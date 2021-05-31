Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Оба мужчины в больнице: один, киевлянин, - с повреждениями лица, второй, иностранец - с ранением головы. Оказалось, что иностранец находился в розыске по подозрению в убийстве.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступили его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Иностранец и его знакомые попытались скрыться на машине. Полицейские начали спецоперацию и задержали их на столичном Подоле. Когда личность иностранца установили, выяснилось, что его разыскивают за совершение убийства.
"Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", - добавил начальник столичной полиции.
По факту стрельбы расследуют дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.
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Просто эталон профессионализма работы полиции и ее подразделения - разрешительной системы!
Лягавые класифицируют по другому
И вес не при чем....
И да, на улице нет понятий
Кто первый вырубил тот и прав
Но относится все это, исключительно к клинковому оружию.
Поэтому, с одной стороны это холодное оружие, с другой - нет никакой методики для классификации подобных предметов.
Достаточно подсрачника)))
Кастет еще мазать )))
Кистень - это не доя безруких, сам себе можеш башку пробить, если не умееш
И кацапского в кистене столько же, сколько в балалайке или самоваре
Викинги и кельты принесли сюда это оружие
Кистень - без петли на запястье, а вот крепится петлей по средине веревки для размаха
Виртуозы кистенем сбивают замок навесной с одного удара
Носить можно, без петли
Если цокнеш когото - пришьют приспособление
Лучшее на улице - это носок с грузиками 3 мм свинец 150 грамм, завязанный на узел
Статью не пришьют, замочить не замочиш с перепугу
А вырубает с одного прихлопа (аль капоне носил в шляпе похожую шнягу)
Тоесть - палка с намотанной изолентой тмпа рукоятка и петля для удержания оной на запясти - статья
За то штахетина или брусок 50×50 - подручное средство, как и вилы и сапка и лопата)))
А взагалі візовий режим треба з кацапами та іньшими дикунами .
а казалось бы тихий район - засрвли пришельцы дальний Печерск
спокойствие осталось только в Липках но и туда чую суки доберутся