Ветеран АТО Сергей Шевченко, борющийся с лимфобластным лейкозом, нуждается в финансовой помощи, - волонтер Синицын. ФОТО

Ветеран АТО Сергей Шевченко уже полтора года борется с лимфобластным лейкозом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Роман Синицын, информирует Цензор.НЕТ.

"Это ветеран АТО Сергей Шевченко (позывной Шева). В возрасте 40 лет он ушел добровольцем, чтобы передать молодым воинам свой опыт боевых действий, полученный в Боснии. Вернулся живым и почти невредимым, но дома его ждало новое испытание. Уже полтора года продолжается его бой с лимфобластным лейкозом. Химиотерапия проходит тяжело, с многочисленными осложнениями. По прогнозам врачей, ему понадобится еще 6 месяцев лечения. Сергей держится достойно, но есть вопрос, который он не может решить самостоятельно. Связанные с лечением расходы составляют 25-30 тыс. грн в месяц. Семья, а это мама (медик, пенсионер) и папа (инвалид), исчерпала свои ресурсы. Пожертвований, которые удалось собрать раньше, тоже не хватает. Давайте поможем Шеве. Ему важно чувствовать нашу поддержку", - отмечает волонтер, прикрепляя реквизиты для перевода денежных средств.

Приватбанк 4731 2191 2281 4902 Шевченко Сергей.

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