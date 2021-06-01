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Фото Происшествия
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31-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы Одесской области в субботу после обеда. Было установлено, что злоумышленник начал разговаривать с 8-летней девочкой, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. Заговорив девочку, он незаметно завел ее в заброшенное здание, где и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также едва ли не все односельчане девочки. Несколько часов они прочесывали улицы, заброшенные здания, лесопосадки и поля, и на окраине села в построенной злоумышленником лачуге, задержали его.

31-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в Одесской области, - полиция 01

Мужчина ведет нищенский образ жизни и имеет не одну судимость за имущественные и наркопреступления.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему сообщили о подозрении в изнасиловании малолетней. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

31-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в Одесской области, - полиция 02
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии
+10
кастрировать тупым серпом
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01.06.2021 09:57
+8
Ппц, что происходит с этим миром!?
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01.06.2021 09:55
+4
А если бы каждый односельчанин нанес бы по 1 ножевому этой тварыне, то никто бы не сел, наверное, главное одновременно нанести удар, что бы нельзя было идентифицировать, кто нанес первым?
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01.06.2021 09:57
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Ппц, что происходит с этим миром!?
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01.06.2021 09:55 Ответить
бабы нищим не дают, вот что происходит, а хочется... Ребенка жаль
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01.06.2021 09:57 Ответить
Баби є різні і дають всяким. Але таким баби не потрібні. До чого тут це безглузде виправдання педофіла.
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01.06.2021 10:44 Ответить
Це не "мужчіна", ніколи ним не був і не буде. жах який
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01.06.2021 09:56 Ответить
кастрировать тупым серпом
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01.06.2021 09:57 Ответить
Какой вы кровожадный, однако. Можно просто посадить голой задницей в тазик с негашеной известью.
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01.06.2021 10:09 Ответить
Не, тазик с известью не пойдет- садизмом попахивает! А вот содрать с живого кожу и посыпать солью- как раз самое то!
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01.06.2021 11:16 Ответить
А если бы каждый односельчанин нанес бы по 1 ножевому этой тварыне, то никто бы не сел, наверное, главное одновременно нанести удар, что бы нельзя было идентифицировать, кто нанес первым?
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01.06.2021 09:57 Ответить
Маятник фуко...Суд Лінча ...
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15.06.2021 01:53 Ответить
ну и мразь
порвал бьі
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01.06.2021 09:57 Ответить
На зоні йому вже куток виділили. )
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01.06.2021 10:00 Ответить
фильмов советских пересмотерлся? там такого уже давно нет )
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01.06.2021 10:21 Ответить
опускают таких. не сексуально, но загоняют в угол и держат на дистанции
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01.06.2021 10:28 Ответить
Бачу, ви добре розбираєтесь в таких нюансах.
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01.06.2021 11:27 Ответить
судя по всему, он там окажется не в первый раз, думаю ранее у него там был свой "куток", просто вернётся в насиженное место))
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01.06.2021 10:24 Ответить
Ещё бабло государственное тратить на это существо.закопать живым по-тихому и все дела
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01.06.2021 10:40 Ответить
Скот.
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01.06.2021 11:15 Ответить
удалить гражданину орган за преступное использование
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01.06.2021 11:32 Ответить
В этих случаях только сожаление что нет закона применять по отношению к подобным уродам древнего способа медленного умерщвления " посадить на кол".
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01.06.2021 11:45 Ответить
 
 