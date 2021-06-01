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Ветеран АТО Сергей Шевченко, борющийся с лимфобластным лейкозом, нуждается в финансовой помощи, - волонтер Синицын. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ветеран АТО Сергей Шевченко уже полтора года борется с лимфобластным лейкозом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Роман Синицын, информирует Цензор.НЕТ.

"Это ветеран АТО Сергей Шевченко (позывной Шева). В возрасте 40 лет он ушел добровольцем, чтобы передать молодым воинам свой опыт боевых действий, полученный в Боснии. Вернулся живым и почти невредимым, но дома его ждало новое испытание. Уже полтора года продолжается его бой с лимфобластным лейкозом. Химиотерапия проходит тяжело, с многочисленными осложнениями. По прогнозам врачей, ему понадобится еще 6 месяцев лечения. Сергей держится достойно, но есть вопрос, который он не может решить самостоятельно. Связанные с лечением расходы составляют 25-30 тыс. грн в месяц. Семья, а это мама (медик, пенсионер) и папа (инвалид), исчерпала свои ресурсы. Пожертвований, которые удалось собрать раньше, тоже не хватает. Давайте поможем Шеве. Ему важно чувствовать нашу поддержку", - отмечает волонтер, прикрепляя реквизиты для перевода денежных средств.

Приватбанк 4731 2191 2281 4902  Шевченко Сергей.

Ветеран АТО Сергей Шевченко, борющийся с лимфобластным лейкозом, нуждается в финансовой помощи, - волонтер Синицын 01

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Автор: Ірина Дашківська
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+ Одужуй, герою
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01.06.2021 12:46 Ответить
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01.06.2021 12:48 Ответить
Таких людей должно бесплатно лечить государство .
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01.06.2021 12:49 Ответить
Нормальное государство
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01.06.2021 13:05 Ответить
Йому терміново потрібна Інформаційна Терапія https://informterapia.webnode.com.ua Річний курс коштуватиме приблизно 12-14 тисяч гривень.
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01.06.2021 13:53 Ответить
 
 