Стрельбу на Печерске в Киеве устроили бизнес-партнеры, один из них находился в розыске, – полиция. ФОТО

Оба мужчины в больнице: один, киевлянин, - с повреждениями лица, второй, иностранец - с ранением головы. Оказалось, что иностранец находился в розыске по подозрению в убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступили его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Иностранец и его знакомые попытались скрыться на машине. Полицейские начали спецоперацию и задержали их на столичном Подоле. Когда личность иностранца установили, выяснилось, что его разыскивают за совершение убийства.

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"Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", - добавил начальник столичной полиции.

По факту стрельбы расследуют дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.