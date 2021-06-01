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На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На строительной площадке в Черновцах упал подъемный кран. Крановщика госпитализировали с травмами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня, около 9 утра возле строительной площадки многоэтажного жилого дома упал строительный кран.

В результате падения крановщик получил травмы и его госпитализировали.

Причины падения крана сейчас выясняются.

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На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник 01

Автор: Богдан Гуньковський
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На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник - Цензор.НЕТ 7301
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01.06.2021 10:21 Ответить
У Зелі він ворог №1. Заважає президенствовать.
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01.06.2021 10:25 Ответить
Крановщики-самоучки. Довбодятли.
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01.06.2021 10:24 Ответить
Причин может быть много...
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01.06.2021 10:27 Ответить
На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело - Цензор.НЕТ 4705
В Черновцах сегодня, 1 июня, в районе улицы Эрлиха рухнул строительный кран, сообщает АСС.
По словам очевидцев, кран на момент падения не поднимал никакого груза. Его запустили и он упал. На месте происшествия работает скорая помощь.

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01.06.2021 10:32 Ответить
так я не понял... крановщик на земле в этот момент стоял? пальчик прищемило?
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01.06.2021 10:40 Ответить
У постраждалого внаслідок падіння будівельного крану в Чернівцях медики виявили важкі травми й переломи. Наразі чоловік перебуває в реанімації.

Як повідомили кореспонденту molbuk.ua медики, у чоловіка - перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи.

За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.
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01.06.2021 10:43 Ответить
А КОГДА КРАНОВЩИКАМ БИОТУАЛЕТЫ В КАБИНЫ ПОСТАВЯТ !!!???
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01.06.2021 12:20 Ответить
 
 