Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители перекрыли контрабанду янтаря. В ходе обысков у злоумышленников изъяли более тонны "солнечного камня", а также ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого "пейзажа", у лиц, которые незаконно добывают его в Ривненской области. Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн аукционы. В дальнейшем бренд по поддельным документам перевозили контрабандным путем за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китайскую Народную Республику.

С целью безопасного обмена информацией о нелегально добытом янтаре, а также пути его доставки, члены организации разработали специальное мобильное приложение, в котором у зарубежных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду.

В рамках досудебного расследования проведены 46 обысков на территории Ривненской, Киевской областей и г. Киев. В ходе их проведения выявлен и изъят незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более 1 тонны, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг, оборудование для кустарной обработки камня, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, черновые записи, а также мотопомпы и пожарные рукава.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.

Сообщено о подозрении четырем членам преступной организации по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, пересылки, перевозки янтаря (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 УК Украина).

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