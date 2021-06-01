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Три человека погибли в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе Харьковской области. Там столкнулись Toyota и Daewoo. Водитель и две пассажирки второй машины скончались на месте от полученных травм.
"1 июня около 15:30 в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Харьковской области.
Отмечается, что смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, его доставили в больницу.
Топ комментарии
+6 burunduk
показать весь комментарий01.06.2021 20:10
+6 Anatoly Nichikov 15029d40
показать весь комментарий01.06.2021 21:28
+5 Андрей Киев UA
показать весь комментарий01.06.2021 20:08
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Да, она ровная, но она УЗКАЯ.
вот спид лимит практически все нарушают но не сильно - максимум +10-15 миль в час
сейчас на полицию стали бочку катить они совсем не обращают внимания только в дорогих районах прячутся в кустах и штрафуют
а камеры во многих штатах признали неконституционными
Maine, Mississippi, New Hampshire, South Carolina, Texas and West Virginia prohibit both red-light and speed cameras
350 городов
ты мне напоминаешь гопника из другого треда
вы как близнецы братья из зеленого корыта 😁