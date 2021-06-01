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На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На строительной площадке в Черновцах упал подъемный кран. Крановщика госпитализировали с травмами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Сегодня, около 9 утра возле строительной площадки многоэтажного жилого дома упал строительный кран.
В результате падения крановщик получил травмы и его госпитализировали.
Причины падения крана сейчас выясняются.
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В Черновцах сегодня, 1 июня, в районе улицы Эрлиха рухнул строительный кран, сообщает АСС.
По словам очевидцев, кран на момент падения не поднимал никакого груза. Его запустили и он упал. На месте происшествия работает скорая помощь.
Як повідомили кореспонденту molbuk.ua медики, у чоловіка - перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи.
За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.