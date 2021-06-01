На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник. ФОТО

На строительной площадке в Черновцах упал подъемный кран. Крановщика госпитализировали с травмами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня, около 9 утра возле строительной площадки многоэтажного жилого дома упал строительный кран.

В результате падения крановщик получил травмы и его госпитализировали.

Причины падения крана сейчас выясняются.

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