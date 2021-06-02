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Венгрия (1540) военные учения (3281) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (101) ВСУ (5138)

В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Венгрии началась активная фаза многонационального учения "Сейбер Гардиан-2021". Украину представляет ротная тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВС Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Вчера украинские военные вышли в район выполнения задачи и закрепились на боевых позициях. Перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и обустроили позиции.

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Примерно в 17:00 начались первые "боестолкновения". Так, вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор "Opfor" в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Украинские военнослужащие остались в полном составе.

Сегодня, в 6:40 утра, на позиции наших десантников выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты "М-113".

В течение нескольких минут точным огнем гранатометов и стрелкового оружия все машины и личный состав противника были уничтожены. Украинские войска потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику.

"Благодаря эффективному взаимодействию с вышестоящим штабом, командованием "Bluefor" к месту столкновения для возможной помощи был оперативно направлено резерв с поддержкой авиации. Но украинский десант справился самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 01
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 02
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 03
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 04
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 05
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 06
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 07
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 08
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 09
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 10
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 11
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 12
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 13
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 14
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 15
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 16
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 17
В Венгрии стартовали многонациональные учения Сейбер Гардиан-2021: десантники 95-й ОДШБр вступили в боестолкновения, - Генштаб ВСУ 18
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Топ комментарии
+27
Удачи десантуре ВСУ!!!... В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8135
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02.06.2021 09:31
+14
вопеющий акт русафобии ! В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4908
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02.06.2021 09:34
+11
Класс!!! Уже по форме и обмундированию без нашивок не отличить наших от иностранных солдат!!!!!
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02.06.2021 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Класс!!! Уже по форме и обмундированию без нашивок не отличить наших от иностранных солдат!!!!!
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02.06.2021 09:30 Ответить
Удачи десантуре ВСУ!!!... В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 8135
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02.06.2021 09:31 Ответить
хоча б декілька таких підрозділів у 14-му в Криму і зельониє чоловічки стали б синіми
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02.06.2021 13:05 Ответить
вопеющий акт русафобии ! В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4908
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02.06.2021 09:34 Ответить
Классная страна Венгрия . Удачи ребятам 😀
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02.06.2021 09:34 Ответить
Венгры , - Не смогут перейнять опыт в Украинцев , - Потому , что Он заложен Генетически.
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02.06.2021 09:41 Ответить
вот на таких учениях до мадяр должно дойти что надо поменьше телепать языком и шантажировать Украину, раздавать паспорта в закарпатье...можно и отхватить как нибудь
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02.06.2021 09:45 Ответить
Это им наочно показали, что с ними будет, если они надумаю надкусить нашей земли... На учениях понесли такие "потери"... А в реале не просто отгребут а и разбегутся...
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02.06.2021 21:40 Ответить
95-та ОДШБр захищає Україну і нас в горах, лісі, болоті, на фронті..., а "95 квартал" в кабаках, в театрах і шашличних. Чи "какая разница", і там і там цифри 95? І що? Та краще уклонятися від служби і ходити в кабаки і лити бруд на Україну, тоді будеш і дупутатом і міністром і прокурором і навіть президентом. Не вірите? Подивіться на Україну.
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02.06.2021 10:24 Ответить
Во ребята дают! Наступления, атаки, взрывы, стрельба, марш-броски ... Видно что пацаны еле дышат от усталости.

На фоточках не хватает бассейна и пивасика.
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02.06.2021 11:48 Ответить
На фотках не вистачає навчань бійців "95 кварталу" в Омані, в "Велюрі" в "Трускавці" " в басейні" і на дорогих авто.
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02.06.2021 12:22 Ответить
у армии ЕС теперь нет шансов)
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02.06.2021 15:04 Ответить
Ну ТАК - у людей есть реальный боевой опыт ! Куда там с нами таскаться теоретикам ..., хоть и в НАТО !
Опыт, как говорится - не "пропьешь" ))
НАТО хорош ТОЛЬКО в лице США и Великобритании... ну может быть ФРГ, а все остальные это так... - пустышки...
Это ОЧЕРЕДНАЯ причина ПРИНЯТЬ НАС в НАТО, так как мы РЕАЛЬНО ЕЁ УСИЛИМ !
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02.06.2021 20:24 Ответить
 
 