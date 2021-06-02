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Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем отеля "Славянский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - подчеркивают в ГБР.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

"Стартовая цена единого имущественного комплекса в Новгород-Северском составляет более 26 млн грн без НДС", - подчеркивается в сообщении.

Оперативники ГБР задержали сообщников. Они уведомлены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

О данном инциденте также и пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, привлекая посредника, пытался получить 160 тыс долларов США от гражданина, который изъявил желание приватизировать гостиничный комплекс на территории Черниговской области. За эту сумму чиновник обещал гражданину обеспечить беспрепятственное определение его победителем торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы денежных средств. В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанные лица уведомлены о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса 01
Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса 02
Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса 03
Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса 04
Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса 05

Отмечается также, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождения Управления оперативных разработок территориального управления ГБР, расположенного в  Киеве.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Это то ОГА где главой ОГА - жена Хомчака?
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02.06.2021 12:16
+4
а зеленая власть продолжает - брать - коррупционеры зеленые))
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02.06.2021 12:04
+3
Замісник голови обласної адміністрації!!!!! Це жарт!? Вся адміністрація, в повному складі повинна бути ЗВІЛЬНЕНА негайно. Це повинно бути мега новиною га цілу країну, а Цензор навіть не подав під жирним шрифтом! Не країна, а балаган і всі змирились.
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02.06.2021 12:14
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Правила форума Совет форумчан
а зеленая власть продолжает - брать - коррупционеры зеленые))
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02.06.2021 12:04 Ответить
Нафтопровід і телеканали мудачуку не продають і представником у ткг не призначають.
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02.06.2021 13:11 Ответить
коли і які не брали ...
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02.06.2021 13:41 Ответить
Замісник голови обласної адміністрації!!!!! Це жарт!? Вся адміністрація, в повному складі повинна бути ЗВІЛЬНЕНА негайно. Це повинно бути мега новиною га цілу країну, а Цензор навіть не подав під жирним шрифтом! Не країна, а балаган і всі змирились.
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02.06.2021 12:14 Ответить
Отгонять мух от говна - дело нужное, но бессмысленное Замглавы Черниговской ОГА и посредник задержаны при получении $160 тыс. взятки за содействие в приватизации гостиничного комплекса - Цензор.НЕТ 172
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02.06.2021 12:38 Ответить
У меня также были стычки но полиция отмазала выродков, начальник Полиции Бугай Александр Викторович, его отец Бугай Виктор назначался Януковичем, есть предположение,мчто часть Чернигова и области были разграблены этимиивыродками
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03.06.2021 08:08 Ответить
Это то ОГА где главой ОГА - жена Хомчака?
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02.06.2021 12:16 Ответить
А замом ее бойфренд.
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02.06.2021 12:39 Ответить
А что шефиня Зеленая которая жена Хомчака. Ну которой лет 30...тетка...Не в курсах?
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02.06.2021 12:16 Ответить
А на то воно і дбр щоб з"ясувати.
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02.06.2021 13:12 Ответить
какие шустрые всегда у глав чего-угодно ихние замы..., прям диву даешься..., а сами главы как всегда чисты и непорочны, аки божьи агнецы...
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02.06.2021 12:24 Ответить
Наполеону приписывают слова о том, что каждого интенданта можно через пять лет службы расстреливать без суда. Кое-кто утверждает, что Наполеон говорил не о пяти, а о трех годах. Есть и те, которые говорят о трех месяцах и ни днем больше. Не стану спорить ни с теми, ни с другими, ни с третьими. Я о другом. Хорошо бы в этот список внести сотрудников ЖКХ. Срок пусть уже будет три месяца. Если, конечно, нельзя неделю.
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02.06.2021 12:25 Ответить
Не может быть!!! ЗЕвласть самая честная!!! ЗЕбилы взяток не берут!!!! Менее 100 долларов. Вовочка, это твой назначенец.
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02.06.2021 12:37 Ответить
Олександр Савченко має дві вищі освіти: у 2003 році закінчив Сумський національний аграрний університет за фахом менеджер-економіст, у 2018 році в цьому ж навчальному закладі здобув освітній рівень магістра за спеціальністю «екологія».

Перше місце роботи - головне управління агропромислового розвитку Чернігівської ОДА.

У 2006-2008 роках - провідний спеціаліст, головний спеціаліст Чернігівського регіонального відділення Аграрного фонду.
У 2008 році повернувся до головного управління агропромислового розвитку ОДА, де спочатку працював головним спеціалістом, з 2009 по 2013 рік - заступником начальника головного управління.

У 2013-2014 роках обіймав посаду заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації.

У 2014-2015 роках - очолював Департамент агропромислового розвитку.

9 січня 2020 року його призначили заступником голови Чернігівської ОДА при голові ОДА Андрії Прокопенку.

Залишився на посаді і при новій голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко.
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02.06.2021 12:57 Ответить
оце він нагріб..... на вожній роботі брав стовідсотково проосто тут попався
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02.06.2021 13:25 Ответить
треьа терміново підвишити їм всім зарплати до суми взятки і вони перестануть брати. ось і все
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02.06.2021 13:23 Ответить
Та хотя бы б не расстреляли...
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02.06.2021 13:45 Ответить
Не ОГА а ОПГ Заступник голови Чернігівської ОДА і посередник затримані на одержанні $ 160 тис. хабаря за сприяння в приватизації готельного комплексу - Цензор.НЕТ 4372
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02.06.2021 14:36 Ответить
его уже полгода не могут продать. В чём смысл давать взятку. Зашёл на проззоро и купил
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02.06.2021 17:05 Ответить
А че морды то прятать? https://cg.gov.ua/index.php?id=3160&tp=1
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02.06.2021 20:04 Ответить
взятка за так называемый престижный комплекс в труднодоступном месте и который до этого несколько раз пытались продавать на торгах, но он никому не был нужен. Вы вообще понимаете что произошло?
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02.06.2021 20:58 Ответить
Место, видимо, такое...
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04.06.2021 10:28 Ответить
 
 