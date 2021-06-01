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Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала организатора преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных денег. Фальшивки злоумышленники "печатали" в течение нескольких лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, в состав группы входило 4 выходцев из стран Ближнего Востока. Дельцы изготавливали 100 долларовые купюры, банкноты по 100 и 200 евро, 200-гривневые банкноты. Подделки печатали на качественной бумаге с имитацией некоторых элементов защиты, а также искусственно "состаривали".

Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали по всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, пересылая в посылках.

Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ 02

Во время обыска в квартире одного из участников группировки правоохранители обнаружили клише, оборудование для изготовления подделок и деньги, полученные от сбыта фальшивок.

Также смотрите: Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура. ФОТО

Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ 03
Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ 04
Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривни, задержана в Киеве, - СБУ 05

Также смотрите: СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других членов группировки. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Очень обрадовало ,что умельцы дорожат репутацией !! Это дорогого стоит! А то возьмешь у какого- нибудь проходимца негодные евры и будет тебе неприятность. Продажа валюты через инет -это тоже креативно....а то все на базаре всучить пытались. ( Правда ,некоторые считают ,что такая продажа -это просто плевок в наших правоохранителей ,но это от зависти...)
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01.06.2021 19:44
+3
Не предпреимчивое правительство,заказали бы пацанам пару миллиардов за 10% от стоимости,и кредит у МВФ брать не надо!
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01.06.2021 19:16
+1
Ну чем не кандидаты на главу Нацбанка?
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01.06.2021 19:18
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Не предпреимчивое правительство,заказали бы пацанам пару миллиардов за 10% от стоимости,и кредит у МВФ брать не надо!
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01.06.2021 19:16 Ответить
Ну чем не кандидаты на главу Нацбанка?
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01.06.2021 19:18 Ответить
Шо в мешочках,сырье для струйника или ноу-хау для клишэ?)))...
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01.06.2021 19:33 Ответить
Профи, конопляные волокна в бумагу заделывали, шо таки дороже чем хлопковые Группа фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и гривны, задержана в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 5656
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01.06.2021 19:40 Ответить
Очень обрадовало ,что умельцы дорожат репутацией !! Это дорогого стоит! А то возьмешь у какого- нибудь проходимца негодные евры и будет тебе неприятность. Продажа валюты через инет -это тоже креативно....а то все на базаре всучить пытались. ( Правда ,некоторые считают ,что такая продажа -это просто плевок в наших правоохранителей ,но это от зависти...)
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01.06.2021 19:44 Ответить
а шишки тоже фальш ?
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01.06.2021 19:58 Ответить
Да не, для муляжа как то слишком органично)) Но у них проблемы похлеще, 50лтаха сухаря))
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01.06.2021 22:19 Ответить
интересно, на доллары какой ценник `?
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01.06.2021 20:57 Ответить
Да нафик он тебе нужен???
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01.06.2021 22:57 Ответить
тепер зрозуміло чому так багато 200 гривневих купюр і ще 500 ток, а дрібних не вистачає 10, 20, 50 ))
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02.06.2021 12:13 Ответить
 
 