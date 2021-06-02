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Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего
Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт обучения в президентском Университете будущего запланирован на 1 октября 2023 года: будет шесть образовательных направлений, - Шкарлет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО
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Топ комментарии
+62 саша паламарчук
показать весь комментарий02.06.2021 09:34
+57 Прощай немытая раССея
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+42 violator
показать весь комментарий02.06.2021 09:53
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У американского народа специфическое чувство йумора, специфическое понимание реформ - неудивительно, что ЗеленыйЧеловек идеально вписался в эту их специфику)
37%73% населения Украины наїбал. Даже не знаю кто он по научному званию.
вот . преподаватель украинского языка
и вахтерша на входе
Дрібненькому фюреру --- власну СС.
- Один
- ?
- Мастерство ***********-развлекательного жанра
Ківа - це не "швондер",- Ківа - це 100% "Шарікофф",- як по рівню розвитку, рівню інтелекту, і основне - по життєвим переконанням!!!
Все вірно! Наші бачення - співпадають!