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СБУ (18663) Харьков (6510) мемориальная доска (217) потери (3857)

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Харькове на фасаде здания школы № 153 установили мемориальную доску бывшему ученику школы, погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Герою Украины Дмитрию Каплунову.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове 01

Представители местной власти, начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины полковник Сергей Дусик, учителя и ученики школы, семья Героя, коллеги и друзья почтили его память минутой молчания.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове 02

Сотрудник Центра специальных операций "А" полковник Дмитрий Каплунов с начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях был активным ее участником. В составе сводных оперативно-боевых групп он участвовал в операциях по захвату вооруженных преступников, по противодействию разведывательно-диверсионным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для совершения терактов.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове 03
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове 04

1 декабря 2019 на линии соприкосновения на востоке Украины Дмитрий Каплунов и его боевой побратим Денис Волочаев в составе группы выполняли боевую задачу. В результате взрыва мины бойцы получили ранения, которые были несовместимы с жизнью, и погибли на месте.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове 05

Заслуги Каплунова отмечены государственными наградами: орденом "За мужество" III степени, медалью "Защитнику Отечества", отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Указом Президента Украины за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу полковнику Каплунову Дмитрию Витальевичу, как и его боевому побратиму Волочаеву Денису Александровичу, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Автор: Володимир Янченко
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Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 2318

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31.05.2021 18:54 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 3019
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31.05.2021 19:03 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 2309
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31.05.2021 20:36 Ответить
Світла пам'ять Герою !
Є люди, у смерть яких не можливо повірити.
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31.05.2021 21:15 Ответить
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС сотруднику СБУ Дмитрию Каплунову открыли в Харькове - Цензор.НЕТ 3743
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31.05.2021 21:31 Ответить
Вічна пам'ять тобі "Добер"........... Спочивай з миром.
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31.05.2021 21:41 Ответить
 
 