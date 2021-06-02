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контрабанда (2379) Ривненщина (1139) янтарь (581) Офис Генпрокурора (2037)

Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители перекрыли контрабанду янтаря. В ходе обысков у злоумышленников изъяли более тонны "солнечного камня", а также ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого "пейзажа", у лиц, которые незаконно добывают его в Ривненской области. Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн аукционы. В дальнейшем бренд по поддельным документам перевозили контрабандным путем за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китайскую Народную Республику.

С целью безопасного обмена информацией о нелегально добытом янтаре, а также пути его доставки, члены организации разработали специальное мобильное приложение, в котором у зарубежных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду.

В рамках досудебного расследования проведены 46 обысков на территории Ривненской, Киевской областей и г. Киев. В ходе их проведения выявлен и изъят незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более 1 тонны, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг, оборудование для кустарной обработки камня, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, черновые записи, а также мотопомпы и пожарные рукава.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.

Сообщено о подозрении четырем членам преступной организации по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, пересылки, перевозки янтаря (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 УК Украина).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 01
Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 02
Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 03
Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 04
Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 05
Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, солнечный камень планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
А между прочем этот янтарь пренадлежит каждому украинцу по праву и закону. Должно быть как с рыбалкой на одну удочку, так и с янтарем каждый желающий может приехать и намыть используя только 1 помпу Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3201
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02.06.2021 10:26
+4
Порошенко продолжает копать бурштын. Куда смотрит бубочка?
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02.06.2021 10:50
+3
Ну где эта зетварь,который мне тут доказывал,с пеной у рта,что при зекретине бурштин не актуальный....
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02.06.2021 10:18
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Правила форума Совет форумчан
Ну где эта зетварь,который мне тут доказывал,с пеной у рта,что при зекретине бурштин не актуальный....
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02.06.2021 10:18 Ответить
О как, и что нам скажет товаристчь Аваков?
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02.06.2021 10:21 Ответить
Он скажет, что поднялся на тонну янтаря и получил список новых клиентов для своего бизнеса
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02.06.2021 10:45 Ответить
преступников-импортеров поймали!!!
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02.06.2021 10:23 Ответить
А между прочем этот янтарь пренадлежит каждому украинцу по праву и закону. Должно быть как с рыбалкой на одну удочку, так и с янтарем каждый желающий может приехать и намыть используя только 1 помпу Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3201
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02.06.2021 10:26 Ответить
Ну какую попму? Помпочку. Или пимпочку, раз уже вспомнили удочку😀
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02.06.2021 14:57 Ответить
Але,аваков! Офис генпрокурора оборзел! А ты проспал,чи шо?
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02.06.2021 10:37 Ответить
Порошенко продолжает копать бурштын. Куда смотрит бубочка?
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02.06.2021 10:50 Ответить
Та які, нах..., "країни Близького Сходу"!!!
Пишіть вже як є: Ізраїль!!!
"Или Бубочку абидеть баитесь?"
Ну да, у нас в країні антисемітизму НЕМАЄ!!!
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02.06.2021 11:03 Ответить
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ МАРАДЕРОВ УБИВАЮТ !!!
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02.06.2021 11:08 Ответить
Не трогайте Авакова сейчас Данилов главный по всем, уголовным и не очень,делам!

Слово предоставляеться товарищу Данилову
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02.06.2021 11:18 Ответить
 
 