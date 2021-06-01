За год работы системы автофиксации нарушений ПДД количество смертей на дорогах уменьшилось на 17%, - МВД. ИНФОГРАФИКА

За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17% и на 14% уменьшилось количество доррожно-транспортных происшествий с травмированными.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, за первые сутки запуска системы было зафиксировано более 57 тыс. правонарушений, а сейчас эта цифра составляет 7 тыс. правонарушений, то есть количество нарушений на дорогах уменьшилось в восемь раз.

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Билошицкий отметил, что за год работы системы автоматической фиксации было вынесено 1,7 млн постановлений, из них 85% были оплачены. "Это высокий показатель даже для европейских стран. А еще это высокий уровень оплаты и ответственности со стороны правонарушителей. Почти 90% всех штрафов оплачиваются в первые 10 дней", - рассказал он.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже к концу года количество камер автофиксации нарушений ПДД вырастет до 400 единиц. "В настоящее время установлено 130 камер видеонаблюдения. Всего на этот год было закуплено 220 единиц. Мы ожидаем, что до конца года будут докуплены еще нужные камеры и общее количество вырастет до 400 стационарных камер. По общему плану до 2024 года по стране должно появиться 1 тыс 500 камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность", - сказал он.

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Замминистра дел отметил, что МВД совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении. "Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и обгоняющего авто. До 2024-го года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД", - сказал Геращенко.

Он добавил, что народные депутаты разрабатывают новый законопроект, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации нарушения ДТП на дороге. "Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушениях. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции", - сказал Геращенко, добавив, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафов.

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