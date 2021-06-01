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Кировоградщина (555) Укрпочта (287) УПЦ МП (1456) Смелянский Игорь (57)

"Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

АО "Укрпочта" продала на открытом аукционе здание церкви на Кирвоградщине за 237 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил в социальной сети "Фейсбук".

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел, самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом" . И сегодня апогей этого действия - "Укрпочта" продала церковь", - отметил Смелянский.

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Он продолжил: "А если серьезно – то, думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпочты". Теперь оно на открытом аукционе за 237 тысяч гривен (а не за 30 серебряников кому-то в карман) снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению. А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры "Укрпочты"".

Смелянский подчеркнул: "О чем этот пример? Ну во-первых, о том, что нужно делать хорошие дела и не боятся анафемы от популистов. А во-вторых, сегодня день защиты детей. И когда я был ребеенком и бесплатно ел мороженное, то ещее смотрел передачу телевидения ГДР с отличным названием: "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас". Так что попробуйте как мы.

А ничего святого у меня для Вас (кроме, конечно, "Главпочтамта") больше нет. Но есть ещее много хороших объектов тут а наша самая лучшая команда И.Морма и С. Савчук поможет Вам стать их счастливыми обладателями".

И оставьте моих сотрудников в покое. Мы никому, ничего, бесплатно не отдаем и не передаеем. Все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонты помещений, чтобы нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру. Кто не понял - станет героем моих постов", - резюмировал глава "Укрпочты".

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Укрпочта продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви 02
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Топ комментарии
+10
так московська шарашка й назаває себе "українська православна церква". Справжні православні (канонічні) називаються Православна Церква України
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01.06.2021 18:39
+9
Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпочты"Источник: https://censor.net/ru/p3268851

А это здание уже с куполами и крестами использовалось как отделение укрпочты...или это попы сегодня крышу перекрыли...и купол с крестом поставили??
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01.06.2021 18:30
+6
Москалям приміщення.. церкви продали ((
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01.06.2021 18:32
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01.06.2021 18:29 Ответить
Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпочты"Источник: https://censor.net/ru/p3268851

А это здание уже с куполами и крестами использовалось как отделение укрпочты...или это попы сегодня крышу перекрыли...и купол с крестом поставили??
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01.06.2021 18:30 Ответить
Чет эти попы попутали - вроде же разогнали секту Филарета и осталась под таким названием тока гундяевская шарашка? да и то в документе не указано шо МП, как будто Филарет купил выглядит "Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 3562
прикольно в селе - улица асфабадителей, которые жителям паспорта выдали тока в 60-хх "Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 3625
а "оккупанты" выдавали как само собой разумеющееся. как же совок засрал каждый квадратный метр то...
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01.06.2021 18:31 Ответить
Читаем внимательно: підпорядкуванню ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ.
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01.06.2021 18:35 Ответить
так московська шарашка й назаває себе "українська православна церква". Справжні православні (канонічні) називаються Православна Церква України
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01.06.2021 18:39 Ответить
Читаем внимательно: Украинская православная церковь (Московского патриархата)
Украи́нская правосла́вная це́рковь (укр. Українська православна церква, кратко УПЦ; часто с неофициальным уточнением - Украинская православная церковь (Московского патриархата), укр. Українська православна церква (Московського патріархату), (УПЦ (МП))[прим. 1] - самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви (РПЦ). Действует на территории Украины, включая неконтролируемые Украиной районы Донбасса (ДНР и ЛНР)[4][5] и Крым[прим. 2][6], однако не включает в себя Корецкий монастырь, напрямую подчинённый Патриарху Московскому и всея Руси.

и НЕ путаем с ПЦУ - Православна церковь України
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01.06.2021 18:41 Ответить
а я что написал?
упц Филарета разогнали, а упц Паши Мерседеса - ссуществует.
в документе ведь не пишет "пцу"(Епифаний)
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01.06.2021 18:57 Ответить
Москалям приміщення.. церкви продали ((
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01.06.2021 18:32 Ответить
В глазки долбишься? Читай документ ВНИМАТЕЛЬНО. "Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 9820
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01.06.2021 18:36 Ответить
Довбешся якраз Ти... І вивчи мову.. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)
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01.06.2021 18:45 Ответить
Читай
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01.06.2021 18:49 Ответить
Первое преступление - отобрали здание у церкви,второе преступление - незаконно пользовались зданием извлекая выгоду,третье преступление - здание продали законному владельцу,четвертое,моральное, преступление - требуют что бы их целовали в зад за первые три преступления.
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01.06.2021 18:33 Ответить
Пользовались зданием, извлекая выгоду, это кто???? Попы? Тогда все правильно, вот только новая почта , когда использовала это здание, платила налоги в бюджет, а церковь бабло ложила только себе в карман. Не неси чушь, выпей валерьянки.
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01.06.2021 19:18 Ответить
Возьмите себя под контроль,огрызаться будете у тещи на блинах в своей тамбовской губернии.
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01.06.2021 19:25 Ответить
Мне и в Киеве хорошо, родственников в России, не имею.
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01.06.2021 19:38 Ответить
Нет такой страны Россия,это незаконно существующий путинский рейх под названием засрашка
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01.06.2021 19:56 Ответить
"Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 9100тєсьняюсь спросіть - а ця "Укрпошта , якого патріархату ?
"Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 1168 .
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01.06.2021 18:36 Ответить
Московського.. Звичайно
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01.06.2021 18:46 Ответить
Это отштукатуренный вагон походу "Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви - Цензор.НЕТ 7225
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01.06.2021 18:59 Ответить
Вопрос надо задавать общине, которая пользовалась зданием церкви. Когда ей было легче нести материальные тяготы, когда она пользовалась этим помещение бесплатно( думаю остальные коммунальные приход всё же платил государству), или когда она заплатив 237 000 гривен Укрпочте, стала обладательницей этого ничем не примечательного здания. Всё-таки честь и слава прихожанам этой церкви. У Укрпочты здесь нет ни заслуг, ни проколов.
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01.06.2021 18:59 Ответить
По коду регистрации можно увидеть в реестре , что данная организация зарегистрирована в 1991 году...😁😁😁
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01.06.2021 19:06 Ответить
снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению. Стричь бабло с лохов)))))))))), отобьется за год.
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01.06.2021 19:14 Ответить
це гобовному поштарю на банк не вистачає, от він і продає кацапам нерухомість разом з працівниками "богоугодное дело делаеш сын мой".
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01.06.2021 19:52 Ответить
пардон перед ПЦУ - правильно упц как в бумаге от нотариуса.
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01.06.2021 20:42 Ответить
ВОПРОС ДО ЭТОГО КАК ОНО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ НЕОФИЦИАЛЬНО !?)
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01.06.2021 20:42 Ответить
аренда за 1 гр.
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01.06.2021 20:47 Ответить
237 тысяч гривен это приблизительно десятая часть от зарплаты хабалистого жлоба-семита Смелянского, у которого простые почтальоны пашут на минималку, а есть даже те, которые работают и за пол ставки.
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01.06.2021 22:13 Ответить
 
 