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Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба

Давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США.

Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сенаторов США Джин Шахин, Роба Портмана, Криса Мерфи в Киеве. Поскольку Украина продолжает противодействовать российской агрессии и имплементировать важные реформы, давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для нашего стратегического партнерства", - написал Кулеба.

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Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба 01
Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба 02

Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба 03

Автор: Ірина Дашківська
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Поэтому ждем какого-то треша от зебила, чтобы испортить эту поддержку.
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02.06.2021 10:46 Ответить
это он сразу все возможные варианты перечислил. Чтобы не перепутать, а то опять обидно будет..."... check by phone, some details from our Ukrainian friend". Правда тут уже без вариантов, да и история совершенно другая.
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02.06.2021 10:48 Ответить
Кулеба, расскажи это своему боссу, говнокомандующему идиоту, бубочке оманскому.
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02.06.2021 11:21 Ответить
 
 