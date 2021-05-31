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Закарпатье (2391) организованная преступность (61) Нацполиция (15727)

Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Стражи порядка провели во Львове и Мукачево 23 обыска, в операции было задействовано 60 экипажей полиции. Они нашли целый арсенал огнестрельного и холодного оружия. Члены банды могут сесть на 15 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Всего задержаны 7 жителей Закарпатья в возрасте от 25 до 46 лет. Организатора группы повязали во львовском аэропорту - он как раз вернулся с отдыха в Турции.

"Во время обысков полицейские изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповые ружья, 10 пистолетов системы "ПМ", 5 пистолетов "Форт-17", 5 пистолетов ТТ, 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы", - сказано в сообщении.

Смотрите: Шестерых рэкетиров, собиравших "дань" с фермеров, задержали на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также обнаружили больше 100 единиц холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты. Дома у задержанных нашли драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, ювелирные изделия и валюту. У них изъяли 6 автомобилей, в том числе премиум-класса.

Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, незаконном лишении свободы, разбое, угоне автомобилей. Сейчас полиция проверяет их причастность к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года и к ряду вооруженных столкновений.

Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Разбой, рэкет, завладение имуществом: на Киевщине будут судить 16 членов белоцерковской ОПГ, которую "крышевал" бывший полицейский. ФОТО

Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 01
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 02
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 03
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 04
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 05
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 06
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 07
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 08
Полицейские задержали членов Мукачевской банды, промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Не добив їх "Правий сектор" у 2015 році, от і маємо, що маємо. Тоді загинули два добровольці від куль міліціонерів, котрі стали на захист бандитів. От бандюки і залишилися неушкодженими і продовжили вчиняти злочини аж до тепер. Тай і це мабуть замнуть.
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31.05.2021 18:59
+9
Якщо добре копнуть, то вилізуть пазурі та ікла шустрича і мертвичука
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31.05.2021 18:08
+6
Вот нафиг таких уродов кормить за счет налоплательщиков, половину пристрелить при попытке к бегству.
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31.05.2021 20:10
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Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 8989
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31.05.2021 17:55 Ответить
Як довго їх розкручували
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31.05.2021 18:01 Ответить
не позорься!!похоже ты ещё в песочнице игрался!!когда эти ,,недороскрученные"(с твоих слов) москву по подворотням держали по настроению могли и поганять по тем же подворотням. Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 6027 Полицейские задержали членов "Мукачевской банды", промышлявших разбоем, похищениями людей и торговлей оружием - Цензор.НЕТ 8263
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31.05.2021 18:18 Ответить
Якщо добре копнуть, то вилізуть пазурі та ікла шустрича і мертвичука
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31.05.2021 18:08 Ответить
неплохие машины, хорошая реклама высшему абразаванию в Украине, НУ И ЗАЧЕМ УТИТТТТЬСЯ... Спортзал с крышей более профитебилити
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31.05.2021 18:32 Ответить
Не добив їх "Правий сектор" у 2015 році, от і маємо, що маємо. Тоді загинули два добровольці від куль міліціонерів, котрі стали на захист бандитів. От бандюки і залишилися неушкодженими і продовжили вчиняти злочини аж до тепер. Тай і це мабуть замнуть.
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31.05.2021 18:59 Ответить
се розкажеш мамі... Поліцейські затримали членів "Мукачівської банди", які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю - Цензор.НЕТ 1098
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31.05.2021 20:20 Ответить
60 *4= 240 патрульної поліції ***! Аж на 7 осіб і то в аеропорту Львова. **** пів батальона на 7!!!!! Мдеее! Досягнення
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31.05.2021 19:41 Ответить
Во Львове одного взяли
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31.05.2021 19:54 Ответить
А що міняється?? 30 патрульних на одного??? Взвод ( рота спецпризначення) *********** на одного?? А хто тоді алкаша на вокзалі штормив, якщо половина патрульних області аж шістьох вязала??
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31.05.2021 21:49 Ответить
На 23 обыска, которые провели фактически одновременно, и плюс задержания, может не так и много.
В 15 году за несколькими правосеками гонялись 5000 нацгвардейцев с бронетехникой и вертолетами, местные менты, и эти бандюки. И никто не возмущался почему так много
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31.05.2021 22:00 Ответить
Цікаво де взяли за 2 години 4 полка нацгвардії в 15 році😂😂😂. Перед тим як щось писати то обмізкуй кількість і що таке 5 тис людей в одному місці.
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31.05.2021 22:30 Ответить
Гугл в помощь. По тем событиям ещё полно информации, в том числе и официальной от мвд
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31.05.2021 23:18 Ответить
Вот нафиг таких уродов кормить за счет налоплательщиков, половину пристрелить при попытке к бегству.
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31.05.2021 20:10 Ответить
Зачем половину? Лучше всех.
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31.05.2021 21:36 Ответить
Чо т за несколько последних лет Мукачево (где не стльно и много населения) стал каким то ..Чикаго
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31.05.2021 22:20 Ответить
а законный короткоствол низзя.
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01.06.2021 01:37 Ответить
ЭТО НАВЕРНО ТОЛЬКО НАЧАЛО !? ПОТОМУ ЧТО ТАМ БАНД ЕЩЕ ШТУК 100 ТОЧНО ОСТАЛОСЬ !!!
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01.06.2021 04:24 Ответить
 
 