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Луганщина (6244) СБУ (18674) тарифы (1807)

На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Школы, больницы и другие учреждения социальной инфраструктуры одного из городов на Луганщине получали платежки за теплоснабжение по значительно завышенным тарифам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в СБУ задокументировали, что платежки с завышенными тарифами учреждения получали в течение 2018-2020 гг.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. В результате "согласования" повышенных тарифов, участники схемы вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, минимум 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. По результатам следственных действий изъяты:

- компьютерная техника и средства связи;
- финансово-хозяйственная документация;
- черновые записи, подтверждающие проведение схемы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных громаде убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.

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На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ 01
На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ 02
На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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так вся страна получает тепло за завышенными тарифами, а со вчера они будут еще больше. и шо? если верить клоуну, это называется сниженный тариф вдвое. Но я ему не верю. Зебобики, а вы верите в клоунов?
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02.06.2021 11:12 Ответить
Кормильцы блдь
На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4816
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02.06.2021 11:12 Ответить
По всей стране завишают, ахметку никто не тронет.
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02.06.2021 11:15 Ответить
всех в камеру!
на 10 лет!
без отопления На Луганщине искусственно завышали тарифы на тепло для школ и больниц, из бюджета города вывели минимум 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9228
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02.06.2021 11:16 Ответить
Ануишо?!

Это же свои, родимые, а не какие-нибудь солдаты НАТО!
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02.06.2021 11:32 Ответить
"На Луганщині штучно завищували тарифи на тепло для шкіл і лікарень, з бюджету міста вивели щонайменше 5 млн грн, - СБУ."
Аууу сбу , а цілу країну присадили на захмарні тарифи і виводять в офшори *********!
А сбу ж на службі тих власне хто грабує!
Просто ті на луганщині забули неподілитись з "пильним"оком сбу.
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02.06.2021 11:41 Ответить
Понятно, что у власти в Донецкой и Луганской областях находятся не только враги Украины и населения этих областей, но и враги рода людского. Одного только не пойму почему люди там все время упорно выбирают эту сволочь во власть?
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02.06.2021 17:08 Ответить
 
 