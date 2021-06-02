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Николаев (2008) военные учения (3281) вертолёт (1037)

Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: "Украинские вертолеты" провели тренировочные спасательные операции в Николаеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Николаеве авиакомпания "Украинские вертолеты" провела тренировочные спасательные операции в сверхсложных условиях для представителей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатов Посольства США, экспертов ПАО "Мотор Сич" и других.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Тренировочные спастельные операции провели 28 мая, они проходили по трем сценариям:

- спасение человека с катера с использованием носилок;
- спасение из резиновой лодки;
- спасение трех человек просто с поверхности воды.

Модульная система вертолета Ми-8 благодаря разработкам инженеров позволяет всего за 40 минут изменить назначение борта под различные задачи: тушение пожаров, спасение людей, транспортировки людей и грузов или проведения медицинской эвакуации.

Вертолеты компании оснащены как полноценная воздушная скорая помощь. Вентиляции легких, мониторинг, дефибрилляция, инфузомата - все для того, чтобы транспортировать критического пациента живым до места, где ему окажут необходимую помощь.

Демонстрация спасения в Николаеве проходила на фоне грозовых декораций, которыми природа украсила сцену полетов.

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Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 01
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 02
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 03
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 04
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 05
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 06
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 07
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 08
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 09
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 10
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 11
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 12
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 13
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 14
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 15
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 16
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 17
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 18
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 19
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 20
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 21
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 22
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 23
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 24
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 25
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 26
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 27
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 28
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 29
Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: Украинские вертолеты провели тренировочные спасательные операции в Николаеве 30

Автор: Богдан Гуньковський
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Богуслаев бросает вызов Авакову..
убейтесь оба, твари!
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02.06.2021 15:49 Ответить
Неплохо. Токо вот сценарий бы подправить. Спасение не из катера, а скажем спасение из перевернутого перегруженного катера при сильном волнении!!!!. Как показывает текущий опыт, как правило максимальное количество жертв, причем счет на десятки, иногда просто пропавших. Это обязательно сбрасывание надувного бота и кругов. ОСВЕЩЕНИЕ!!! территории и для самих спасателей(это автономные буи!!!). А уже потом спасение одиночных пострадавших. Внимание - из переохлажденной среды!. Т.е. обязательная отработка систем реанимации от переохлаждения.
Как то жестче ребята, пожестче.....
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02.06.2021 16:08 Ответить
Это дело, американские братья подарили нам огромное количество резиновых лодок.
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02.06.2021 16:39 Ответить
Ну да, вам, кацапью, ни кто ничего не дарил, вами брезгуют
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02.06.2021 22:22 Ответить
Цигель цигель ай люлю.
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03.06.2021 06:21 Ответить
 
 