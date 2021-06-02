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Кривой Рог (1128) нападение (2123) ограбление (1358) Нацполиция (15730)

Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Кривом Роге 32-летний посетитель киоска молотком несколько раз ударил женщину-продавца по голове, порезал ей шею лезвием от канцелярского ножа и, завладев выручкой из кассы, скрылся с места происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области соо сылкой на материалы Криворожского районного управления полиции.

Полицейские установили, что утром 1 июня в магазин в Покровском районе города зашел мужчина с молотком в руках. Нанеся тяжелые телесные повреждения женщине, злоумышленник завладел цепочкой, браслетом, мобильным телефоном потерпевшей, а также деньгами из кассы магазина.

Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция 01

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители за считанные часы задержали преступника. Им оказался 32-летний местный житель.

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Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция 02
Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+34
Как думаете за кого он голосовал на последних выборах? Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1961
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02.06.2021 10:42
+20
зебилы, кстати, хоть ненавидят Пороха, но от его конфет кончают в экстазе Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 5598
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02.06.2021 10:51
+17
Но за земляка наркомана кокаинозависимого клована проголосовать это святое ж Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1730
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02.06.2021 10:46
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Как думаете за кого он голосовал на последних выборах? Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1961
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02.06.2021 10:42 Ответить
скоріш за все - ні за кого
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02.06.2021 10:43 Ответить
Нужно шоб полицейские устроили флеш-моб и всем задержанным задавали вопрос - за кого голосовал и вели онлайн статистику Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 9953
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02.06.2021 10:45 Ответить
Не надо так, а то будет как в Беларуси, если голосовал против Таракана увольняют с работы и штраф, или в тюрьму.
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02.06.2021 10:58 Ответить
Вова шо ты творишь то негодник когда приезжаешь на мацу к маме Рыме???????? Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція - Цензор.НЕТ 2368
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02.06.2021 11:28 Ответить
Так у нас не буде ніколи бо ми з квітами волю не здобуваємо. Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція - Цензор.НЕТ 5221
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02.06.2021 15:25 Ответить
Це ж, на фото хасид, просто пэйси розлахудрили в поліції, що воно робить в Кривому Розі?
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02.06.2021 16:41 Ответить
Но за земляка наркомана кокаинозависимого клована проголосовать это святое ж Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1730
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02.06.2021 10:46 Ответить
зебилы, кстати, хоть ненавидят Пороха, но от его конфет кончают в экстазе Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 5598
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02.06.2021 10:51 Ответить
Шутить изволите? Для зебилов конфеты рошен - непозволительная роскошь.
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02.06.2021 11:21 Ответить
Кончают от рошенок только рошеноботы. Он, как и ты, из таких!
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02.06.2021 11:34 Ответить
Точно, но кончают тебе в рот, калоцапчик)
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02.06.2021 14:55 Ответить
Нет сученок, в твой тупой собачий рот (с)!
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02.06.2021 16:57 Ответить
Ти опустилося нижче сепарастів. Хоча, здавалося б, куди вже нижче...
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02.06.2021 12:00 Ответить
Потрібно збільшувати соціальну допомогу безробітним і сплачувати пособія відразу після звернення а не через 3 місяці після постановки на облік!
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02.06.2021 10:45 Ответить
безработный это не патамушо работы нет, а потому чьто впадлу работать в принцыпе вера не позволяет Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 7257
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02.06.2021 10:47 Ответить
Я проти таких безробітних. Одне діло коли людина не може піднятися з ліжка. А друге коли дві руки, дві ноги(а в голові "мені всі повинні"). Вперед працювати. Робота завжди є. Якщо не у рідному селі так у місті. Таке життя...
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02.06.2021 11:15 Ответить
Який ти "розумний"...І багато ти наїздиш якщо наприклад до міста 60км? А ще якщо тобі 50років, ти з села і ти працював у освіті, то взагалі кінець. Обрали зелених покидьків до влади котрі останнє добивають та знищують, ще сидить воно тут розповідає про "таке життя"...
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02.06.2021 11:58 Ответить
Якщо вам не має чого їсти і де працювати значить прийшов час покинуте те село. Як показала практика, місце то лише місце. Є багато людей зі сходу які втратили усе. Нічого живуть і працюють. Мій дядька точно так само жив не тужив. Поки його не відправили на мін. пенсію. Переїхав. Пішов на курси зварювальника. Тепер працює. Харе нити ви чоловік чи що?! Вихід завжди є. А плекати надію на владу то дурне діло.
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02.06.2021 12:21 Ответить
Я в 48 переехал из крыма, все сначала. был бизнес, он помер. Сейчас занимаюсь столяркой, с нуля до всего дошел. Так что не нойте, меняйте свою освиту на более приземленную. Синекуры не будет ни при какой власти. Очень здорово конечно представлять, что тебе позвонят и предложат вчителювати в своем селе за 1000 евро в месяц, о хтось вам винен. Не позвонят, берите руки в ноги и сами, або ползите на цвинтар
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02.06.2021 13:32 Ответить
ОПЗЖ Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 9255
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02.06.2021 10:47 Ответить
у минулі вихідні президент з днем міста поздоровив не тільки столицю, а й місто, де зустрів своє кохання...
погуляли, а першого числа дітей вже не було як захищати
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02.06.2021 10:53 Ответить
А хто платив, щоб за нього голосували? За того і голосував. А у нас тільки один політик-олігарх платить за фальсіфікації.
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02.06.2021 11:02 Ответить
хозяин клоуна беня?
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02.06.2021 11:23 Ответить
Если ему возраст позволял - думаю, ранее он голосовал за кучму или коммуняк.
Да, очень похож на шария из видосиков Стерненко...
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02.06.2021 11:04 Ответить
За Зе. Ймовірність - 89,89%.
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02.06.2021 11:09 Ответить
Судя по тому, что украл шоколадки - за того, кто занял второе место😁
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02.06.2021 11:31 Ответить
за тебя голосовал, больше не за кого
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02.06.2021 11:41 Ответить
Если бьі не он, єто бьі сделал солдат НАТОУдарив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція - Цензор.НЕТ 7561
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02.06.2021 12:16 Ответить
Звісно ж за петра олексіьовича ,бо таких в Україні небагато.
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02.06.2021 15:21 Ответить
за 5-го гетьмана?
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02.06.2021 16:10 Ответить
за потужного.
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03.06.2021 06:53 Ответить
а, якби його обрали президентом, він би того не зробив
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02.06.2021 10:43 Ответить
тоже ж уважаемый человек в Кривом рагу, тоже наркоман как наш презедент. У него были все шансы быть на его месте Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 9450
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02.06.2021 10:44 Ответить
В идеале было бы скормить его тиграм в зоопарке.А так закроют эту мразоту на 6-7 лет и кормить его за бабки налогоплательщиков.
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02.06.2021 10:44 Ответить
В КИОСКЕ ВЫРУЧКА - КОПЕЙКИ !
сволочь! депутатов лучше грабил бы Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 2432
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02.06.2021 10:44 Ответить
А чего вы хотели? Там Юзик смотрящий. Наверное киоски вовремя не платят.
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02.06.2021 10:44 Ответить
ты мне тут поговори!!!
Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 9404
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02.06.2021 10:49 Ответить
ВВидимо не хватало на дозу медицинской марихуаны
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02.06.2021 10:45 Ответить
Зачем лицо пикселить? Может у людей и догадки на схожесть возникнуть!
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02.06.2021 10:56 Ответить
поки що суда не було, тому провина не доказана...
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02.06.2021 11:01 Ответить
Если честно на Степана Казанина похож.
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02.06.2021 11:08 Ответить
Наркомовский город.
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02.06.2021 11:04 Ответить
Что-то зачастили подобного рода новости из Кривого Рога...Выбросы в атмосферу на них так влияют что-ли?
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02.06.2021 11:05 Ответить
я не понимаю, зачем его показывать, если лицо специально делают неузнаваемым? какая цель..., можно показать картинку чего угодно, с тем же успехом..., хоть бродячей собаки...
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02.06.2021 11:06 Ответить
Може щоб часом не засвіти дуже відомого земляка, дуже впливового політика планетарного масштабу?)))
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02.06.2021 11:10 Ответить
Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік вів себе як інший відомий криворожець.
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02.06.2021 11:09 Ответить
Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція - Цензор.НЕТ 7661
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02.06.2021 11:13 Ответить
Чувак, просто не був в курсі, що епоха бідності закінчилась і грабувати вже немає ніякого сенсу.
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02.06.2021 11:21 Ответить
А він таки схожий на бубочку 😀
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02.06.2021 11:23 Ответить
Это - мини президент на мини территории - так же, как макси президент в масштабах Украины оставляет людей без денег в карманах. Даже войне не нужно быть - ударил по голове и сделал женщину инвалидом на всю жизнь. Прекрасный город этот Комой Рог, муравейник дебилов, отморозков, президентов и украино-евреев.
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02.06.2021 11:27 Ответить
Чернявый, скорее всего цыган
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02.06.2021 11:37 Ответить
Чем тебе цыгане не угодили, лапотник? Все цыгане за вофку Тупина ,он их работой обеспечивает ,поставляет самолетами мида наркоту
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02.06.2021 11:58 Ответить
Лапотника ты видишь, когда смотришь на свое отражение в зеркале!
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02.06.2021 12:09 Ответить
Не того взяли. Той був гнусявий та все повторював : - "Літаки летять, будем всіх бамбіть!"
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02.06.2021 12:02 Ответить
Земляку и, судя по кепочке, единоверцу "величайшего лидера современности" можно все.
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02.06.2021 12:13 Ответить
В каком дерьме приходится копаться аваковским ...
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02.06.2021 12:26 Ответить
Славный витязь с родины пересидента пока без опыта......посидит немножко ,там его подучат и следующий раз он ошибок не сделает. Местные они бедовые!
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02.06.2021 12:40 Ответить
Срочно запретить короткомолотки и коротконожи для всех слоёв населенеия!
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02.06.2021 13:41 Ответить
резиновые ножи тоже?
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02.06.2021 14:03 Ответить
Для усіх таких виродків треба виділити острів в Льодовитому Океані, зібрати їх докупи, і нехай грабують та вбивають один одного, як павуки в банці, доки не залишиться "останній герой". А той і сам згине, бо нікого вже буде убивати.
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02.06.2021 13:58 Ответить
И много украл? Оно хоть стоило того?
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02.06.2021 14:31 Ответить
Ну от навіщо таке падло живе на цьому світі? Риторичне питання...
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02.06.2021 14:59 Ответить
Цыган?
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02.06.2021 15:16 Ответить
 
 