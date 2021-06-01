РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15031 посетитель онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж Репрессии в Беларуси
1 718 12
акция (2402) Беларусь (7523) Киев (24533) Лукашенко (3501) репрессии (2753) политзаключенные (1603) Богачук Олег (1431)

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с несовершеннолетними белорусскими политзаключенными. По данным организаторов, минимум 6 подростков арестованы в Беларуси по политическим мотивам после президентских "выборов" 2020 года. Большинство из них обвиняется в участии в "в массовых беспорядках" 10 декабря 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 01

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 02
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 03
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 04
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция с требованием ввести санкции против Беларуси состоялась под МИД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 06
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 07

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 08
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 09
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 10
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 11
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 12

Участники акции такде проведи перформанс в знак солидарности с политзаключенным Степаном Латыповым, который сегодня пытался покончить с собой во время суда в Минске, воткнув ручку в горло.

Также смотрите: Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 13

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 14
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 15
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 16
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 17
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 18
Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 19

Также смотрите: Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева 20

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а бацькино чучело спалить НЕ ДОДУМАЛИСЬ ?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:35 Ответить
Тигіл, ти? в штанах у тебе батька, лапоть.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:16 Ответить
це про що воно ? може хтось розтлумачить? Акція солідарності з білоруськими дітьми-політв'язнями пройшла в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2073
показать весь комментарий
02.06.2021 10:36 Ответить
Шановна, а Ви його "батькою" называеце, бо він колись мав сексуальний контакт з Вашою мамою, в результаті чого Ви народилися чи як? Просто іншого пояснення, чому доросла психічно здорова (сподіваюся) людина називає таким словом совкового диктатора, я не бачу.
показать весь комментарий
02.06.2021 17:51 Ответить
Сестро! Де ви шляєтесь? У вас Aleh Auchynnikau відвязався від койки й вже у ординаторській щось стучить по комп*ютенрній клаві! Дайте йому подвійну галоперідолу, суньте під нього вутку, й прив*яжіть міцніше до кроваті!
показать весь комментарий
02.06.2021 18:20 Ответить
Молодцы сябры.Руки не опускают,хоть сегодня они деморализованы.Именно в такие моменты проявляется характер.
Воїни світла, воїни добра,
Охоронці миру, вільного життя,
Воїни добра, воїни світу
Правду всім несіть, щоб краще стало жити! Акция солидарности с белорусскими детьми-политзаключенными прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 9227
показать весь комментарий
01.06.2021 21:51 Ответить
126 самоубийств детей за 5 месяцев в Украине....Больше чем за весь год прошлій....Что там с этим в Белоруссии?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:05 Ответить
а нарасеї?
показать весь комментарий
01.06.2021 23:17 Ответить
Шановний, по перше, не "Белоруссии", а Беларуси. А по-друге, щодо ситуації в Білорусі - декілька днів тому 17-річний Дмитро Стаховський покінчив життя самогубством (стрибнув з 16 поверху) через переслідування з боку міліції за участь в антилукашенківських протестах.
показать весь комментарий
02.06.2021 17:59 Ответить
Мощная акция.
показать весь комментарий
02.06.2021 00:04 Ответить
А почему бы нам не провести акцию в защиту детей Занзибара, если у нас без своих проблем.
показать весь комментарий
02.06.2021 00:14 Ответить
Шановний, білоруси, що опинулися в Україні через репресії з боку лукашистів, разом зі своїми українськими друзями провели акцію на підтримку білоруських політв'язнів. Що не так?
показать весь комментарий
02.06.2021 17:54 Ответить
 
 