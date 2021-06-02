На Днепропетровщине ремонтируют трассу Днепр-Павлоград. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Днепропетровщине проводят масштабные работы по ремонту участка трассы возле села Булаховка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.
Отмечатся, что трасса Днепр-Павлоград будет одним из участков самой длинной трассы М-30 Стрый-Изварино, которая должна соединить запад и восток Украины. Ее планируют завершить до Дня Независимости в рамках президентской программмы "Большая стройка".
На трассе проводят фрезерование старого асфальта, укладку усиленной основы и нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а также верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, на объекте планируется установить новые барьерные ограждения и дорожные знаки, сделать съезды и примыкания, нанести дорожную разметку.
Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что за 2021 год планируется построить, отремонтировать и реконструировать рекордные 4500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
Пожалуйста, подождите...
Если не трудно...
Я езжу по всей Украине по отремонтированным трассам.
Нигде ничего со снегом не сошло.
Ваша "брехня" не сработала.
Ты из села своего в другое село когда последний раз пешком ходил?
так, к сведению, львов, ровно, житомир, винница, ивано-франковск, бОльшая часть карпат киев, прага, краков... пока было возможно( ВЕСЬ крым, окромя феодосии и керчи
не так и много, но без заездов на стоянки
еще раз про мое село!!! на бис) НУ!
Днепр - Никополь. Из 120 км. отремонтировали несколько десятков в позапрошлом году. Остальное как после бомбежки. Это не из серии "сошло со снегом", а из серии "умру, но нормально не сделаю".
У нас тоже на соседней улице в асфальте ямка образовалась...
Хватит врать уже.
И таки да, вся Украина несколько больше, чем вы п... ездите.
Ты ж тут ныть начал:
"вау, гркечка! тут хоч асфальт видноа, а то бачив декілька трас, де за зиму все зробене пішло, а куй його знає де пішло, немає навіть посліду від великого будівництва("
Твои слова, чмо упоротое?
Где? Спрашиваю ещё раз.
бо дощина такий періщить - мама не горюй
Украина ж большая.