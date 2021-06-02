Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик. ФОТОрепортаж

Вчера, 1 июня, в Риге прошел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси.

При разрешенной вместимости арены в 1 058 человек на игру пришел лишь 1 зритель, хотя продано было 2 билета, пишет портал Sport24, передает Цензор.НЕТ.

Билеты на матч стоили 110 евро, а на трибуны могли попасть лишь жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавируса.

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Единственным зрителем на трибунах оказался житель Риги Андрей Михайлов.

В комментарии журналистам он заявил, что цена билета его не смутила, поскольку он ходит на такие матчи редко и "раз в 15 лет можно себе позволить". Также он отметил, что болеет за Россию, но "вообще – за красивый хоккей".



