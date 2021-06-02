На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине проводят масштабные работы по ремонту участка трассы возле села Булаховка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Отмечатся, что трасса Днепр-Павлоград будет одним из участков самой длинной трассы М-30 Стрый-Изварино, которая должна соединить запад и восток Украины. Ее планируют завершить до Дня Независимости в рамках президентской программмы "Большая стройка".

На трассе проводят фрезерование старого асфальта, укладку усиленной основы и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а также верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на объекте планируется установить новые барьерные ограждения и дорожные знаки, сделать съезды и примыкания, нанести дорожную разметку.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что за 2021 год планируется построить, отремонтировать и реконструировать рекордные 4500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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