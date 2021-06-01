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Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Во время судебного заседания 1 июня Степан Латыпов заявил, что силовики угрожали ему ужесточением условий содержания и уголовными делами в отношении его родственников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, после этого Латыпов встал на скамейку в клетке, чтобы не могли дотянуться конвоиры, и воткнул ручку в горло. Потекла кровь, он потерял сознание.

По словам свидетеля, когда мужчина упал, то начал резать руки. Открыть клетку сразу не удалось, потому что у охранников не было ключей. До момента открытия камеры Латыпов уже потерял сознание.

Издание отмечает, что 1 июня в Советском районном суде начался процесс над политзаключенным Степаном Латыповым. Его задержали 15 сентября 2020 года в собственном дворе - за защиту фрески с изображением "диджеев перемен" на пересечении улицы Червякова и Сморговского тракта.

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В начале судебного заседания судья Александр Вук заявил, что с 1 июня фото и видео в залах судебных заседаний разрешены только с согласия сторон. Прокурор и судья были против, поэтому фото и видео были запрещены.

Степан Латыпов предстал перед судом с синяком под правым глазом, запястье левой руки перевязано, левое ухо повреждено, на указательном пальце правой руки - пластырь. Адвокат видел его в пятницу, 28 мая. По ее словам, тогда таких травм не было.

Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 01

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Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 02
Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 03
Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 04
Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 05

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Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда 06

Латыпова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: части 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и неповиновение требованиям властей); часть 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику полиции); часть 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере). Якобы "в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый путем обмана и введения в заблуждение захватили денежные средства 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей".

Во время обыска в квартире профессионального лесоруба Степана Латыпова были обнаружены химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы готовился с помощью этих веществ отравить сотрудников милиции. Однако обвинение было снято.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срет.
Все такие:
- Что за дела, совсем ахренел?!
Мужик: - Тихо, а то будет как в Украине !
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине-то?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили. Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 3461
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01.06.2021 16:37
+25
Цвяты дарят, шарики, на лавочку без обуви стают, ручкой горло протыкают. Суровые эти бульбаши, лишь бы не Майдан, лишь бы не как в Украине Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 4612
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01.06.2021 16:34
+16
Советский район... Заповедник дьявола ваша беларусь.
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01.06.2021 16:34
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Цвяты дарят, шарики, на лавочку без обуви стают, ручкой горло протыкают. Суровые эти бульбаши, лишь бы не Майдан, лишь бы не как в Украине Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 4612
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01.06.2021 16:34 Ответить
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срет.
Все такие:
- Что за дела, совсем ахренел?!
Мужик: - Тихо, а то будет как в Украине !
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине-то?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили. Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 3461
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01.06.2021 16:37 Ответить
Забудьте уже про Майдан. Мы такие же как бульбаши. Нам срут на головы и ссут в лаза, а мы терпим, утираемся и ждём очередную порцию говна
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01.06.2021 20:24 Ответить
Не НАМ, в вам.
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04.06.2021 13:21 Ответить
Советский район... Заповедник дьявола ваша беларусь.
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01.06.2021 16:34 Ответить
Кгб...фу мерзость. Игил бы на них натравить, любят бошки рубить.
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01.06.2021 16:37 Ответить
Я вот не понимаю таких кретинов! Если ты готов на такой шаг так грохни лучше мусора прямо на митинге или еще что то такое учуди...
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01.06.2021 16:37 Ответить
А потом его родных и близких признают врагами народа и отправят в сыбир)))
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01.06.2021 16:40 Ответить
Для луки минус один белорус не более
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01.06.2021 16:38 Ответить
Для луки никаких белорусов не существует. Одни для него быдло, а другие террористы!
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01.06.2021 16:40 Ответить
Вместо того, чтобы уничтожать врагов, они себя убивают... странные люди...
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01.06.2021 16:52 Ответить







Alex Pavloshchuk@GreyWraith 8 ч

Я тепер часто став задумуватися над питанням:
«Яка мета того, що це кажуть, пишуть чи показують, причому саме тобі і саме зараз
Багато що стало зрозумілим.
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01.06.2021 16:57 Ответить
Лука - мерзкий дегенерат и убийца , для которого жизнь своих граждан , это ничто , по сравнению с его благами и благами
его семьи !
Его нужно физически уничтожить , как сделали румыны из Чаушеску !!
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01.06.2021 17:19 Ответить
Не говори этого беларусам. Они насилия терпеть не могут... Білоруський політв'язень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду - Цензор.НЕТ 9914
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01.06.2021 17:32 Ответить
сам говорил про свой народ: Крысы!!! мерзость..
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02.06.2021 00:27 Ответить
Як тобі живеться, курва продажна?
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01.06.2021 17:42 Ответить
ти конченая мразь 👎👎👎
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01.06.2021 18:18 Ответить
смелый поступок Беларуса, достоин уважения
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01.06.2021 20:46 Ответить
Врчрвидь,повертатися в камеру хлопцеві - гірше смерті.
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04.06.2021 13:27 Ответить
 
 