Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стражи порядка провели во Львове и Мукачево 23 обыска, в операции было задействовано 60 экипажей полиции. Они нашли целый арсенал огнестрельного и холодного оружия. Члены банды могут сесть на 15 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Всего задержаны 7 жителей Закарпатья в возрасте от 25 до 46 лет. Организатора группы повязали во львовском аэропорту - он как раз вернулся с отдыха в Турции.

"Во время обысков полицейские изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповые ружья, 10 пистолетов системы "ПМ", 5 пистолетов "Форт-17", 5 пистолетов ТТ, 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы", - сказано в сообщении.

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Также обнаружили больше 100 единиц холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты. Дома у задержанных нашли драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, ювелирные изделия и валюту. У них изъяли 6 автомобилей, в том числе премиум-класса.

Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, незаконном лишении свободы, разбое, угоне автомобилей. Сейчас полиция проверяет их причастность к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года и к ряду вооруженных столкновений.

Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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