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Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

53-летний мужчина в сентябре прошлого года уже получил условный срок за сутенерство, но не бросил им заниматься. Теперь ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

"53-летний житель, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги", - сказано в сообщении.

Помимо этого, мужчина бронировал гостиницы и сауны для встреч "ночных бабочек" с клиентами. За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.

Смотрите: Полиция задержала организаторш борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Местное издание "Волынь" пишет, что задержанный - врач-гинеколог, который раньше работал в роддоме. В сентябре 2020 года он уже получил приговор за сутенерство и торговлю амфетамином - суд его приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Теперь врача отправили под домашний арест. Ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.

Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция 01
Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция 02
Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Новость прекрасная в своей лаконичности. Прекрасный юмор, - это вам не 95-й квартал. Смиявсь=)
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31.05.2021 18:45
+14
Вот ето паварот...
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31.05.2021 18:42
+11
Це покруче чим прєзедентський університет Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4126
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31.05.2021 18:46
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Вот ето паварот...
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31.05.2021 18:42 Ответить
Новость прекрасная в своей лаконичности. Прекрасный юмор, - это вам не 95-й квартал. Смиявсь=)
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31.05.2021 18:45 Ответить
Це покруче чим прєзедентський університет Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4126
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31.05.2021 18:46 Ответить
Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги

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Хоч буду знати розцінки на прастітуток в Луцьку Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 7530
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За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.Источник: https://censor.net/ru/p3268578 Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 7530
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31.05.2021 19:04 Ответить
Ну а шо, если у него "товар лицом", так сказать Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 4065
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31.05.2021 18:46 Ответить
Р - рационализатор.
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31.05.2021 18:47 Ответить
гінеколог знає, кому робити аморальні пропозиції.
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31.05.2021 18:47 Ответить
гинеколог - сутенер
хирург - киллер
анастезиолог тоже думаю шарит
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31.05.2021 18:50 Ответить
анестезиолог - наркоторговец
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31.05.2021 20:27 Ответить
Проктолог ще має бути в комплекті. Для поціновувачів табу
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31.05.2021 21:05 Ответить
І отоларинголог для "французів"...
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01.06.2021 03:27 Ответить
Недавно за изнасилование одному дали три года! Здесь же за сватовство 4.....
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31.05.2021 18:53 Ответить
Профессиональным взглядом определял что потенциал мог быть раскрыт гораздо глубже... Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 1438
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31.05.2021 19:00 Ответить
Глубину он должен знать профессионально)
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31.05.2021 19:15 Ответить
Думаю была б у него достойная зарплата ,53 летний врач не искал бы где заработать лишние 200-500 гр.
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31.05.2021 19:01 Ответить
Не думай, как сказал один еврей - Лишних денег не бывает, Посмотри на Коломойского и тп.
Если есть вариант подработать, никто не откажется.
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31.05.2021 19:14 Ответить
В яблочко.... хотя если наоборот - тоже в яблочко. Нельзя не восхищаться Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция - Цензор.НЕТ 5638
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31.05.2021 19:04 Ответить
Клоун зі схильністю до вживання наркотичних препаратів на посаді президента - це чомусь нормально, а сутенер з досвідом роботи лікаря-гінеколога - під арешт!
Принаймі він міг попіклуватися про здоров'я своїх працівників, ну і звичайно задоволення для клієнтів)
А від зеленого дебіла, який жирує за гроші платників податків ні радості, ні задоволення(
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31.05.2021 19:10 Ответить
Сутенер-піхвознавець? Рекомендації від профі, так би мовити... )))))
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31.05.2021 19:16 Ответить
как грица и бабки в кармане и руки в тепле...
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31.05.2021 19:40 Ответить
- Что общего между собакой и подслеповатым гинекологом?
- У обоих нос мокрый.
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31.05.2021 20:02 Ответить
Такий фахівець поганого (погану) не запропонує.
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31.05.2021 19:43 Ответить
Спрашивают у гинеколога:
- Где у женщины аппендицит?
- Прямо и налево...
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31.05.2021 19:56 Ответить
Чъюшь зеленыя! Такая же как и сегодняшняя новость про марихуану. На Востоке скажи кому что марихуана это наркотик, Запад уже легализует. А тут клоунада совдеповская. Так же как и право женщины, простите, торговать звездой.
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31.05.2021 19:48 Ответить
Освоил смежную профессию?
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31.05.2021 20:14 Ответить
Звонят в центр занятости из строительной фирмы:
- Здравствуйте. Нам тут нужен маляр.
- Маляров нет, есть гинеколог.
- Да нет, нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, деньги-то нужны...
Взяли его, а через день опять звонят:
- Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
- А зачем вам еще двое?
- Да понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так ваш гинеколог через замочную скважину обои поклеил!..
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31.05.2021 21:32 Ответить
Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 1811 Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 6323 Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 4136
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01.06.2021 02:33 Ответить
ЗЄ, коли почнеш платити достойну зарплату лікарям??? Ну хоч би, як вчителям по $ 4000? Все, як ти казав: "Україна повія, а лікарі сутенери ***..."
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31.05.2021 20:14 Ответить
Ребята скажу честно на всю страну
В 2006 девок туркам вызывал за 100 грн
30 грн были мои незаконно заработанные
Сейчас расценки удивляют
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31.05.2021 20:28 Ответить
Хороший спеціаліст фуфло не підсуне )
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31.05.2021 20:33 Ответить
- Доктор вы гинеколог?
- Нет, но посмотреть могу.
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31.05.2021 20:49 Ответить
Іще класика жанру Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 955

Приїхала дівчина з села до гінеколога, той її оглянув і щось написав у довідці. Дівка виходить з кабінету, читає довідку і заходить назад:
- Докторе, і нащо ви мені оце написали - "ЗДОРОВА"? Не більша, ніж у всіх!..
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31.05.2021 21:26 Ответить
Давят частного предпринимателя... И что он плохого сделал? А слабо взяться ментам за бандитов или олигархов? Страшно?
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31.05.2021 21:06 Ответить
Тільки в наших корумпованих судах між тим,що загрожує і тим,що в результаті величезна прірва.
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31.05.2021 22:15 Ответить
Якщо не було ніякого примусу до займання цією справою,то й нема за що садити дядька.Кожен отримував те що хотів,де тут кримінал.Коли ми вже того совка позбудемся.
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01.06.2021 00:05 Ответить
Ага. Він посередник, зводив покупця і продавця послуг.
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01.06.2021 02:12 Ответить
Своєрідний, е-е-еее, ріелтор... ))))))
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01.06.2021 03:21 Ответить
Якщо посередник є,то хтось потребує його послуг.Я не криміналіст,а з людського боку злочину тут не бачу.
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01.06.2021 08:25 Ответить
Ну якось так.
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01.06.2021 12:30 Ответить
Тим більше , що після детального огляду , міг гарантувати якість Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 4890
А враховуючи , що гінекологи знають попутно толково і у відповідних хворобах, і безпеку Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 1692
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01.06.2021 02:38 Ответить
а может наоборот? сутенёр подрабатывал гинекологом? Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція - Цензор.НЕТ 8630
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01.06.2021 08:01 Ответить
Такого ще не було...красава=)))
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01.06.2021 08:08 Ответить
 
 