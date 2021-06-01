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Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе Харьковской области. Там столкнулись Toyota и Daewoo. Водитель и две пассажирки второй машины скончались на месте от полученных травм.

"1 июня около 15:30 в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, его доставили в больницу.

Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 01
Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция 02

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
вот в чем разница, каким бы ты быдлом не был на хеликсе, останешься жив, а ланосы, как бы правильно по правилам не ездили-будут умирать...даже тут бабло побеждает ....
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01.06.2021 20:10
+6
Вьіехал на встречку и убил троих...
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01.06.2021 21:28
+5
Без шансов для Дэу (((
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01.06.2021 20:08
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Без шансов для Дэу (((
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01.06.2021 20:08 Ответить
вот в чем разница, каким бы ты быдлом не был на хеликсе, останешься жив, а ланосы, как бы правильно по правилам не ездили-будут умирать...даже тут бабло побеждает ....
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01.06.2021 20:10 Ответить
Так тут не треба хайлікса. Зіштовхни в одинакових умовах ланося та королу 120, висновок буде далеко не на користь лося. Хоча, як деякі стверджують, вони в одинакових класах.
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01.06.2021 20:21 Ответить
якщо швидкість обох разом буде за 200 то і в любої машини такого класу шансів не буде, а ланос в любому випадку програє відсотків на 300
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01.06.2021 20:58 Ответить
Там дороги невероятно узкие. Интерестно по каким нормам сделанные.
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01.06.2021 21:10 Ответить
отличная дорога на фото - это все на полторалитровых моторах дохляках делают вид что обгоняют Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2150 пока такой вымучивает тебя обогнать там уже на встречке машина появляется
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01.06.2021 21:25 Ответить
она узкая, а фур там ездит немерянно.
Да, она ровная, но она УЗКАЯ.
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01.06.2021 21:32 Ответить
По моему, не так давно был принят закон о заужении полос (если не изменяет память на 25см) Так, что все только начинается. Зато бабла сколько на этом дорожники подняли и поднимут. Они и так с обочинами не заморачивались сильно.
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02.06.2021 12:44 Ответить
А еще мог быть и третий... дальнобой например. А место на полосе только одному.
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02.06.2021 12:50 Ответить
ти ідіот... вузькі в тебе мізки і світогляд
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02.06.2021 17:28 Ответить
Вьіехал на встречку и убил троих...
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01.06.2021 21:28 Ответить
Бычара уверен в своей безнаказанности. Воспитание СССР дело тонкое и трудно выводимое
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02.06.2021 13:41 Ответить
Не повинно бути обгонів по зустрічці. Не з нашою культурою водіння
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01.06.2021 23:57 Ответить
в штатах кстати практически никогда не обгоняюьт будут тошнить до последнего но ехать в полосе. я тоже отвык
вот спид лимит практически все нарушают но не сильно - максимум +10-15 миль в час
сейчас на полицию стали бочку катить они совсем не обращают внимания только в дорогих районах прячутся в кустах и штрафуют
а камеры во многих штатах признали неконституционными
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02.06.2021 02:25 Ответить
в каком штате, городе?
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02.06.2021 16:56 Ответить
во многих штатах верховные суды признали - погугли
Maine, Mississippi, New Hampshire, South Carolina, Texas and West Virginia prohibit both red-light and speed cameras
350 городов
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02.06.2021 17:39 Ответить
сам живешь где ?
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03.06.2021 11:27 Ответить
Живу где? На земле. Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 8334
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03.06.2021 16:48 Ответить
мы, рузцкиие дрюг-дрюга не обманываем?
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03.06.2021 19:34 Ответить
херовый из тебя харьковчанин если reference не понял - ты наверное с Салтовки или Рогани Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5214 а может молодой исчо
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03.06.2021 22:00 Ответить
твое мнение конечно, очень важно для меня Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9146
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06.06.2021 23:35 Ответить
харків харків де твоє обличчя
ты мне напоминаешь гопника из другого треда
вы как близнецы братья из зеленого корыта 😁
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07.06.2021 02:17 Ответить
закусывай, руцьке.
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08.06.2021 08:39 Ответить
 
 