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Топ комментарии
+62
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8327
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02.06.2021 09:34
+57
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6450
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02.06.2021 09:33
+42
коллектив не полный Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3927

вот . преподаватель украинского языка

Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7368
и вахтерша на входе

Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5426
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02.06.2021 09:53
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Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6122+++ Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6471
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02.06.2021 09:32 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6450
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02.06.2021 09:33 Ответить
ВОТ КАКАЯ ФИО ИХ ЛОББИРУЕТ ? Ахметов? Выращивает своих президентов?
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02.06.2021 09:43 Ответить
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ ВАМ ВАШЕЙ БАНДЕ СЛУГ ВАШЕМУ КЛУКЛОВОДУ БЕНЕ ДРУГУ АХМЕТОВУ ЕВРЕЕЯМ СУРКИСАМ ПИНЧУКУ И ПРЧОЕЙ ШОБЛЕ ИЗ НАРИДА СИНАГОГ --КОТОРЫЕ СТРОЯТ В УКРАИНЕ С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ЕВРЕЙСКО КАЦАПСКО АРМЯНСКО МУСУЛЬМАНСКО ИНОВЕРСКО ДЕБИЛЬНЫЙ ПОЛИЦАСКО ГБР НАБУ ПРОКУРОРСКО ЗАШКВАРНЫЙ РЕЙХ СТРОЯТ РАССУ КРЕТИНОВ ИНЦЕСТНЫХ ПРИДУРКОВ--- ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О РЕМОНТЕ КАМЕР СИЗО И КОЛОНИИ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО И ВАШЕЙ БАНДЫ.. так что ТЮРЬМА БУДУЩЕГО вам будет в самый раз....
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02.06.2021 09:47 Ответить
Сюда еще лоббиста Нефтегаза Зеркаль, которая сэкономила Украине миллиарды и готова проводить 15-16 встреч(!), чтобы заставить Байдена включить санкции по СП2 и лицо реформы корпоративного управления во всей красе)))
У американского народа специфическое чувство йумора, специфическое понимание реформ - неудивительно, что ЗеленыйЧеловек идеально вписался в эту их специфику)
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04.06.2021 01:56 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7343
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02.06.2021 09:33 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8327
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02.06.2021 09:34 Ответить
😀😀😀
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02.06.2021 09:44 Ответить
Выпускник
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9001
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02.06.2021 09:45 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6118
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02.06.2021 09:55 Ответить
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6432
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03.06.2021 16:35 Ответить
Проффесор же!
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03.06.2021 16:17 Ответить
Приёмная комиссия


Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1047
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02.06.2021 09:35 Ответить
Выпускник.. Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8255


Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9644
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02.06.2021 09:36 Ответить
скорее кандидат, точнее абитуриент.
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02.06.2021 09:37 Ответить
Зеленский 37% 73% населения Украины наїбал. Даже не знаю кто он по научному званию.
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02.06.2021 13:31 Ответить
Ну тогда необходимо пригласить Преподавателей , - Из Будущего.
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02.06.2021 09:35 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6237
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02.06.2021 09:36 Ответить
Ріж, хрен з тобою!
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02.06.2021 10:44 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4738
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02.06.2021 09:42 Ответить
Зав столовой - Тищенко 😀
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02.06.2021 09:47 Ответить
Гарячий цех буде контролювати! Катлєти , відбивні, ну всьо такоє... Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8641
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02.06.2021 09:53 Ответить
Мендель вахтерша, Медведчук преподаватель права
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02.06.2021 09:56 Ответить
ну, нет! право и "по понятиям" - это кафедра януковоща. И, вообще, все просто возмутительно забыли про папу нашего ссаныча! Во где кадры! Ректором его на 2 срока, несмотря на то, что он теперь персональный пенс. А домоводство пусть мамарима преподает (куриные окорочка знатно готовит) Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6469
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02.06.2021 13:55 Ответить
Януковощь смог бы преподавать тюремную этику и малявописание.
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02.06.2021 14:23 Ответить
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7856
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02.06.2021 14:42 Ответить
коллектив не полный Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3927

вот . преподаватель украинского языка

Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7368
и вахтерша на входе

Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5426
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02.06.2021 09:53 Ответить
діловой украінськой міви Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 73
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02.06.2021 10:03 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7483
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02.06.2021 09:46 Ответить
"ресторанный велюр" порвал!!! Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1660
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02.06.2021 13:58 Ответить
Як "смішно і дотепно"!
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02.06.2021 09:49 Ответить
Хоть паржом, чи як там виборці зєлєнського казали?
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02.06.2021 09:52 Ответить
Как это все унизительно... но быдлоэлекторат таких слов, увы, не знает...
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02.06.2021 09:51 Ответить
Выпускники "Трускавца" - без экзаменов. "Президентский университет" будущего в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9870
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02.06.2021 09:55 Ответить
Доречно 202?
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02.06.2021 11:19 Ответить
🤣🤣🤣
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02.06.2021 10:01 Ответить
В диктаторськім ділі є певний прогрес,
Дрібненькому фюреру --- власну СС.
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02.06.2021 10:07 Ответить
убого. впрочем как всегда. как и идея о универе
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02.06.2021 10:13 Ответить
Повернути всіх вчених: профффесора Януковича-Овоща, експерта української мови Кілю Бімбу, проректора Кідалова, читати право Бенядіктору, банковську справу Беню, перекладача права зі слобожанського на восточний Авакяна, Геращенко- носильщиком книг Авакяна, лисого призначити директором хору універа і "ліги сміху", Фірташа завхозом, Новінського попом найправославнішої московської церкви вишу, Шиферів равінами, а ***** ль - філологом.
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02.06.2021 10:19 Ответить
- А какие там факультеты?
- Один
- ?
- Мастерство ***********-развлекательного жанра
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02.06.2021 11:44 Ответить
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6693
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02.06.2021 12:41 Ответить
Деканом на факультет "аналтабу", уже назначена Сосна Корабельная!
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02.06.2021 12:45 Ответить
Если они не бросят курить,Украине хана!
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02.06.2021 12:55 Ответить
Не бросят, не надейся. А вот их бы надо бросить (об асфальт).
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02.06.2021 14:53 Ответить
Що ключове у назві вовчиного універу - ...МАЙБУТНЬОГО. Абсолютно по Фрейду , що йому Буратінці болить! Він внесе в конституцію недоторканність президента цього універу , посадить у кресло керівника свою зелену ср...ку , й почне там безкарнобезславне своє доживання !
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02.06.2021 13:09 Ответить
Как внесут, так и вынесут. Любая украинская власть после Зеленского будет люто преследовать его с сообщниками, могут они не сомневаться.
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02.06.2021 16:06 Ответить
Учитывая ходы Зеленского, я уже знаю кто будет ректором Президентского Университета. Это будет Кива! Специально для него строится!
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02.06.2021 13:13 Ответить
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4476
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02.06.2021 17:21 Ответить
що в нього в голові. ніби вже 42, ніби не лох, а мізки мабуть бродять. про який університет може бути мова. на даний час всі адміністрації забиті лежебоками, виробники вже не в змозі з своїх податків забезпечити їх захмарними зарплатами, а він ще хоче випускати "кадри". може пора про виробництво і робітничі професії подумать? бо бюджет наповнюють не "кадри з універу майбутнього"
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02.06.2021 21:54 Ответить
ах, какой тончайший юмор, какой высочайщий уровень. как раз для адептов сладчайшего.
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03.06.2021 05:52 Ответить
Зауваження для авторів першого фото:
Ківа - це не "швондер",- Ківа - це 100% "Шарікофф",- як по рівню розвитку, рівню інтелекту, і основне - по життєвим переконанням!!!
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 610
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03.06.2021 15:30 Ответить
Перепрошення. Щось все закрутилося...
Все вірно! Наші бачення - співпадають!
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04.06.2021 22:53 Ответить
Випускники "Трускавця" - без іспитів. "Президентський університет" майбутнього у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8228
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04.06.2021 15:29 Ответить
 
 