РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8818 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
2 762 11
взятка (5956) Львовщина (2681) Нафтогаз (3099) СБУ (18666)

Чиновник одного из филиалов "Нафтогаза" вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение жилого дома к электросети на Львовщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Чиновник одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины" на Львовщине вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение одного из домов к к электросети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладило масштабную схему получения взяток. В частности, за 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией.

Правоохранители задержали чиновника при получении аванса в 1 млн грн.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о других фактоах получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник одного из филиалов Нафтогаза вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение жилого дома к электросети на Львовщине, - СБУ 01
Чиновник одного из филиалов Нафтогаза вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение жилого дома к электросети на Львовщине, - СБУ 02
Чиновник одного из филиалов Нафтогаза вымогал 1,4 млн грн за беспрепятственное подключение жилого дома к электросети на Львовщине, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каким боком "Нафтогаз" к подключению жилого дома к электросети ?
показать весь комментарий
01.06.2021 13:07 Ответить
Читайте уважніше. Відповідь у тексті.
показать весь комментарий
01.06.2021 13:12 Ответить
И ? Не разгадал .
показать весь комментарий
01.06.2021 13:13 Ответить
должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло",Источник: https://censor.net/ru/p3268733
показать весь комментарий
01.06.2021 13:20 Ответить
1.4 ляма грн в акурат 50 000 у.е по кросс курсу ..Уже наверно в автосалонах в Рав 4 или Туарег присматривал
показать весь комментарий
01.06.2021 13:21 Ответить
для нафтогаза это гроши, на эту мелочь он хотел любовницу потягать недельку на мальдивах Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 333а проклятые менты шабашечку забрали))
показать весь комментарий
01.06.2021 13:49 Ответить
Нафтогаз управляет электросетями - теперь понятно почему они убыточные 😁😁😁😁
показать весь комментарий
01.06.2021 13:30 Ответить
и шо с того? а вы докажите шо эти копейки взятка?? то телепузику премию нафтогаз выписал и оздоровительные за два месяца Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8809
показать весь комментарий
01.06.2021 13:47 Ответить
в гривнях взятку брав...видно патріот України
показать весь комментарий
01.06.2021 13:53 Ответить
а куда делось то хваленое "одно окно" где без контакта с чиновниками разрешения должны были давать? порох что то мудрил, а моня передумал делать такие услуги?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:25 Ответить
такі схеми працюють скрізь, по електромережах, по газових, якщо ці мережі на об'єкті робить не обленерго чи їхня фірма чи облгаз або їхня фірма, всім іншим киши витягнуть і купу бабало збриють щоб підключити.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:27 Ответить
 
 