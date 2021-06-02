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На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Днепропетровщине проводят масштабные работы по ремонту участка трассы возле села Булаховка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Отмечатся, что трасса Днепр-Павлоград будет одним из участков самой длинной трассы М-30 Стрый-Изварино, которая должна соединить запад и восток Украины.  Ее планируют завершить до Дня Независимости в рамках президентской программмы "Большая стройка".

На трассе проводят фрезерование старого асфальта, укладку усиленной основы и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а также верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на объекте планируется установить новые барьерные ограждения и дорожные знаки, сделать съезды и примыкания, нанести дорожную разметку.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что за 2021 год планируется построить, отремонтировать и реконструировать рекордные 4500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ко Дню Независимости завершат ремонт дороги, ведущей к КПП "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе, - "Укравтодор"

На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград 01
На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград 02
На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград 03
На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград 04
На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Назовите трассу, где всё сошло.
Если не трудно...
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02.06.2021 09:30
+3
Так-це-ви, вы забыли где видели или видели где забыли?
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02.06.2021 09:36
+2
Дніпро, штат Мазочусєдс
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02.06.2021 09:58
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вау, гркечка! тут хоч асфальт видноа, а то бачив декілька трас, де за зиму все зробене пішло, а куй його знає де пішло, немає навіть посліду від великого будівництва(
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02.06.2021 09:28 Ответить
Назовите трассу, где всё сошло.
Если не трудно...
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02.06.2021 09:30 Ответить
Ні, це не тяжко. Є таке дике місце ВАРАШ -ПОЛИЦІ
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02.06.2021 10:14 Ответить
Гряда - Руда сілецька, здавалося, що зроблено на досить високому рівні, але вже руйнується, бо проходить в заболченому лісі, що тама було, можна подивитися на карті гуглі, через 2-4 роки буде те саме.
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02.06.2021 10:26 Ответить
можу назвати це декілка варіантів) але рахую, що ваша зневага до достовірних даних не гідна моїх зусиль чавити на клаву)
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02.06.2021 10:29 Ответить
Всё что вы назвали входит в программу "Велике будівництво"?
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02.06.2021 10:32 Ответить
вилізли на перший щабель? вам полегшало? язиком плескати не остогидло?
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02.06.2021 10:32 Ответить
Я за "*******" не гонюсь.
Я езжу по всей Украине по отремонтированным трассам.
Нигде ничего со снегом не сошло.
Ваша "брехня" не сработала.
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02.06.2021 10:36 Ответить
проедьте, по тем, которые вам рекомендовал я)
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02.06.2021 11:43 Ответить
Засунь свои рекомендации себе в дупу.
Ты из села своего в другое село когда последний раз пешком ходил?
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02.06.2021 13:22 Ответить
)))
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07.06.2021 01:54 Ответить
пукан порван, что радует
так, к сведению, львов, ровно, житомир, винница, ивано-франковск, бОльшая часть карпат киев, прага, краков... пока было возможно( ВЕСЬ крым, окромя феодосии и керчи
не так и много, но без заездов на стоянки
еще раз про мое село!!! на бис) НУ!
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07.06.2021 02:04 Ответить
Кривой Рог - Николаев. Делали пару лет назад. Уже колии в асфальте, разметку еле видно.
Днепр - Никополь. Из 120 км. отремонтировали несколько десятков в позапрошлом году. Остальное как после бомбежки. Это не из серии "сошло со снегом", а из серии "умру, но нормально не сделаю".
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02.06.2021 11:52 Ответить
Так-це-ви, вы забыли где видели или видели где забыли?
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02.06.2021 09:36 Ответить
Так, це я і я не забув і таких місць більше ніж одне) одне назвав, дивіться вище
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02.06.2021 10:16 Ответить
Я принял вашу ДОСТОВЕРНУЮ информацию. На Дніпропетровщині ремонтують трасу Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 2581
У нас тоже на соседней улице в асфальте ямка образовалась...
Хватит врать уже. На Дніпропетровщині ремонтують трасу Дніпро-Павлоград - Цензор.НЕТ 6677
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02.06.2021 10:34 Ответить
Млин, существуют же идиоты. Все у вас хорошо, дороги строятся сами собой) Трасса луцк - львов, ширина асфальта на обочине разнится в 20 см в зависимости от области, шире в Волынской, строила одна и та же турецкая фирма)))
И таки да, вся Украина несколько больше, чем вы п... ездите.
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02.06.2021 11:49 Ответить
О чём ты мямлишь, так-це-ти, где асфальт на отремонтированных трассах со снегом сошёл?
Ты ж тут ныть начал:
"вау, гркечка! тут хоч асфальт видноа, а то бачив декілька трас, де за зиму все зробене пішло, а куй його знає де пішло, немає навіть посліду від великого будівництва("
Твои слова, чмо упоротое?
Где? Спрашиваю ещё раз.
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02.06.2021 13:20 Ответить
Изварино уже 7 лет как с мордорским флагом, пора переименовывать трассы
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02.06.2021 09:31 Ответить
Навіщо? Щоб не залишилось навіть пам'яті, що це українське місто, що це невід'ємна частина України? І що значать ці сім років у вимірі існування нашої держави в майбутньому? Це мізерний час. Так і треба мислити - стратегічно. І треба формувати у кожного українця таке відношення у свідомості і підсвідомості.
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02.06.2021 09:37 Ответить
ніфіга там зараз не ремонтується, я сподіваюсь
бо дощина такий періщить - мама не горюй
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02.06.2021 09:32 Ответить
Вы где проживаете.
Украина ж большая.
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02.06.2021 09:33 Ответить
Дніпро, штат Мазочусєдс
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02.06.2021 09:58 Ответить
Мазочудєс? З огляду на стан доріг - маєте рацію.
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02.06.2021 12:44 Ответить
Так це декілька днів, поки дощ йде. До цього робили.
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02.06.2021 10:18 Ответить
мабуть зедурнi знов фоти за 18 рiк виставили з налiпками "велике крадiвництво".
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02.06.2021 10:24 Ответить
Хто цю трасу вже не "добудовував", її мінімум десять разів починали "добудовувати". Вона уся складається з більш-менш пристойних частин, які за 25 років по збудуванню вже почали виходити з ладу, клаптиків-новобудов за останні 20 років, які вже теж частково виходять з ладу, і старих ділянок, зруйнованих вщент, де "ямковий ремонт" як мертвому припарки. Насправді, трасу від Дніпра треба перекладати УСЮ, а не "добудовувати" знову частинами, бо це шлях в нікуди. Але грошей це буде коштувати буууже багато, і є обгрунтовані сумніви, що добудова траси, яка зараз не дуже й потрібна насправді після втрати Даунбасу, є дійсною метою влади.
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02.06.2021 10:07 Ответить
Эта дорога на фронт! Забыли 14-15? Сколько войск по ней шло. От Днепра до фронта 200 км - 3 часа ходу. Дорога должна быть в порядке - это вопрос национальной безопасности!
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02.06.2021 11:17 Ответить
Порохобот-це діагноз,хвороба невиліковна!!!
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02.06.2021 11:19 Ответить
 
 