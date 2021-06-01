Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с несовершеннолетними белорусскими политзаключенными. По данным организаторов, минимум 6 подростков арестованы в Беларуси по политическим мотивам после президентских "выборов" 2020 года. Большинство из них обвиняется в участии в "в массовых беспорядках" 10 декабря 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.









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Участники акции такде проведи перформанс в знак солидарности с политзаключенным Степаном Латыповым, который сегодня пытался покончить с собой во время суда в Минске, воткнув ручку в горло.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ