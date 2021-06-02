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Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Вчера, 1 июня, в Риге прошел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси.

При разрешенной вместимости арены в 1 058 человек на игру пришел лишь 1 зритель, хотя продано было 2 билета, пишет портал Sport24, передает Цензор.НЕТ.

Билеты на матч стоили 110 евро, а на трибуны могли попасть лишь жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавируса.

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Единственным зрителем на трибунах оказался житель Риги Андрей Михайлов.

В комментарии журналистам он заявил, что цена билета его не смутила, поскольку он ходит на такие матчи редко и "раз в 15 лет можно себе позволить". Также он отметил, что болеет за Россию, но "вообще – за красивый хоккей".

Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик 01
Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик 02
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Топ комментарии
+60
А почему эти ребята не подтянулись?
Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик - Цензор.НЕТ 7334
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02.06.2021 13:11
+57
агент гру спалился явка не состоялась..... не вышло затеряться в толпе.....
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02.06.2021 13:16
+47
Это ватан. Там их полно. Но у Латвии с такими разговор короткий. Паспорт негражданина в зубы и пшел нах.
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02.06.2021 13:21
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потемкину привет
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03.06.2021 08:17 Ответить
В это самое время был матч Германия-Латвия, а иностранцев на ЧМ мира не пустили в связи с пандемией вот и причина
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03.06.2021 08:30 Ответить
Расеяне сейчас как из лепрозория, их что своё ***** не выпускает, что Люди видеть не хотят. В Египте в прошлом году единственной россиянке на 1000 человек, аниматор египтянин сказал.- Езжай домой.. Шутя, но в каждой шутке..
А кто в этом виноват, а виноват *****фюрер, за поддержкой рабского населения.
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03.06.2021 11:43 Ответить
Чемпіонат світу з хокею: на матч Росії та Білорусі прийшов лишень один уболівальник - Цензор.НЕТ 4686
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03.06.2021 09:15 Ответить
https://youtu.be/_ttWUv58kLI
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03.06.2021 09:46 Ответить
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