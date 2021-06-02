582 4
Двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США, - Кулеба
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для стратегического партнерства Украины и США.
Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать сенаторов США Джин Шахин, Роба Портмана, Криса Мерфи в Киеве. Поскольку Украина продолжает противодействовать российской агрессии и имплементировать важные реформы, давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка в Конгрессе США жизненно важна для нашего стратегического партнерства", - написал Кулеба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dietrich Berg
показать весь комментарий02.06.2021 10:46 Ответить Мне нравится 1
✘
jklpqrs
показать весь комментарий02.06.2021 10:48 Ответить Мне нравится 0
Alex Ziland
показать весь комментарий02.06.2021 11:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...