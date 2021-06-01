"Укрпочта" продала на открытом аукционе за 237 тыс. грн бывшее здание церкви. ФОТО

АО "Укрпочта" продала на открытом аукционе здание церкви на Кирвоградщине за 237 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил в социальной сети "Фейсбук".

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел, самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом" . И сегодня апогей этого действия - "Укрпочта" продала церковь", - отметил Смелянский.

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Он продолжил: "А если серьезно – то, думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпочты". Теперь оно на открытом аукционе за 237 тысяч гривен (а не за 30 серебряников кому-то в карман) снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению. А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры "Укрпочты"".

Смелянский подчеркнул: "О чем этот пример? Ну во-первых, о том, что нужно делать хорошие дела и не боятся анафемы от популистов. А во-вторых, сегодня день защиты детей. И когда я был ребеенком и бесплатно ел мороженное, то ещее смотрел передачу телевидения ГДР с отличным названием: "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас". Так что попробуйте как мы.

А ничего святого у меня для Вас (кроме, конечно, "Главпочтамта") больше нет. Но есть ещее много хороших объектов тут а наша самая лучшая команда И.Морма и С. Савчук поможет Вам стать их счастливыми обладателями".

И оставьте моих сотрудников в покое. Мы никому, ничего, бесплатно не отдаем и не передаеем. Все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонты помещений, чтобы нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру. Кто не понял - станет героем моих постов", - резюмировал глава "Укрпочты".

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