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На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Злоумышленники хотели основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

- документацию фейковых "народных советов";
- компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";
- списки участников группы;
- переписку с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

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На Днепропетровщине планировали провести псевдовыборы и возобновить структуры СССР, - СБУ 01
На Днепропетровщине планировали провести псевдовыборы и возобновить структуры СССР, - СБУ 02
На Днепропетровщине планировали провести псевдовыборы и возобновить структуры СССР, - СБУ 03
На Днепропетровщине планировали провести псевдовыборы и возобновить структуры СССР, - СБУ 04
На Днепропетровщине планировали провести псевдовыборы и возобновить структуры СССР, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Таки лечить надо в лучших традициях советской психиатрии.
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01.06.2021 11:21
+24
Их бы в ГУЛАГ отправить, как они любят.
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01.06.2021 11:23
+20
эти люди опасны своим безумием, которое не лечится
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01.06.2021 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Таки лечить надо в лучших традициях советской психиатрии.
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01.06.2021 11:21 Ответить
Так це і є пацієнти з Ігрєні...
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01.06.2021 11:25 Ответить
Правильно, всех престарелых совкодросчеров
- определить в дурку на пожизненное...
На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7203
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01.06.2021 11:32 Ответить
в CБУ як малі діти
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01.06.2021 11:21 Ответить
кому эти фрики опасны ???
Но жирную палку в отчете СБУ нарисовало
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01.06.2021 11:22 Ответить
Кому опасны? Историю про распятого мальчика вспомни ...
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01.06.2021 11:27 Ответить
эти люди опасны своим безумием, которое не лечится
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01.06.2021 11:37 Ответить
И правом на голосование.
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01.06.2021 11:41 Ответить
так думали і про фріків лднр. А потім пришли "братья" дали бабоси фрікам, підсунули їм своїх фсбшніків які рулять і хопа "народниє республіки". А фріки залишились фріками якими поюзали і кинули.
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01.06.2021 11:44 Ответить
для тех, кто не в курсе - символика совка запрещена На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2201
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01.06.2021 11:46 Ответить
ДНР - начали с нулевых обкатывать, задолго до Майдана 2013, тоже многие говорили, "кому они опасны".

Они опасны тем что они исповедуют антиукраинскую идеологию и если их захотят использовать, они могут нанести вред стране.
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01.06.2021 11:58 Ответить
Их бы в ГУЛАГ отправить, как они любят.
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01.06.2021 11:23 Ответить
в этом случае наоборот, такие как эти персонажи как раз занимались отбором и отправкой в ГУЛАГ других
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01.06.2021 12:35 Ответить
секта
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01.06.2021 11:24 Ответить
Ни ума, ни фантазии... У Тупина все исполнители из психиатрических заведений? Больше никто не соглашается?
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01.06.2021 11:25 Ответить
самое смешное и на россии за подобными приходили. Видимо к наиболее радикальному филиалу секты.
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01.06.2021 11:51 Ответить
так Вавка сказала что в СССР не все так неоднозначно было и да Днепропетровск Родина Бени и да Беня если СССР то нафиг ТЫ и бабло.... какой же ты тогда в СССР олигарх-тогда за это ТЕБЯ БЫ ТОЧНО РАСТРЕЛЯЛИ БЫ... так в лучшем случае спажник в будке...
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01.06.2021 11:26 Ответить
Забрать гражданство Украины и депортировать в московию и точка
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01.06.2021 11:27 Ответить
Теее, то напівміри, розстрілять і нема проблем!
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01.06.2021 11:55 Ответить
запєніть, як вони *******. А потом распять расстрелять во славу сталінагітлєрапітуна
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01.06.2021 12:38 Ответить
к сожалению, их даже слишком много
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01.06.2021 11:46 Ответить
А в козаки-разбойники они не играли случайно там? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 8235
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01.06.2021 11:28 Ответить
в козаки-разбойники не уверен, а в зарницу точно готовились На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6201
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01.06.2021 11:44 Ответить
тяпки им в рукки и в колхоз = заря коммунизьма= на буряки
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01.06.2021 11:29 Ответить
Якшо чесно були там і нормальні закони , наприклад 10 р з конфіскаціею майна, а ми за 30 р незалежності так докерувалися шо вже землю продаемо.
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01.06.2021 11:30 Ответить
Вот что значит перестать принимать лекарства...
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01.06.2021 11:31 Ответить
Для початку вдягнути у куфайку і з кайлом будувати камунізьм на лагерній баланді.
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01.06.2021 11:31 Ответить
Этот кремлёвский сценарий надо искоренять в зародыше. Деятели должны сесть на 10 лет....Если СБУ их выпустит из своих подвалов живыми, значит офис президента выполняет приказ кремля по созданию новых резерваций "руцкого мира"...
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01.06.2021 11:32 Ответить
"Зато в ссср пломбир был вкусным" - главный аргумент этих полудурков На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 300
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01.06.2021 11:37 Ответить
100пудово или постанова от СБУ или съемки сериала о буднях сумасшедшего дома. Ну кто в это поверит? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4919
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01.06.2021 11:42 Ответить
І в інших областях таке виявляли. Це системна робота з-за парєбріка.
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01.06.2021 15:55 Ответить
когда уже вся эта вата угомонится? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4506
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01.06.2021 11:43 Ответить
в гробу
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01.06.2021 11:47 Ответить
Я считаю, что
каждому нужно давать то чего он хочет.
Демократам - демократию.

Совкам - карательную психиатрию
и ГУЛАГ.
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01.06.2021 11:48 Ответить
Так, а чому не розстріляні?
Як в СеРеСеРі.
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01.06.2021 11:52 Ответить
от Ви такі жорстокі, расстрєлять... Навіщо так жостко? - На 20 лєт на Колиму, по-гуманному
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01.06.2021 12:40 Ответить
А вот если бы десять-двадцать таких ушлепков-предателей было показательно ликвидировано, например за вооруженное сопротивление при аресте, то желающих скорее всего бы почти не осталось. А так эта прорашистская мразь видит, на примерах Штеп, Цемахов, Аксеновых и прочей шелупони, что их скорее всего отмажут, обменяют Рашке, или вообще выберут в мэры.
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01.06.2021 12:25 Ответить
Я в шоке! СКОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ПОСЛЕ СССР ПРОШЛО, А ОНИ ВСЕ НАЗАД ОГЛЯДЫВАЮТСЯ!!! А Раше все не ймется, все новые провокации придумывает!
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01.06.2021 12:30 Ответить
Когда уже все совкодрочеры издохнут ? 🤦🙄🤔😡
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01.06.2021 12:41 Ответить
serh Так и пломбир они спёрли , у Американцев 🤦🙄🤣
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01.06.2021 12:47 Ответить
Ватка організовується? Так це справа СБУ.
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01.06.2021 12:55 Ответить
Растрелять.
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01.06.2021 15:47 Ответить
Цырк тридцать лет как сгорел, а эти клоуны еще ни хрена не поняли.
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01.06.2021 16:10 Ответить
"Креативность" российских кураторов этого цирка впечатляет.
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01.06.2021 19:45 Ответить
 
 