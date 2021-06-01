Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время судебного заседания 1 июня Степан Латыпов заявил, что силовики угрожали ему ужесточением условий содержания и уголовными делами в отношении его родственников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода, после этого Латыпов встал на скамейку в клетке, чтобы не могли дотянуться конвоиры, и воткнул ручку в горло. Потекла кровь, он потерял сознание.

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По словам свидетеля, когда мужчина упал, то начал резать руки. Открыть клетку сразу не удалось, потому что у охранников не было ключей. До момента открытия камеры Латыпов уже потерял сознание.

Издание отмечает, что 1 июня в Советском районном суде начался процесс над политзаключенным Степаном Латыповым. Его задержали 15 сентября 2020 года в собственном дворе - за защиту фрески с изображением "диджеев перемен" на пересечении улицы Червякова и Сморговского тракта.

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В начале судебного заседания судья Александр Вук заявил, что с 1 июня фото и видео в залах судебных заседаний разрешены только с согласия сторон. Прокурор и судья были против, поэтому фото и видео были запрещены.

Степан Латыпов предстал перед судом с синяком под правым глазом, запястье левой руки перевязано, левое ухо повреждено, на указательном пальце правой руки - пластырь. Адвокат видел его в пятницу, 28 мая. По ее словам, тогда таких травм не было.

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Латыпова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: части 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и неповиновение требованиям властей); часть 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику полиции); часть 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере). Якобы "в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый путем обмана и введения в заблуждение захватили денежные средства 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей".

Во время обыска в квартире профессионального лесоруба Степана Латыпова были обнаружены химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы готовился с помощью этих веществ отравить сотрудников милиции. Однако обвинение было снято.

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