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Мариуполь (5560) ОГА (2375) школа (2886) Донецкая область (7122) Большая стройка (722)

Полностью реконструированную школу открыли в Мариуполе, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Мариуполе открыли полностью реконструированную школу №26. Благодаря ремонту она сможет принять почти вдвое больше учеников.

В Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли полностью реконструированную мариупольскую школу №26. Это первая школа в области, которая была обновлена ​​по программе президента в 2021 году,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Отмечается, что праздник последнего звонка провели уже в современной обновленной школе.

"Рад видеть, как на наших глазах старая потрепанная школа превратилась в современный образовательный центр. Уверен, что в таком заведении детям будет приятно учиться, а преподавателям - учить", - отметил глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В рамках президентской программы "Большая стройка" здание школы №26  обновили как изнутри, так и снаружи. На пришкольной территории обустроили комплекс спортивных площадок с тренажерами, футбольное поле с искусственным покрытием и беговую дорожку. В спортзале установили новое и качественное оборудование.

Общая стоимость ремонта составила 123 млн гривен.

После ремонта школа сможет принять практически вдвое больше учеников - 960 детей. Сейчас уже набраны 4 первых класса.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы президента на 2021 год продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, сады - 70, стадионы - 80, бассейны – 29, приемные отделения - 177 объектов.

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Полностью реконструированную школу открыли в Мариуполе, - ОГА 01
Полностью реконструированную школу открыли в Мариуполе, - ОГА 02
Полностью реконструированную школу открыли в Мариуполе, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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народ - зеленые пиаряться - в Украине - 15000 школ
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01.06.2021 12:09 Ответить
Пиаряться ещё и за чужой счёт , причём здесь приЗЕдент и бюджет города Мариуполя , за чей счёт - эта школа была отремонтирована , как и многие другие школы , которые сейчас ремонтируются в Марике , из за чего детям приходится терпеть временные неудобства и ходить в другие школы во вторую смену
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01.06.2021 14:32 Ответить
конечно же, наш главный олигофрен тут ни при чём. Это типа политика для потребителей пустоголовых сериалов
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01.06.2021 15:40 Ответить
Посмотрим на состояние этой школы после 2-3 лет эксплуатации.
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01.06.2021 12:34 Ответить
ремонт делают так- снимают всю старую штукатурку, меняют все окна и двери, делают гидроизоляцию фундамента. Это я видел собственными глазами. Двор, территория-плитка. Всё очень солидно и добротно. В городе Мариуполь есть достаточно толковые менеджеры, мэр и другие. Это сильно бросается в глаза после Киева, где у руля дебил, покрывающий воров. так что школа прослужит.
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01.06.2021 15:39 Ответить
1. Когда эта новая штукатурка растрекается и начнет отваливаться?
2 Окна ставят 5-и камерные с двойным стеклопакетом? Нет! Ставят самые дишманские 3-х камерные с одинарным стеклопакетом. А учитывая их площадь, теплопотери будут колосальные. Да и срок службы у таких окон небольшой.
3 Двери деревянные или картонные? Разницу в цене понимаете? Картонные двери дети уделают за год!
4. Тротуарная плитка какого качества? Начнет крошится через год-два? А на бюджетных стройках я другой не видел.

5 Линолеум на полу "промышленный Tarkett" или самый дишманский Китай?

7 Кондиционеры где? Нету. А знаете почему? Потому что никто не удосужился увеличить школе лимит электроэнергии. Забота о детях, говорите ... Ню, ню ...
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01.06.2021 15:57 Ответить
Я, честно, не строитель. Таких нюансов не знаю. Вы считаете, таким образом воруют деньги? Тогда зачем обдирать здание до бетона? По моему украсть можно быстрее и проще. А можно и не красть, но это сложно представить. Приезжайте в Мариуполь, он с 14 го года здорово изменился
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01.06.2021 16:33 Ответить
ну в Україні якість матеріалів велика проблема. усе через рік стає непридатним і не скажеш, що рік назад зроблено.
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01.06.2021 16:46 Ответить
Я "не считаю" что так воруют деньги. Я знаю это на 100%. На штукатурке, согласно АВК, можно спрятать и украсть больше всего. Именно поэтому обдирают до голого бетона где надо и не надо.

Чиновничьия "дилема" предельно проста: Можно сделать грамотно и на десятилетия, но лично ничего не этом не заработать. Либо сделать через жо...пу, получив миллионный откат. Причем внешне это будет выглядеть вполне пристойно (см.фото) и даже простоит год-два. Как думаете: Что выберет чиновник?
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01.06.2021 16:49 Ответить
 
 