Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: "Украинские вертолеты" провели тренировочные спасательные операции в Николаеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Николаеве авиакомпания "Украинские вертолеты" провела тренировочные спасательные операции в сверхсложных условиях для представителей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатов Посольства США, экспертов ПАО "Мотор Сич" и других.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Тренировочные спастельные операции провели 28 мая, они проходили по трем сценариям:
- спасение человека с катера с использованием носилок;
- спасение из резиновой лодки;
- спасение трех человек просто с поверхности воды.
Модульная система вертолета Ми-8 благодаря разработкам инженеров позволяет всего за 40 минут изменить назначение борта под различные задачи: тушение пожаров, спасение людей, транспортировки людей и грузов или проведения медицинской эвакуации.
Вертолеты компании оснащены как полноценная воздушная скорая помощь. Вентиляции легких, мониторинг, дефибрилляция, инфузомата - все для того, чтобы транспортировать критического пациента живым до места, где ему окажут необходимую помощь.
Демонстрация спасения в Николаеве проходила на фоне грозовых декораций, которыми природа украсила сцену полетов.
Пожалуйста, подождите...
убейтесь оба, твари!
Как то жестче ребята, пожестче.....