Гинеколог в Луцке подрабатывал сутенером, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
53-летний мужчина в сентябре прошлого года уже получил условный срок за сутенерство, но не бросил им заниматься. Теперь ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.
"53-летний житель, работник одной из больниц, предлагал потенциальным клиентам женщин для оказания платных сексуальных услуг. Денежное вознаграждение составляло от 800 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста женщин, которые предоставляли такие услуги", - сказано в сообщении.
Помимо этого, мужчина бронировал гостиницы и сауны для встреч "ночных бабочек" с клиентами. За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.
Местное издание "Волынь" пишет, что задержанный - врач-гинеколог, который раньше работал в роддоме. В сентябре 2020 года он уже получил приговор за сутенерство и торговлю амфетамином - суд его приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.
Теперь врача отправили под домашний арест. Ему грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
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Хоч буду знати розцінки на прастітуток в Луцьку
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За каждую организованную встречу он получало от 300 до 500 грн.Источник: https://censor.net/ru/p3268578
хирург - киллер
анастезиолог тоже думаю шарит
Если есть вариант подработать, никто не откажется.
Принаймі він міг попіклуватися про здоров'я своїх працівників, ну і звичайно задоволення для клієнтів)
А від зеленого дебіла, який жирує за гроші платників податків ні радості, ні задоволення(
- У обоих нос мокрый.
- Где у женщины аппендицит?
- Прямо и налево...
- Здравствуйте. Нам тут нужен маляр.
- Маляров нет, есть гинеколог.
- Да нет, нам маляр нужен...
- Ну, он и маляром может, деньги-то нужны...
Взяли его, а через день опять звонят:
- Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
- А зачем вам еще двое?
- Да понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта. Так ваш гинеколог через замочную скважину обои поклеил!..
В 2006 девок туркам вызывал за 100 грн
30 грн были мои незаконно заработанные
Сейчас расценки удивляют
- Нет, но посмотреть могу.
Приїхала дівчина з села до гінеколога, той її оглянув і щось написав у довідці. Дівка виходить з кабінету, читає довідку і заходить назад:
- Докторе, і нащо ви мені оце написали - "ЗДОРОВА"? Не більша, ніж у всіх!..
А враховуючи , що гінекологи знають попутно толково і у відповідних хворобах, і безпеку