17:28 Ответить
Когда отремонтируете тогда и рапортуйте.
Я сейчас свой забор ремонтирую но не ору об этом на всю страну.
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31.05.2021 17:24 Ответить
Уже проорал.
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31.05.2021 17:27 Ответить
шепотом, под кроватью
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31.05.2021 17:29 Ответить
вот наш уровень... люди кичаться тем что отремонтируют мост на 100 метров,гениально просто...
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31.05.2021 17:58 Ответить
строительство моста становится одним из популярных мест отдыха.Источник: https://censor.net/ru/p3268551

Кто на ком стоял..??(с)😁
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31.05.2021 18:55 Ответить
Я аж представил как народ густой толпой валит отдыхать на стройку моста..😁
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31.05.2021 18:58 Ответить
 
 