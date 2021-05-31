Российские наемники дистанционно заминировали окраину Майорского, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В частности, российские наемники осуществляют дистанционное минирование вблизи населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.



Так в 20 часов 20 минут 30 мая наемники РФ осуществили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Минирование незаконными вооруженными формированиями было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, запрещенных Женевской конвенцией.











"Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям относительно всеобъемлющего перемирия. Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Иначе как желанием просто убить это не назовешь", - российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с БПЛА игрушки, начиненные взрывчаткой. ВИДЕО

Украинская сторона СЦКК раз подчеркивает, что подразделения ВС Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращению огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей.