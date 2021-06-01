Полностью реконструированную школу открыли в Мариуполе, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Мариуполе открыли полностью реконструированную школу №26. Благодаря ремонту она сможет принять почти вдвое больше учеников.

В Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли полностью реконструированную мариупольскую школу №26. Это первая школа в области, которая была обновлена ​​по программе президента в 2021 году,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Отмечается, что праздник последнего звонка провели уже в современной обновленной школе.

"Рад видеть, как на наших глазах старая потрепанная школа превратилась в современный образовательный центр. Уверен, что в таком заведении детям будет приятно учиться, а преподавателям - учить", - отметил глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В рамках президентской программы "Большая стройка" здание школы №26 обновили как изнутри, так и снаружи. На пришкольной территории обустроили комплекс спортивных площадок с тренажерами, футбольное поле с искусственным покрытием и беговую дорожку. В спортзале установили новое и качественное оборудование.

Общая стоимость ремонта составила 123 млн гривен.

После ремонта школа сможет принять практически вдвое больше учеников - 960 детей. Сейчас уже набраны 4 первых класса.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы президента на 2021 год продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, сады - 70, стадионы - 80, бассейны – 29, приемные отделения - 177 объектов.

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